النساء و العمر😏😏😏😏

Sanaya klara

Sanaya klara

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أكتوبر 2021
المشاركات
13
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
سلام عليكم لحباب 😍😍😍
هاذي غيبة طوييييلة و شحال توحشت هاذ الركن❤❤❤
كنت معولة نخرج نهائيا من اللمة بسبب بعض الكائنات الغريبة العجيبة و لكن والله ما خلاني قلبي❤❤❤
اللمة وحدها ولها مكانة خاصة في قلوبنا😍😍😍
بون موضوعنا اليوم موضوع شيق وي شيق بزاف ❤❤❤❤
و حساس جدا بالنسبة لبعض النساء 😁😁😁😁
الرجال خرجو مكلاه تقراو😈😈😈😈😈
المهم انا منيش نكلاشي ولا نقصف نن 👈👈👈👈👈مي جيست حابة نبعث ميساج خفيف و ظريف 👌👌👌👌👌
قبل مدة كنت في عرس جات وحدة ليا سقساتني🤔🤔🤔
.....أنتي زوجة فلان ؟
.....وي
نتي شكون ؟؟؟
.....قاتلي أنا كنت نقرا معاه و يا حسراه عندنا ذكريات و كذا ومنا ووووو ونا ني نسمع.....
......اي قولي والله أول مرة نتلاقا وحدة من اللي قراو معاه😍😍😍😍😍😍
.....مكلاه تغيري دبراسك كان يقرا معايا و سلميلي بزاااااااف عليه.
......اوووووو نوووووو علااااااااه نغير يبلغ😚😚😚😚😚
أيا قاطعتنا وحدة و قاتلها اوووو نتي من لاجينيغاسيون تاع 80 .....
المرأة وجهها تقلب و قاتلها كفاش تقولي اللاج تاعي قدام الناس؟؟؟
قعدت مشوكية 😨😨😨😨
اوماي قود في 2021 كاين نسا تخبي عمرها ؟؟؟؟
مزال العمر عيب ؟؟؟؟؟
كنت نحكي مع روحي باينة 🙄🙄🙄🙄
صح سي بيزار والله .....
الأمر ما يسحقش هذاك التشناف 😈😈😈
صدقوني العمر مجرد رقم لا أكثر و لا أقل😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
أما الحياة تعيشيها كيفما تحبي نتي✌✌✌✌✌✌✌✌
فحياتي تلاقيت نساء فالعشرينات و أرواحهن مستنزفة كارهين مديقوتيين😭😭😭 يمكن بسبب الضغط ولا مشاكل لأنو الضغط صح يخلي الانسان ينطفئ بلا ما يحس😔😔😔😔 ومام انا فوتت فترة فحياتي كما هاك ولكن عاودت صحيت والحمد لله 🙏🙏🙏🙏
و التقيت بنساء فالأربعينات وكلهن طاقة و شباب و جمال❤❤❤❤
ما يهمش شحال عمرك و عمرك مش عيب المهم هو كفاش راكي عايشة 💪💪💪
اللي تخبي عمرها هي اللي مش عاطية لروحها حقها و لا مش مطهلية ولا مش مستقرة من الداخل😔😔😔😔
بينما اللي فاهمة الحياة صح جامي تشنف على عباد باسكو عرفو عمرها🙄🙄🙄🙄
ما نعرفش اذا الرجال عندهم هاذ العقدة و لا نن 😏😏😏
مي على كل حال لازم حبيبتشي تركزي على حياتك مهما كانت بسيطة و تستغلي ابسط حاجة تنفعي بيها عمرك ولا بيها تتقدمي للأمام 💪💪💪
عندي وحدة من عائلتي كبيرة ماشاء الله عليها نشاط لياقة بدنية أناقة سقسيتها مرة عن سر ذلك فأجابتني بجملة واحدة
👈👈👈كلشي من تخمامك
وبالفعل الانسان كيفما يكون تخمامو يعيش .......
و أتعس انسان هو اللي يربط حياته بالأرقام .......
وهنا تفكرت الجدة تاعي ربي يطول في عمرها راهي جدة الجدة الله يبارك ليومنا هذا هذا نزورها نلقاها فلعشية لابسة روبة شابة و ماشطة و حاطة كحل وريحة البخور😍😍😍تقول عروسة جديدة و نقول في روحي من أين لك يا أمي كل هذا الجمال❤❤❤❤❤
ربي يحفظها أغلى إنسان عندي❤❤❤❤
و السلام عليكم
 
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