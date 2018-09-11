نتائج مسابقة تحليل صورة

الامين محمد
:: مراقب ::
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السلام عليكم
قبل فترة تم إدراج مسابقة خفيفة عبارة عن تحليل صورة
تحت عنوان
مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك
و كانت المشاركات محدودة كما لكن ذات قيمة , إلى حد ما ممتازة في أغلبها
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ لاريمان~
@لاريمان
@مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ faith8
@faith8
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى (عقــ اللمه ــيد)
@عقــ اللمه ــيد
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
@فريد أبوفيصل
مشاركتي في مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى
@السلطانة
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
@Nounous nina
و منه نعلن عن الفائز الأول للمسابقة
و هو موضوع الأخ الأستاذ
@فريد أبوفيصل
مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى
و الذي سيحصل على الوسام
و على 200 نقطة شرفية
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أما باقي المشاركين و هم
@Nounous nina
@السلطانة
@عقــ اللمه ــيد
@faith8
@لاريمان
سيتحصلون على الوسام
و على 100 نقطة شرفية
مبرررووووك للجميع و بارك الله فيكم