منوعات ثقافية ♥

(1) أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان.

الإجابة: في اللسان.



(2) لماذا نرى السماء باللون الأزرق.

الإجابة: لأن ضوء الشمس (المكوَّن من ألوان الطيف) يفقد جميع ألوانه- أثناء اختراقه للغلاف الجوى - ما عدا ال لون الأزرق.

(3) ما الحيوان الذي ينام وإحدى عينيه مفتوحة.

الإجابة: الدرفيل.



(4) كم عدد فقرات عُنُق الزرافة.

الإجابة: سبع فقرات وطول الفقرة حوالى( 5 ,22 ) سم.

(5) كم قلبًا للأخطبوط.

الإجابة: ثلاثة قلوب.



(6) أيهما أكبر حجمًا : الخلية حية في جسم الفيل أم في جسم الفأر.

الإجابة: متساويتان.



(7) كم عينًا للنحلة.

الإجابة: خمسة عيون (وليس اثنان).

( ما هو الحيوان الذي يموت إذا فتحت فمه لأكثر من دقيقة حيث أنه لا يتنفس وفمه مفتوح.

الإجابة: الضفدع.



(9) إذا فُصِلَت رأس الحية عن جسمها فبعد كم من الوقت يتوقف قلبها عن النبض.

الإجابة: (24) ساعة.

(10) حشرة أم (44)00 كم رجلاً لها .

الإجابة: (40 ) رجلاً + قرنا استشعار + ذيل مزدوج .

(11) كم عدد فقرات العمود الفقرى للأفعى.

الإجابة: لا يوجد عمود فقرى للأفعى.



(12) إذا فقد شخص إحدى عينيه فكم يفقد من إجمالىقوة بصره.

الإجابة: الخُمس.



(13) أيهما أكبر حجمًا الرئة اليمنى أم اليسرى.

الإجابة: الرئة اليمنى.



(14) ما أقصى بُعد عن صوت يستطيع الذباب سماع هذا الصوت.

الإجابة: الذباب لا يسمع .



(15) ما هو الحيوان الذي ينتحر عندما يُلْقى بنفسه فى الماء وذلك لعدم استطاعته العوم.

الإجابة: الخنزير.



(16) كم عدد فقرات رقبة الزرافة 00وكم عدد مثيلتها عند الفأر.

الإجابة:كلاهما يملك سبعة فقرات.

(17) لماذا ينام السمك وعينيه مفتوحتان.

الإجابة: لأن السمك ليس له جفون ليُغلق عينيه.



(18) إذا كان البليون في النظام الأمريكي والفرنسي يساوي ألف مليون وفي النظام الإنجليزي والألماني يساوي مليون مليون ..وإذا كان التريليون فى النظام الأمريكي والفرنسي يساوي مليون مليون فكم يساوي التريليون في النظام الإنجليزي والألم اني.

الإجابة: مليون مليون مليون.



(19) ما الفرق بين القطب الشمالي والجنوبي من حيث تكوُّن الجليد.

الإجابة: الجليد في القطب الشمالي يتكوَّن على الماء أما الجنوبي (الأكثر برودة) فجليده يتكوَّن فوق اليابسة.



(20) كم رجلاً للنملة وكم رجلاً للنحلة.

الإجابة: كلاهما يملك ستة أرجل .

(21) من هو مكتشف فيروس ال ( إيدز AIDS ) .. ومتى كان ذلك.

الإجابة: الطبيب الفرنسي لوك مونتييه 00 واكتشف الفيروس عام 1985م.



(22) أين تقع جزر لانجرهانز.

الإجابة: فى جسم الإنسان: فى البنكرياس.



(23) من هي عالمة الذرة المصرية التي قُتِلت عام (1952) م في أمريكا في حادث سيارة.

الإجابة: د/ سميرة موسى.



(24) لماذا سُمِّى المصران الأعور بهذا الاسم.

الإجابة: لأنه مغلق في أسفله.

(25) ما هو علم ' الفينولوجيا '.

الإجابة: علم دراسة التحولات والتغيرات التي تطرأ على النبات أثناء حياته.



(26) كم عدد عضلات جسم الإنسان.

الإجابة: (620 ) عضلة.

(27) كم عدد عظمة في جسم الإنسان.

الإجابة: (206) عظمة



(28) أين تقع قناة استاكيوس.

الإجابة: في الأذُن .



(29) من الذي استعمل الأشعة الشمسية كسلاح في الحرب وقضى بها على الأسطول الروماني حينما حاول غزو بلاده.

الإجابة: أرشميدس



(30) ما هو علم ' الفيسيولوجيا '.

الإجابة:هو علم وظائف الأعضاء.



(31) ما مهنة ' مورس ' مخترع التلغراف.

الإجابة: رسام.



(32) ما هو علم ' الستراتيجرافيا '.

الإجابة: هو علم دراسة طبقات الأرض التي تحتوي على بقايا تنتمي لعصر بعينه بغرض تحديده.



(33) من مكتشف الدورة الدموية الصغرى00 ومن هو مكتشف الدورة الدموية الكبرى.

الإجابة: مكتشف الدورة الدموية الصغرى ابن النفيس .. ومكتشف الكبرى ويليام هارفي.



(34) ما هو المرض الذي أُطْلِقَ عليه الموت الأسود.

الإجابة: الطاعون

(35) ما هي أقوى عظام جسم الإنسان.

الإجابة: عظمة الفخذ.



(36) ما هو علم ' الأ نثروبولوجيا '.

الإجابة: علم الأجناس.



(37) كم عدد أذرع الإخطبوط.

الإجابة: ثمانية أذرع.



(38) ما هو' السيموجراف '.

الإجابة:جهاز رصد الزلازل.



(39) من هي أول رائدة فضاء في العالم.

الإجابة: الروسية فالنتينا تشيركوفا.



(40) فى أى عام تم تحديد خط الطول جرينتش كمقياس لخطوط الطول الأخرى.

الإجابة: عام 1884 م.



(41) من هو مخترع المسدس.

الإجابة: صمويل كولت.

(42) من هو مكتشف قارة أستراليا.

الإجابة: كابتن كوك.



(43) متى اكتشف البنسلين.

الإجابة: عام 1921م.



(44) من الذي اكتشف الأنسولين.

الإجابة: السير ' فردريك بانتنج ' يعاونه ' شارلز بست ' وحصل فردريك على جائزة نوبل في الطب بعدها بعامين.



(45) ماذا يقيس البولاريمتر.

الإجابة: قياس استقطاب الضوء.



(46) من الذي اخترع القاطرة البخارية.

الإجابة: الإنجليزي ' جورج ستيفنسون '.



(47) ما هو علم ' الثيولوجيا '.

الإجابة: هو العلم الذي يتناول العلوم السماوية وعلوم الفضاء.



(48) في أي عام اكتشف اللقاح ضد شلل الأطفال 00 ومن الذي اكتشفه.

الإجابة: العالم الأمريكي' سالك 'اكتشفه عام (1954) م.



(49) من الذي اكتشف كريات الدم البيضاء.

الإجابة: العالم الفرنسي' سيناك ' عام 1750 م.

(50) من مكتشف جرثومة التيفوئيد.

الإجابة: العالم الألماني ' أبرث 'عام 1881 م.





(51) من مكتشف القطب الشمالي.

الإجابة: ' روبرت بيري ' 000 وكان ذلك عام 1909 م.

(52) من هو مكتشف القطب الجنوبي.

الإجابة: روبرت سكوت 00وكان ذلك عام 1912م.



(53) من ابتكر سماعة الطبيب.

الإجابة: الطبيب الفرنسي رينيه ليناك عام (1916) م واختمرت الفكرة في رأسه حينما استُدعىَ لفحص فتاة تشكو من قلبها وحاول أن يضع أذنه على صدرها ليسمع دقات قلبها فرفضت الفتاة بشدة 00فوجد بجوارها صحيفة فلفَّها على شكل اسطوانة ووضعها بين أذنه وصدرها فسمع دقات قلبها بوضوح00فابتكر السماعة التي يستعملها الأطباء حتى يومنا هذا (فى نهاية القرن العشرين).



(54) كم تستغرق فترة حمل الفئران.

الإجابة: (21) يومًا.

(55) من هو مكتشف البسترة لتعقيم اللبن.

الإجابة: لويس باستير.

(56) أين ومتى أُجريت أول عملية زراعة قلب بشرى في العالم.

الإجابة: في جنوب إفريقيا عام (1967م) وقام بها الدكتور برنارد مع ثلاثين طبيبًا مساعدًا.



(57) من مخترع حروف الطباعة.

الإجابة: الألماني جوتنبرج.



(58) من مكتشف عمى الألوان.

الإجابة: الإنجليزي جون دالتون.



(59) ما الحيوان المفترس الوحيد الذي يتزوج اثنتين فى وقت واحد.

الإجابة: الأسد.

(60) من مكتشف الإلكترون 00ومتى كان ذلك.

الإجابة: جوزيف طومسون 00 عام (1897) م.



(61) من مخترع أشعة الليزر.

الإجابة: الأمريكي شاولا عام (1958) م.



(62) من مخترع القنبلة الهيدروجينية.

الإجابة: إدوار تيللر عام (1952) م.



(63) من مخترع الهليوكوبتر.

الإجابة: الروسي الأصل الأمريكي الجنسية ' إيجور سيكورسكى '.



(64) كم عدد الأمريكيين الذين حصلوا على جائزة نوبل من عام 1901 وحتى عام 1996 م.

الإجابة: (224) أمريكى وهى بذلك تكون أكثر دولة يحصل مواطنوها على هذه الجائزة حتى نهاية القرن العشرين [علمًا بأن ثلاثة مصريين فقط حصلوا على هذه الجائزة (أنور السادات نجيب محفوظ والعالم العبقرى/أحمد زويل)].



(65) من مخترع الفونغراف والكاميرا السينمائية.

الإجابة: توماس أديسون.



(66) من هي السيدة التي حصلت على جائزة نوبل في فرعين مختلفين الأولى عام (1903) م والثانية عام (1911 ) م.

الإجابة: العالمة الفرنسية مارى كورى (1867-1934)التي اكتشفت مع زوجها بير كورى الراديوم 00فالجائزة الأولى حصلت عليها فى الفيزياء والثانية فى الكيمياء.



(67) من هو الكيميائي الذي حصل على جائزة نوبل مرتين .

الإجابة:البريطانى ' فريدريك سانجلر ' 00عامى (1958) م و (1980) م.

(68) ما الاسم العلمي لمرض أنيميا البحر المتوسط.

الإجابة: الثلاسيميا.



(69) من مكتشف ميكروب الكوليرا.

الإجابة: الألمانى ' روبرت كوخ '.



(70) من اكتشف ألوان ضوء الشمس.

الإجابة: إسحاق نيوتن.



(71) ما هو المعدن الوحيد الذى يوجد فى الحالة السائلة.

الإجابة: الزئبق.



(72) متى اخترع الإخوة الفرنسيين ' لوميير' أول آلة عرض سينمائى.

الإجابة: عام 1895م.



(73) كيف مات بيركورى (1859-1906)زوج السيدة مارى كورى.

الإجابة:صدمته عربة يجرها حصانان (بينما كان يمشى سارحًا فى الشارع) ولم تصبه حوافر أى حصان ولكن داسته إحدى العجلات وأخرجت مخه من رأسه وانكسر عموده الفقري إلى16قطعة ومات في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم (19/4/1906) م.