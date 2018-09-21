يوم رائع و شاق❤

اليوم جمعة قررت أنو نمضيه في بيتنا الريفي 😊😊 و هاذي أول مرة في حياتي نروح ليه وحدي من دون راجلطلبت ولد اختي يجي معايا محبش قلت نروح وحدي و نتكل على ربي😌😌😌و نا فالعادة نروح فالطوموبيل و اليوم مدام راني وحدي رحت نمشي و نا حاسبة روحي لالة عمبالي راح نلقا حافلة فإذا به مكاش حافلات ولا هم يحزنون😡😡😡المهم قبل ما نبدا حكايتي جيت نكتب تفكرت يما و الخزرة تاعهايما تقولي مش كل حاجة تحكيها اسكتي شويا و نقولها خلوني على طبيعتي وي ساعات نحكي و نحس روحي صامطة مي على الأقل منيش نتكلف و لا نجامل نحكي واش كاين و خلاص (مايرضي الله طبعا)و هاذ الخزرة تاع يما 😒😒😒 سرتو كنكون وسط الناس معناتها راكي تكثري الهدرة 😅😅و كتشوفني هاك ندير روحي قاع مشفتهاش ههههههههالمهم كملقيتش حافلة رحت بديت نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 و عييت بزاااااف و الطريق طويلة و لبنات تقلقو و الشمس😢😢 تحرق ......المهم الحمد لله لحقت و قبل لقيت حانوت شريت أغراض نسحقهم أيا ككنت نشري لقيت بزاف قتلو نقصلي قرعة العصير هو عمبالو ميكفوليش دراهم قالي نمدهالك باطل😊😊أيا لقيت كلشي ثقيل قتلو دقيقة نروح نحط الكابا و نجي ندي واش شريتو كوليت للحانوت قالي واحد يخدم تما متعبيش روحك نعاونك نرفدهم و جا واحد طفل عندو هاك 16 سنة رفد لي صوالح اللي جبتهم مع بدون ماء شريتو باسكو نتاع البير مالحأيا كراح بدا يدعيلي خخخخخ و نورمالمو أنا اللي راح ندعيلو المهم دخلت و الحمد لله ونا كما هذالا جهد لا قوة 😢😢سرقت هاذي من عند أبو فيصل😅😅😅أيا عمرت البسين طيبت لغذا فلحطب و رحت نعوم .....و على الربعة جيت نتغذى على بركة الله و غير بديت لغذا بدات تصب😵😵 أيا صبرت شويا كطولت دخلنا للداخلكدخلت للداخل لقيت شومبرا لبلافو تاعها يهبط الماء أياعيطتلي اختي قاتلي مريم أزربي ولي للدار بالاك يجي واد و نتي وحدك تماأيا زربت و خرجت و عاودت بدات تصب صباتي تشمخ كامل بالماء مصح عجبني الحالنحب بزاف نخرج كتكون تصبالمهمانتهى المسلسل و عدت للبيت ولله الحمد و المنة ❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍تعشيت ريحتوبديت نخمم مع روحي 😞😒😩😏😫غير هكذاك ومبعد قلت يا مريم هذا يوم واحد شاقو كاين ناس حياتهم كاملة هاك يمشو مسافات طويلة ديما يطيبو فلحطبهذاك البيت اللي لبلافو تاعو يهبط الما راهم ساكنين فيه على مدار العامو بديت نتفكر في نعم الله والله راحتلي القلقة اللي كانت بقلبي قبل ما نروح باسكو صرالي موقف خلاني نشوف للوجه المشرق في حياتي و نتفكر فصوالح لملاح اللي نشوفوهم نورمال و كاين ناس محرومين منها😢😢 و كاين ناس هم أصلا عايشين في منطقة وديان كلما تصب راهم خايفين على حياتهم😯الشيء الثاني هذاك الطفل اللي رفدلي صوالح و سبحان الله كان متخلق مام كرحت نشري يهدر بأدب و يستقبل المشتري مليحكجا رفد صوالح ونا والله في قمة التعب ساعة و نص نمشي فالشمسمعلاباليش علاه جاتلي في بالي هاذ العبارة :و يأتيك الله بأناس لم تحتسب قدومهم فيحملون عنك أوجاعا أثقلت كاهلكأحيانا رحمة ربي تجيب لك آنسان من حيث لا تدري و لا تحتسب و لا حتى تعرفه فيرفع عنك شيئا ثقيلاهو الفتى الذي ساعدني اليوم👌👌👌و صراحة توسوست كقالي الا تحبي نعاونك خخخخخ مصح كقال للطفل الصغير روح معاها عرفت صح بيه معاونة 👌المهم هاذا يومي الجميل و المتعب والحمد لله حمدا كثيراعلابالي كثرت الهدرة😎😎😎الله غالب 😌😌