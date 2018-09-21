يوم رائع و شاق❤

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
اليوم جمعة قررت أنو نمضيه في بيتنا الريفي 😊😊 و هاذي أول مرة في حياتي نروح ليه وحدي من دون راجل
طلبت ولد اختي يجي معايا محبش قلت نروح وحدي و نتكل على ربي😌😌😌
و نا فالعادة نروح فالطوموبيل و اليوم مدام راني وحدي رحت نمشي و نا حاسبة روحي لالة عمبالي راح نلقا حافلة فإذا به مكاش حافلات ولا هم يحزنون😡😡😡
المهم قبل ما نبدا حكايتي جيت نكتب تفكرت يما و الخزرة تاعها
يما تقولي مش كل حاجة تحكيها اسكتي شويا و نقولها خلوني على طبيعتي وي ساعات نحكي و نحس روحي صامطة مي على الأقل منيش نتكلف و لا نجامل نحكي واش كاين و خلاص (مايرضي الله طبعا)
و هاذ الخزرة تاع يما 😒😒😒 سرتو كنكون وسط الناس معناتها راكي تكثري الهدرة 😅😅
و كتشوفني هاك ندير روحي قاع مشفتهاش هههههههه
المهم كملقيتش حافلة رحت بديت نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 و عييت بزاااااف و الطريق طويلة و لبنات تقلقو و الشمس😢😢 تحرق ......
المهم الحمد لله لحقت و قبل لقيت حانوت شريت أغراض نسحقهم أيا ككنت نشري لقيت بزاف قتلو نقصلي قرعة العصير هو عمبالو ميكفوليش دراهم قالي نمدهالك باطل😊😊
أيا لقيت كلشي ثقيل قتلو دقيقة نروح نحط الكابا و نجي ندي واش شريت
و كوليت للحانوت قالي واحد يخدم تما متعبيش روحك نعاونك نرفدهم و جا واحد طفل عندو هاك 16 سنة رفد لي صوالح اللي جبتهم مع بدون ماء شريتو باسكو نتاع البير مالح
أيا كراح بدا يدعيلي خخخخخ و نورمالمو أنا اللي راح ندعيلو المهم دخلت و الحمد لله ونا كما هذا
moe-27200.jpg
لا جهد لا قوة 😢😢سرقت هاذي من عند أبو فيصل😅😅😅
أيا عمرت البسين طيبت لغذا فلحطب و رحت نعوم .....
و على الربعة جيت نتغذى على بركة الله و غير بديت لغذا بدات تصب😵😵 أيا صبرت شويا كطولت دخلنا للداخل
كدخلت للداخل لقيت شومبرا لبلافو تاعها يهبط الماء أيا
عيطتلي اختي قاتلي مريم أزربي ولي للدار بالاك يجي واد و نتي وحدك تما
أيا زربت و خرجت و عاودت بدات تصب صباتي تشمخ كامل بالماء مصح عجبني الحال
نحب بزاف نخرج كتكون تصب
المهم
انتهى المسلسل و عدت للبيت ولله الحمد و المنة ❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
تعشيت ريحت
وبديت نخمم مع روحي 😞😒😩😏😫غير هكذاك ومبعد قلت يا مريم هذا يوم واحد شاق
و كاين ناس حياتهم كاملة هاك يمشو مسافات طويلة ديما يطيبو فلحطب
هذاك البيت اللي لبلافو تاعو يهبط الما راهم ساكنين فيه على مدار العام
و بديت نتفكر في نعم الله والله راحتلي القلقة اللي كانت بقلبي قبل ما نروح باسكو صرالي موقف خلاني نشوف للوجه المشرق في حياتي و نتفكر فصوالح لملاح اللي نشوفوهم نورمال و كاين ناس محرومين منها😢😢 و كاين ناس هم أصلا عايشين في منطقة وديان كلما تصب راهم خايفين على حياتهم😯
الشيء الثاني هذاك الطفل اللي رفدلي صوالح و سبحان الله كان متخلق مام كرحت نشري يهدر بأدب و يستقبل المشتري مليح
كجا رفد صوالح ونا والله في قمة التعب ساعة و نص نمشي فالشمس
معلاباليش علاه جاتلي في بالي هاذ العبارة :
و يأتيك الله بأناس لم تحتسب قدومهم فيحملون عنك أوجاعا أثقلت كاهلك
أحيانا رحمة ربي تجيب لك آنسان من حيث لا تدري و لا تحتسب و لا حتى تعرفه فيرفع عنك شيئا ثقيلا
هو الفتى الذي ساعدني اليوم👌👌👌
و صراحة توسوست كقالي الا تحبي نعاونك خخخخخ مصح كقال للطفل الصغير روح معاها عرفت صح بيه معاونة 👌
المهم هاذا يومي الجميل و المتعب والحمد لله حمدا كثيرا
علابالي كثرت الهدرة😎😎😎
الله غالب 😌😌
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
48,169
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة مريومة على الرحلة الجميلة لي ديتينا فيها معاك حسيت روحي عشت يوم جميل في الريف
والأجمل من كل هذا ماش الصور لي لحقتنا فقط وتعبر على جمال المكان وإنما حتى هاديك العبرة
لي لحقتنا، ربّما أهل الريف تبانلهم حياتهم عادية وجميلة ووالفو بيها ومايشوفوش هاداك التعقيد لي نشوفوهم
بالعكس يحبو يعيشو وسط الطبيعة، وإنما هادي عبرة لينا باه نحمدو ربي على النعمة وعلى الرفاهية لي عايشين فيها
حتى أبسط الظروف لي نتذمرو منها هي نعمة بالنسبة للكثيرين، يحتاج وقفة عظيمة مع النفس
ونحتاجو لجلسة قناعة ورضا بما أعطانا إياه الله، لأنو الحمد يزيد النعم على الإنسان
شكرا حببتي على هاد الرحلة الجميلة حسينا رواحنا داخل الريف صح :) وخودي راي ماماك هههههه
تحياتي
 
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