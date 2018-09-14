ليس عيد الأضحى بل هي لطمية عاشوراء

الامين محمد
:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 9,401
- الإعجابات
- 20,807
- النقاط
- 1,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
هاذ التصويرة ماهياش من ضمن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك
بل هي تحضيرات ليوم عاشورا عند الشيعة
بها السكاكين و السلاسل حاسبين رواحهم يعبدو ربي
يلطموا وجوههم و ظهورهم حتى يسيل الدم
طبعا ما أنزل الله من سلطان لهته الامور
و هي محرمة و هي بدع منكرة
سؤال إلى كل شيعي
هل الني صلى الله عليه و سلم لطم و ضرب روحه
هل الصحابة فعلوها
هل علي فعلها
هل الحسن و الحسين فعلوها
هل يوجد حديث يدعوا إلى اللطم و ضرب الجسم و أذيته
هل توجد آية فيها اللطم
قال الله تعالى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}
معنتها النبي صلى الله عليه و سلم يقول أبلغكم ما أمرني به الله و لا أزيد من نفسي
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه.
و كل هادول الامور مجرد تعذيب للنفس فيها إثم كبير
و هي أمور مقرفة منفرة
أسأل الله الهداية لي و لكم