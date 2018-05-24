شربة فريك من مطبخ [الحلم الوردي]

الحلم الوردي
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شربة فريك
بون صحا رمضانكم
اكيد شربة فريك توجور كاينة في الطابلة
قطع لحم
بصلة مبشورة
فلفل اسود و الاحمر
فنجان فريك
ملعقة كبيرة طماطم مصبرة
طريقة التحضير
في قدر على النار نضع قليل من الزيت و قليل من الزبدة و نضع اللحم حتى يتقلى لمدة 10 دقائق
ثم نضيف له البصل المبشور
ثم نضيف كل التوابل و الملح
نقوم بتمريقها بكمية كبيرة من الماء
و نترك الشربة على نار هادئة حتى تنضج جيدا
نضيف الطماطم المصبرة
نضيفها للقدر الفريك نضع القدر على نار هادئة
و نتركه حتى تغلي الشربة
وتقدم
بون صحا رمضانكم
اكيد شربة فريك توجور كاينة في الطابلة
قطع لحم
بصلة مبشورة
فلفل اسود و الاحمر
فنجان فريك
ملعقة كبيرة طماطم مصبرة
طريقة التحضير
في قدر على النار نضع قليل من الزيت و قليل من الزبدة و نضع اللحم حتى يتقلى لمدة 10 دقائق
ثم نضيف له البصل المبشور
ثم نضيف كل التوابل و الملح
نقوم بتمريقها بكمية كبيرة من الماء
و نترك الشربة على نار هادئة حتى تنضج جيدا
نضيف الطماطم المصبرة
نضيفها للقدر الفريك نضع القدر على نار هادئة
و نتركه حتى تغلي الشربة
وتقدم