النساء و العمر😏😏😏😏

سلام عليكم لحبابهاذي غيبة طوييييلة و شحال توحشت هاذ الركن❤❤❤كنت معولة نخرج نهائيا من اللمة بسبب بعض الكائنات الغريبة العجيبة و لكن والله ما خلاني قلبي❤❤❤اللمة وحدها ولها مكانة خاصة في قلوبنابون موضوعنا اليوم موضوع شيق وي شيق بزاف ❤❤❤❤و حساس جدا بالنسبة لبعض النساءالرجال خرجو مكلاه تقراوالمهم انا منيش نكلاشي ولا نقصف ننمي جيست حابة نبعث ميساج خفيف و ظريفقبل مدة كنت في عرس جات وحدة ليا سقساتني.....أنتي زوجة فلان ؟.....وينتي شكون ؟؟؟.....قاتلي أنا كنت نقرا معاه و يا حسراه عندنا ذكريات و كذا ومنا ووووو ونا ني نسمع...........اي قولي والله أول مرة نتلاقا وحدة من اللي قراو معاه.....مكلاه تغيري دبراسك كان يقرا معايا و سلميلي بزاااااااف عليه.......اوووووو نوووووو علااااااااه نغير يبلغأيا قاطعتنا وحدة و قاتلها اوووو نتي من لاجينيغاسيون تاع 80 .....المرأة وجهها تقلب و قاتلها كفاش تقولي اللاج تاعي قدام الناس؟؟؟قعدت مشوكيةاوماي قود في 2021 كاين نسا تخبي عمرها ؟؟؟؟مزال العمر عيب ؟؟؟؟؟كنت نحكي مع روحي باينةصح سي بيزار والله .....الأمر ما يسحقش هذاك التشنافصدقوني العمر مجرد رقم لا أكثر و لا أقلأما الحياة تعيشيها كيفما تحبي نتي✌✌✌✌✌✌✌✌فحياتي تلاقيت نساء فالعشرينات و أرواحهن مستنزفة كارهين مديقوتيينيمكن بسبب الضغط ولا مشاكل لأنو الضغط صح يخلي الانسان ينطفئ بلا ما يحسومام انا فوتت فترة فحياتي كما هاك ولكن عاودت صحيت والحمد للهو التقيت بنساء فالأربعينات وكلهن طاقة و شباب و جمال❤❤❤❤ما يهمش شحال عمرك و عمرك مش عيب المهم هو كفاش راكي عايشةاللي تخبي عمرها هي اللي مش عاطية لروحها حقها و لا مش مطهلية ولا مش مستقرة من الداخلبينما اللي فاهمة الحياة صح جامي تشنف على عباد باسكو عرفو عمرهاما نعرفش اذا الرجال عندهم هاذ العقدة و لا ننمي على كل حال لازم حبيبتشي تركزي على حياتك مهما كانت بسيطة و تستغلي ابسط حاجة تنفعي بيها عمرك ولا بيها تتقدمي للأمامعندي وحدة من عائلتي كبيرة ماشاء الله عليها نشاط لياقة بدنية أناقة سقسيتها مرة عن سر ذلك فأجابتني بجملة واحدةكلشي من تخمامكوبالفعل الانسان كيفما يكون تخمامو يعيش .......و أتعس انسان هو اللي يربط حياته بالأرقام .......وهنا تفكرت الجدة تاعي ربي يطول في عمرها راهي جدة الجدة الله يبارك ليومنا هذا هذا نزورها نلقاها فلعشية لابسة روبة شابة و ماشطة و حاطة كحل وريحة البخورتقول عروسة جديدة و نقول في روحي من أين لك يا أمي كل هذا الجمال❤❤❤❤❤ربي يحفظها أغلى إنسان عندي❤❤❤❤و السلام عليكم