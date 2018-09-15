(ملحق8) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

إلى كل غائب..وكل غائبة..عن اللمة

بالأمس كنتم معنا

ملأتم اللمة خلقا و حروفا و ذكرياتا



واليوم..غبتم عنا



نشتاق لكم فلا نجدكم

فنجد صدى كلماتكم و حروفكم و ضحكاتكم

فنزيد لكم شوقا





نحن هنا مازلنا نذكركم بكل ماهو جميل

نذكر ذلك الأمس الذي جمعنا



نحن هنا نمد إليكم حبل الوصال و نتذكركم بأسمائكم

إلى كل من خط حرف هنا

إلى كل من كتب هنا

إلى كل من ضحك هنا

إلى كل من غضب هنا

إلى كل من كتب شعرا هنا

إلى كل من قص قصة هنا

إلى كل من نثر أدبا

إليكم جميعا أهمس أنا أتذكرك و لم و لن أنساك