(ملحق9) اعضـاء غائبون عن العين ... حاضرون في القلب

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
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إلى كل غائب..وكل غائبة..عن اللمة
بالأمس كنتم معنا
ملأتم اللمة خلقا و حروفا و ذكرياتا




واليوم..غبتم عنا

نشتاق لكم فلا نجدكم
فنجد صدى كلماتكم و حروفكم و ضحكاتكم
فنزيد لكم شوقا




نحن هنا مازلنا نذكركم بكل ماهو جميل
نذكر ذلك الأمس الذي جمعنا

نحن هنا نمد إليكم حبل الوصال و نتذكركم بأسمائكم

إلى كل من خط حرف هنا
إلى كل من كتب هنا
إلى كل من ضحك هنا
إلى كل من غضب هنا
إلى كل من كتب شعرا هنا
إلى كل من قص قصة هنا
إلى كل من نثر أدبا




إليكم جميعا أهمس أنا أتذكرك و لم و لن أنساك
فأنت أخي و أنت أختي

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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@Skor m@k ان شاء الله تكونوا بخير
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Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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قال السلطانة:
@Skor m@k ان شاء الله تكونوا بخير
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بخير الحمد لله ختي السلطانة
ان شاء الله انت وكل العائلة بخير
توحشت ياسمينو ههههه بدات تهدر ولا تعيط برك هههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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قال السلطانة:
ان شاء الله تكونوا بخير
@جليلوس
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شكرا على سؤالك بورك فيك
الله يعزك والله غيابي المتذبذب هذا بسبب مرض امي
نقولوا الحمد لله على كل حال .... دعواتكم لها بالشفاء
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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قال Skor m@k:
بخير الحمد لله ختي السلطانة
ان شاء الله انت وكل العائلة بخير
توحشت ياسمينو ههههه بدات تهدر ولا تعيط برك هههه
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ياخويا يااخووووويا واش هاذ الغيبة رحت كامل
حسبتك تزوجت ومرتك ما خلاتكش تكونيكتي
توحشناك هذي غيبة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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ام اسلام زاد الرحيل اين انت
الاخ الكويتيي بندر صار له مدة طويلة عسى مانع غيابكم خير
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نحن هنا عدنا من جديد
عذرا منكم إخوتي أخواتي هي ضروف الحياة تبعدنا لكن أنا حاضر معكم دائما
الأخوات @لؤلؤة قسنطينة و @السلطانة
والاخ @الامين محمد
شكرا جزيييل الشكر أنكم تذكرتموني ،بارك الله فيكم وإن شاء الله أحوالكم بخير جميعا وصحتكم بخير نشالله
إحتراماتي القلبية للجميييييييع 💐🌻🥀🥀🌻💐
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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لم انسكم وان كنتم على قيد الحياة فكحلوا عيوننا بالنظر الى تواجدكم :
nour el hanna
~خفة روح~
 
حاتم07

حاتم07

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معانات مع الإنترنت نجي نهار ونغيب سمانة😢😭
 
ابو رحيل المهاجر

ابو رحيل المهاجر

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لن انسى احبابنا الشيخ محمد وعلي وامين عاشق اللمة وصهيب الرومي والاخرين ان شاء الله يكونوا بخير
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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زاد الرحيل

زاد الرحيل

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بشرى ملاك

بشرى ملاك

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