سلسلة << التّـجْرِبَة>> ممنوع الخروج//ٌ

التجربة







طرأت هذه الفكرة خلال مشاركتي في أحد المواضيع فماهي الغاية من وراء عبارة التجربة:



التجربة هي أن أضعك في مواجهة موقف ما مفرح،محزن،مخيف،مربك،محفز،مقلق،مضحك...الخ

في كل عدد موقف جديد



وأنت بدورك تشارك في تجربة هذا الموقف بالاجابة على الاستفسارات واختيار طرق التصرف واظهار رد فعلك في ما تواجهه طبعا من باب التجربة

الشرط الوحيد هو الصّراحة

ولا تنسى

!ممنوع عليك الخروج قبل التجربة! ​

التجربة الأولى: ​

(نسخة تجريبية)

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يمتاز الجزائري بالصراحة والصدق لكن أيضا بالتكتم وغالبا بالحيطة وفي كثير بالريبة وقبل تقرير فعله يمرّره على مخبر التحاليل النفسية أولا ثم الدينية ثم العائلية ثم الاجتماعية ثم الأمنية... الى ان يقرر التصرف في موقف كهذا:وانت تسير في الشارع في مكان قليل الحركة متجها الى مقصد ما في مقابلك طفل صغير يهم بقطع الطريق الامر يلفت انتباهك لانه يوجد سيارة مسرعة قادمة يركض الطفل في وسط الطريق فجأة تسرع خطواتك لتنبيهه ومنعه من العبور الخاطئ واذ بالسيارة تصدم الطفل أمام ناظريك الارتباك الخوف الغضب الحيرة نبضات قلبك تتسارع .... تنظر الى السائق وتتعرف عليه إنه أحد أقاربك يقوم بالضغط على الدواسة ويفر من المكان مسرعا بسيارته تاركا الطفل غارقا في دماءه وأنت بجانبه.بعد قليل سيمتلئ المكان بالناس تحضر الشرطة والاسعاف ويبدء الاستجواب من رأى صاحب السيارة الذي قتل الطفل وهمّ بالفرار؟اعتذر عن هذا التصوير.