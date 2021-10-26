النساء و العمر😏😏😏😏

Sanaya klara
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 13
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم لحباب
هاذي غيبة طوييييلة و شحال توحشت هاذ الركن❤❤❤
كنت معولة نخرج نهائيا من اللمة بسبب بعض الكائنات الغريبة العجيبة و لكن والله ما خلاني قلبي❤❤❤
اللمة وحدها ولها مكانة خاصة في قلوبنا
بون موضوعنا اليوم موضوع شيق وي شيق بزاف ❤❤❤❤
و حساس جدا بالنسبة لبعض النساء
الرجال خرجو مكلاه تقراو
المهم انا منيش نكلاشي ولا نقصف نن مي جيست حابة نبعث ميساج خفيف و ظريف
قبل مدة كنت في عرس جات وحدة ليا سقساتني
.....أنتي زوجة فلان ؟
.....وي
نتي شكون ؟؟؟
.....قاتلي أنا كنت نقرا معاه و يا حسراه عندنا ذكريات و كذا ومنا ووووو ونا ني نسمع.....
......اي قولي والله أول مرة نتلاقا وحدة من اللي قراو معاه
.....مكلاه تغيري دبراسك كان يقرا معايا و سلميلي بزاااااااف عليه.
......اوووووو نوووووو علااااااااه نغير يبلغ
أيا قاطعتنا وحدة و قاتلها اوووو نتي من لاجينيغاسيون تاع 80 .....
المرأة وجهها تقلب و قاتلها كفاش تقولي اللاج تاعي قدام الناس؟؟؟
قعدت مشوكية
اوماي قود في 2021 كاين نسا تخبي عمرها ؟؟؟؟
مزال العمر عيب ؟؟؟؟؟
كنت نحكي مع روحي باينة
صح سي بيزار والله .....
الأمر ما يسحقش هذاك التشناف
صدقوني العمر مجرد رقم لا أكثر و لا أقل
أما الحياة تعيشيها كيفما تحبي نتي✌✌✌✌✌✌✌✌
فحياتي تلاقيت نساء فالعشرينات و أرواحهن مستنزفة كارهين مديقوتيين يمكن بسبب الضغط ولا مشاكل لأنو الضغط صح يخلي الانسان ينطفئ بلا ما يحس ومام انا فوتت فترة فحياتي كما هاك ولكن عاودت صحيت والحمد لله
و التقيت بنساء فالأربعينات وكلهن طاقة و شباب و جمال❤❤❤❤
ما يهمش شحال عمرك و عمرك مش عيب المهم هو كفاش راكي عايشة
اللي تخبي عمرها هي اللي مش عاطية لروحها حقها و لا مش مطهلية ولا مش مستقرة من الداخل
بينما اللي فاهمة الحياة صح جامي تشنف على عباد باسكو عرفو عمرها
ما نعرفش اذا الرجال عندهم هاذ العقدة و لا نن
مي على كل حال لازم حبيبتشي تركزي على حياتك مهما كانت بسيطة و تستغلي ابسط حاجة تنفعي بيها عمرك ولا بيها تتقدمي للأمام
عندي وحدة من عائلتي كبيرة ماشاء الله عليها نشاط لياقة بدنية أناقة سقسيتها مرة عن سر ذلك فأجابتني بجملة واحدة
كلشي من تخمامك
وبالفعل الانسان كيفما يكون تخمامو يعيش .......
و أتعس انسان هو اللي يربط حياته بالأرقام .......
وهنا تفكرت الجدة تاعي ربي يطول في عمرها راهي جدة الجدة الله يبارك ليومنا هذا هذا نزورها نلقاها فلعشية لابسة روبة شابة و ماشطة و حاطة كحل وريحة البخورتقول عروسة جديدة و نقول في روحي من أين لك يا أمي كل هذا الجمال❤❤❤❤❤
ربي يحفظها أغلى إنسان عندي❤❤❤❤
و السلام عليكم
هاذي غيبة طوييييلة و شحال توحشت هاذ الركن❤❤❤
كنت معولة نخرج نهائيا من اللمة بسبب بعض الكائنات الغريبة العجيبة و لكن والله ما خلاني قلبي❤❤❤
اللمة وحدها ولها مكانة خاصة في قلوبنا
بون موضوعنا اليوم موضوع شيق وي شيق بزاف ❤❤❤❤
و حساس جدا بالنسبة لبعض النساء
الرجال خرجو مكلاه تقراو
المهم انا منيش نكلاشي ولا نقصف نن مي جيست حابة نبعث ميساج خفيف و ظريف
قبل مدة كنت في عرس جات وحدة ليا سقساتني
.....أنتي زوجة فلان ؟
.....وي
نتي شكون ؟؟؟
.....قاتلي أنا كنت نقرا معاه و يا حسراه عندنا ذكريات و كذا ومنا ووووو ونا ني نسمع.....
......اي قولي والله أول مرة نتلاقا وحدة من اللي قراو معاه
.....مكلاه تغيري دبراسك كان يقرا معايا و سلميلي بزاااااااف عليه.
......اوووووو نوووووو علااااااااه نغير يبلغ
أيا قاطعتنا وحدة و قاتلها اوووو نتي من لاجينيغاسيون تاع 80 .....
المرأة وجهها تقلب و قاتلها كفاش تقولي اللاج تاعي قدام الناس؟؟؟
قعدت مشوكية
اوماي قود في 2021 كاين نسا تخبي عمرها ؟؟؟؟
مزال العمر عيب ؟؟؟؟؟
كنت نحكي مع روحي باينة
صح سي بيزار والله .....
الأمر ما يسحقش هذاك التشناف
صدقوني العمر مجرد رقم لا أكثر و لا أقل
أما الحياة تعيشيها كيفما تحبي نتي✌✌✌✌✌✌✌✌
فحياتي تلاقيت نساء فالعشرينات و أرواحهن مستنزفة كارهين مديقوتيين يمكن بسبب الضغط ولا مشاكل لأنو الضغط صح يخلي الانسان ينطفئ بلا ما يحس ومام انا فوتت فترة فحياتي كما هاك ولكن عاودت صحيت والحمد لله
و التقيت بنساء فالأربعينات وكلهن طاقة و شباب و جمال❤❤❤❤
ما يهمش شحال عمرك و عمرك مش عيب المهم هو كفاش راكي عايشة
اللي تخبي عمرها هي اللي مش عاطية لروحها حقها و لا مش مطهلية ولا مش مستقرة من الداخل
بينما اللي فاهمة الحياة صح جامي تشنف على عباد باسكو عرفو عمرها
ما نعرفش اذا الرجال عندهم هاذ العقدة و لا نن
مي على كل حال لازم حبيبتشي تركزي على حياتك مهما كانت بسيطة و تستغلي ابسط حاجة تنفعي بيها عمرك ولا بيها تتقدمي للأمام
عندي وحدة من عائلتي كبيرة ماشاء الله عليها نشاط لياقة بدنية أناقة سقسيتها مرة عن سر ذلك فأجابتني بجملة واحدة
كلشي من تخمامك
وبالفعل الانسان كيفما يكون تخمامو يعيش .......
و أتعس انسان هو اللي يربط حياته بالأرقام .......
وهنا تفكرت الجدة تاعي ربي يطول في عمرها راهي جدة الجدة الله يبارك ليومنا هذا هذا نزورها نلقاها فلعشية لابسة روبة شابة و ماشطة و حاطة كحل وريحة البخورتقول عروسة جديدة و نقول في روحي من أين لك يا أمي كل هذا الجمال❤❤❤❤❤
ربي يحفظها أغلى إنسان عندي❤❤❤❤
و السلام عليكم