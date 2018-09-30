كنا فكُنا و لما أصبحنا أصبَحنا

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#1
إنضم
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#1
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أهلا بكم أحبتي في اللمة العزيزة
لست متذمرا لكن العجب الذي يحدث في محتمعنا يجعلني كلما أردت
التقدم في مواضيع جديدة اجد نفسي راجعا ألى نقد حالنا
واصفا حالات أرى أنها معيبة، أهدف إلى محاولة إيجاد حلول عملية لها أو على الأقل أحلم بذالك

في زيارة عاجلة لبيت والدتي كما هي عادتي وجدت صبية يلهون
أعجبني لعبهم فبقيت أتأملهم لبعض الوقت
و شردت متصفحا سجلات الذاكرة القديمة متذكرا الحوش القديم الترابي الذي ملأته حفرا
أين كنت أبحث عن كنزي
تذكرت الجدار الذي كنت أرسم عليه مرمى و كنت أضع أخي الأصغر حارسا لكي يأخذ حظه من ضربات الكرة
تذكرت الزاوية التي كان يجلس فيها أخي الأكبر واضعا سجلاته و كتبه و مذياعه مع المسجلات
تذكرت أخواتي الإناث الأربع و لكل واحدة منهن قصة بين المرح و الضحك و الغناء
طبعا لم أنسى أنهن كن يأخذن نصيبعن من الضرب من أخي الأكبر إذا لم تنفذن أوامره التي عليهن فهمها بسرعة
و تنفيذها بسرعة أكبر

تذكرت التلفاز القديم و بداية الإرسال على على الساعة الخامسة مساءا
و كيف كنا نجلس منصتين و أخي الأكبر يترجم لنا و يشرح لنا

تذكرت العنزات الثلاث التي كانت جزءا من عائلتني مدرة علينا حليبا لقهوة الصباح و في المساء للعشاء

تذكرت نشرة الأنباء على الساعة الثامنة مع والدي
تذكرت اننا كنا نجلس جميعنا في الغرفة ولا واحد يتخلف عن هته الجلسة
حتى يصل وقت العشاء الذي كان في الغالب كسكس

تذكرت عندما كنا نجتمع على الطاولة أنا و والدي و أخواتي الإناث في جهة
و والدتي و باقي إخوتي مع بعض في طاولة أخرى
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كان أخي الأكبر بمثابة الوالد
و أثناء العشاء يبدأ بأسئلتنا جميعا و بالواحد
ماذا فعلت و أين ذهبت و هل صليت و هل درست
و يحدثنا عن العالم و المجتمع و يوصينا بالحياء و الحشمة و توقير الكبير
و زيارة الأقارب و المرضى و يخوفنا من البقاء خارج البيت خصوصا في الليل
و يخوفنا من السجائر و المخدرات و الإنحلال

كنا ننصت له و هو يذكرنا بالأجر و الحسنات
حديثه كان مكررا لكنه لم يكن مملا لنا أبدا
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كبرنا على كلمة إحشم و عيب و حط راسك كي تحكي مع الكبير
و كبرنا على أسكت ما تردش الكلام على الكبير
كبرنا على الطاعة و الخوف
كبرنا على توقير الكبير
كبرنا على زيارة المريض
كبرنا على السمع و الطاعة
كبرنا على الصبر
كبرنا على الحب
كبرنا على الحنان
كبرنا على و على وعلى ,,,,,,,,,,,,, على كل الأخلاق الحميدة

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أما الآن فالجميع ماسك هاتفه و الجميع منشغل فمن يربي من
إليكم الصورة ربما أبلغ تعبير من ألف كلمة
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بالمناسبة خبروني المليار قداش يوزن لوكان يكون صرف بالألوفات هههههههههههههه
سلااااااااااام
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#2
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ذكريات الماضي
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#2
ياااا حصرااااه يا دنيا والله ذكريات تبقى راسخة يعطيك الصحة خويا والله وصف ولا أروع
حنا في دارنا كل واحد لاهي بتلفون ديالو كي شغل راح يهرب عليه
والله من داك نتوحش والديا وخاوتي وانا معاهم في الدار !!
نغلق تلفوني ونروح الخاوتي ونحيلهم تلفوناتهم وبدن مايعارضوني بسكو علابالهم بلي نزعف واذا زعفت صعيب باش نرضى عليهم ونجيب ماما وبابا ونسهرو والله رووووعة مكاش احلى من قعدة العائلة
ربي يحفظهملي هدا ماعندي في دنيا
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#3
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#3
يااااه يا يامات البركة والرضى والقدر والحرمة
ياااه ياااا يامات التربية والرزانة
فرق كبير بزاف و اشياء عديدة هي التي أحدثت الفارق بين امس وبين اليوم بالاحرى بين جيل امس وجيل اليوم
وموضوعك يمكن دمجه مع موضوع الاخ @حلم كبير لانو كاين وجد الشرارة بينهم مشتركة فقط لا ادري كيفاه ندونها لانو صراحة مثلي مثلك تخوفت نرد فموضوع الاخ حليم فبقيت اطلع على النقاش الذي فيه
اسالني عن العاب الطفل يومنا هدا وتاثيرها عليه فالعاب النت والرسومات الحالية تجعلهم اكثر عنفا
اسالني عن رقابة الاهل لاهلهم كيف هي فالتبرج يجيبك باسم الحرية والتحضر
احيانا نتعرض عند حبابنا وهداك المنزل فيه الام الكببيرة يعني الجدة هي مريضة ولا تقوى بالنهوض من فراشها وتكره كي تكون وحدها تحب الوناسة ومرة ع مرة تلم كامل بناتها وولادها واحفادها على قصعة طعام ولا بركوكس هداك هو ،، تمك نحس بلمة تع بكري ويحلالي الجو ونبعد على كل ماهو متعلق بالنت او التلفاز او الهاتف والله حقا تستمتع بالاجواء هديك
واحيانا في نفس لممات كهده الناس مجموعين من كل فئات الاعمار ،، رغم وجود الضحك واللعب الا انه فيه اطفال مترضاش باللعب هداك تصيبه يبكي البكاء الشديد والنيف يسيل على جال يدي تلفون يماه ويلعب ولا يتفرج رسومات ، ضرك طبيعة هك وفالسن هداك لوقتاه رح يسمع كلمة الاكبر منو

مبقاتش للمة كل يوم فالزمن هدا راهي لمة خطرة في بوزمان ، غالب اللمات العائلية راه تكون الاجساد حاضرة مع بعض والعقول مبعثرة كل في جهة وكل منشغل بهاتفه
اما عن الحلول العملية : يظهرلي قطع النت والسماح به في اوقات محددة مع الاستغلال المفيد
افضل زرع مبدا الاحترام بين الصغير والكبير على زرع الرهبة والخوف اللي كان زمان رغم انو كان ليه تاثير كبير على طبع الاهل والخضوع لاحترام كبير العائلة
تحية لك عمو الامين
 
الباندي

الباندي

:: عضو فعّال ::
#4
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#4
بكري الشارع يربي و الخال يربي و العم يربي و الجد يربي و الجار يربي
اما دروك الاب و الام تخلو عن مسؤوليتهم،،
اصبحت الام باش تتهنى من اولادها ديرلهم سپونج بوب،، وخلي الذري يلهى مهم مايكسرلهاش راسها
والاب كيف كيف ماهوش عارف ڨاع ولاده وين صادين مهم يجي يرڨد بلا حس،، هذه هي النتيجة جيل مايحشمش،،بكري احنا نحشمو باش نحو الصباط قدام الكبار، دروك تخلطت صايي
 
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