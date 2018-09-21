يوم رائع و شاق❤

Mery Babaammi
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اليوم جمعة قررت أنو نمضيه في بيتنا الريفي 😊😊 و هاذي أول مرة في حياتي نروح ليه وحدي من دون راجل
طلبت ولد اختي يجي معايا محبش قلت نروح وحدي و نتكل على ربي😌😌😌
و نا فالعادة نروح فالطوموبيل و اليوم مدام راني وحدي رحت نمشي و نا حاسبة روحي لالة عمبالي راح نلقا حافلة فإذا به مكاش حافلات ولا هم يحزنون😡😡😡
المهم قبل ما نبدا حكايتي جيت نكتب تفكرت يما و الخزرة تاعها
يما تقولي مش كل حاجة تحكيها اسكتي شويا و نقولها خلوني على طبيعتي وي ساعات نحكي و نحس روحي صامطة مي على الأقل منيش نتكلف و لا نجامل نحكي واش كاين و خلاص (مايرضي الله طبعا)
و هاذ الخزرة تاع يما 😒😒😒 سرتو كنكون وسط الناس معناتها راكي تكثري الهدرة 😅😅
و كتشوفني هاك ندير روحي قاع مشفتهاش هههههههه
المهم كملقيتش حافلة رحت بديت نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 و عييت بزاااااف و الطريق طويلة و لبنات تقلقو و الشمس😢😢 تحرق ......
المهم الحمد لله لحقت و قبل لقيت حانوت شريت أغراض نسحقهم أيا ككنت نشري لقيت بزاف قتلو نقصلي قرعة العصير هو عمبالو ميكفوليش دراهم قالي نمدهالك باطل😊😊
أيا لقيت كلشي ثقيل قتلو دقيقة نروح نحط الكابا و نجي ندي واش شريت
و كوليت للحانوت قالي واحد يخدم تما متعبيش روحك نعاونك نرفدهم و جا واحد طفل عندو هاك 16 سنة رفد لي صوالح اللي جبتهم مع بدون ماء شريتو باسكو نتاع البير مالح
أيا كراح بدا يدعيلي خخخخخ و نورمالمو أنا اللي راح ندعيلو المهم دخلت و الحمد لله ونا كما هذا
لا جهد لا قوة 😢😢سرقت هاذي من عند أبو فيصل😅😅😅
أيا عمرت البسين طيبت لغذا فلحطب و رحت نعوم .....
و على الربعة جيت نتغذى على بركة الله و غير بديت لغذا بدات تصب😵😵 أيا صبرت شويا كطولت دخلنا للداخل
كدخلت للداخل لقيت شومبرا لبلافو تاعها يهبط الماء أيا
عيطتلي اختي قاتلي مريم أزربي ولي للدار بالاك يجي واد و نتي وحدك تما
أيا زربت و خرجت و عاودت بدات تصب صباتي تشمخ كامل بالماء مصح عجبني الحال
نحب بزاف نخرج كتكون تصب
المهم
انتهى المسلسل و عدت للبيت ولله الحمد و المنة ❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
تعشيت ريحت
وبديت نخمم مع روحي 😞😒😩😏😫غير هكذاك ومبعد قلت يا مريم هذا يوم واحد شاق
و كاين ناس حياتهم كاملة هاك يمشو مسافات طويلة ديما يطيبو فلحطب
هذاك البيت اللي لبلافو تاعو يهبط الما راهم ساكنين فيه على مدار العام
و بديت نتفكر في نعم الله والله راحتلي القلقة اللي كانت بقلبي قبل ما نروح باسكو صرالي موقف خلاني نشوف للوجه المشرق في حياتي و نتفكر فصوالح لملاح اللي نشوفوهم نورمال و كاين ناس محرومين منها😢😢 و كاين ناس هم أصلا عايشين في منطقة وديان كلما تصب راهم خايفين على حياتهم😯
الشيء الثاني هذاك الطفل اللي رفدلي صوالح و سبحان الله كان متخلق مام كرحت نشري يهدر بأدب و يستقبل المشتري مليح
كجا رفد صوالح ونا والله في قمة التعب ساعة و نص نمشي فالشمس
معلاباليش علاه جاتلي في بالي هاذ العبارة :
و يأتيك الله بأناس لم تحتسب قدومهم فيحملون عنك أوجاعا أثقلت كاهلك
أحيانا رحمة ربي تجيب لك آنسان من حيث لا تدري و لا تحتسب و لا حتى تعرفه فيرفع عنك شيئا ثقيلا
هو الفتى الذي ساعدني اليوم👌👌👌
و صراحة توسوست كقالي الا تحبي نعاونك خخخخخ مصح كقال للطفل الصغير روح معاها عرفت صح بيه معاونة 👌
المهم هاذا يومي الجميل و المتعب والحمد لله حمدا كثيرا
علابالي كثرت الهدرة😎😎😎
الله غالب 😌😌
طلبت ولد اختي يجي معايا محبش قلت نروح وحدي و نتكل على ربي😌😌😌
و نا فالعادة نروح فالطوموبيل و اليوم مدام راني وحدي رحت نمشي و نا حاسبة روحي لالة عمبالي راح نلقا حافلة فإذا به مكاش حافلات ولا هم يحزنون😡😡😡
المهم قبل ما نبدا حكايتي جيت نكتب تفكرت يما و الخزرة تاعها
يما تقولي مش كل حاجة تحكيها اسكتي شويا و نقولها خلوني على طبيعتي وي ساعات نحكي و نحس روحي صامطة مي على الأقل منيش نتكلف و لا نجامل نحكي واش كاين و خلاص (مايرضي الله طبعا)
و هاذ الخزرة تاع يما 😒😒😒 سرتو كنكون وسط الناس معناتها راكي تكثري الهدرة 😅😅
و كتشوفني هاك ندير روحي قاع مشفتهاش هههههههه
المهم كملقيتش حافلة رحت بديت نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي💃 نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 نمشي نمشي💃 نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي💃 و عييت بزاااااف و الطريق طويلة و لبنات تقلقو و الشمس😢😢 تحرق ......
المهم الحمد لله لحقت و قبل لقيت حانوت شريت أغراض نسحقهم أيا ككنت نشري لقيت بزاف قتلو نقصلي قرعة العصير هو عمبالو ميكفوليش دراهم قالي نمدهالك باطل😊😊
أيا لقيت كلشي ثقيل قتلو دقيقة نروح نحط الكابا و نجي ندي واش شريت
و كوليت للحانوت قالي واحد يخدم تما متعبيش روحك نعاونك نرفدهم و جا واحد طفل عندو هاك 16 سنة رفد لي صوالح اللي جبتهم مع بدون ماء شريتو باسكو نتاع البير مالح
أيا كراح بدا يدعيلي خخخخخ و نورمالمو أنا اللي راح ندعيلو المهم دخلت و الحمد لله ونا كما هذا
لا جهد لا قوة 😢😢سرقت هاذي من عند أبو فيصل😅😅😅
أيا عمرت البسين طيبت لغذا فلحطب و رحت نعوم .....
و على الربعة جيت نتغذى على بركة الله و غير بديت لغذا بدات تصب😵😵 أيا صبرت شويا كطولت دخلنا للداخل
كدخلت للداخل لقيت شومبرا لبلافو تاعها يهبط الماء أيا
عيطتلي اختي قاتلي مريم أزربي ولي للدار بالاك يجي واد و نتي وحدك تما
أيا زربت و خرجت و عاودت بدات تصب صباتي تشمخ كامل بالماء مصح عجبني الحال
نحب بزاف نخرج كتكون تصب
المهم
انتهى المسلسل و عدت للبيت ولله الحمد و المنة ❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
تعشيت ريحت
وبديت نخمم مع روحي 😞😒😩😏😫غير هكذاك ومبعد قلت يا مريم هذا يوم واحد شاق
و كاين ناس حياتهم كاملة هاك يمشو مسافات طويلة ديما يطيبو فلحطب
هذاك البيت اللي لبلافو تاعو يهبط الما راهم ساكنين فيه على مدار العام
و بديت نتفكر في نعم الله والله راحتلي القلقة اللي كانت بقلبي قبل ما نروح باسكو صرالي موقف خلاني نشوف للوجه المشرق في حياتي و نتفكر فصوالح لملاح اللي نشوفوهم نورمال و كاين ناس محرومين منها😢😢 و كاين ناس هم أصلا عايشين في منطقة وديان كلما تصب راهم خايفين على حياتهم😯
الشيء الثاني هذاك الطفل اللي رفدلي صوالح و سبحان الله كان متخلق مام كرحت نشري يهدر بأدب و يستقبل المشتري مليح
كجا رفد صوالح ونا والله في قمة التعب ساعة و نص نمشي فالشمس
معلاباليش علاه جاتلي في بالي هاذ العبارة :
و يأتيك الله بأناس لم تحتسب قدومهم فيحملون عنك أوجاعا أثقلت كاهلك
أحيانا رحمة ربي تجيب لك آنسان من حيث لا تدري و لا تحتسب و لا حتى تعرفه فيرفع عنك شيئا ثقيلا
هو الفتى الذي ساعدني اليوم👌👌👌
و صراحة توسوست كقالي الا تحبي نعاونك خخخخخ مصح كقال للطفل الصغير روح معاها عرفت صح بيه معاونة 👌
المهم هاذا يومي الجميل و المتعب والحمد لله حمدا كثيرا
علابالي كثرت الهدرة😎😎😎
الله غالب 😌😌