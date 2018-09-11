نتائج مسابقة تحليل صورة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,365
الإعجابات
20,742
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1

السلام عليكم
قبل فترة تم إدراج مسابقة خفيفة عبارة عن تحليل صورة
تحت عنوان
مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك

و كانت المشاركات محدودة كما لكن ذات قيمة , إلى حد ما ممتازة في أغلبها

مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ لاريمان~
@لاريمان

@مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ faith8
@faith8
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى (عقــ اللمه ــيد)
@عقــ اللمه ــيد


مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
@فريد أبوفيصل

مشاركتي في مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى
@السلطانة
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
@Nounous nina

و منه نعلن عن الفائز الأول للمسابقة
و هو موضوع الأخ الأستاذ
@فريد أبوفيصل
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
و الذي سيحصل على الوسام

و على 200 نقطة شرفية
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أما باقي المشاركين و هم

@Nounous nina
@السلطانة
@عقــ اللمه ــيد
@faith8
@لاريمان

سيتحصلون على الوسام

و على 100 نقطة شرفية

مبرررووووك للجميع و بارك الله فيكم
 
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