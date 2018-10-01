زهري كي جاني لقاني راااقد

ياتل واش أخباركم

أنا صخشيا راه لاقريب راهي مدوختني

و نيفي راه حمر من العطسة

المهم بلا طول حديث حاب نحكي على الزهر أو الحظ

هي في الحقيقة كلمة متدالة بشكل كبير في مجتمعنا خصوصا عند معشرهن بل اصبح موروث شعبي

و من تراثنا أن نذكر الزهر في كل لحظة

و كل وحدة ما جاش مكتوبها تندب على الزهر لمعوج

و اللي وليدها ما يقراش تندب على الزهر لمعوج

و اللي كمل عليها الزيت تسب في الزهر لمعوج

( ما سمعتيش يا خالتي الزايخة لؤلؤة قسنطينة راحت شهر عسل في تركيا

هذاك زهرها موش كيما زهري نهار عرسي جا الغبار و الأمطار و فوت شهر العسل مع البصل و الضياف )

ياه خالتي راكي تحكي على عرسك و أنت شاب راسك

و كي سمعتنا مريم ردت علينا و قالت

ما تبكيش على زين خدودك ابكي على سعد سعودك و انا سعدي وصلني لتركيا موتوا بالغيرة

و كي وصلت هاذ الهدرة لخالتي الزايخة قالت

اللي عندو الزهر الريح يحطبلو و اللي ما عندوش الزهر في الكبدة يلقي لعظم .

وليد أختي الامين في الكبدة يلقى عظم لا خدمة لا زدمة و زاده المرض

يا خالتي و أنا واش دخلني في هدرتكم نتوما النسا

سكت سكت عليا يا الامين

اللي ماعندوش الزهر فوق جمل ويعضو كلب

لاه خالتي هاذ المعنى

خلاص خالتي نهار نطلع فوق الجمل ندير كسك باش الكلب ما ياكلنيش

ضحك يا بارد القلب سيادك راهم في شركالتهم و أنت قاعد تخلط فيا

هذاك زهري يا خالتي

لاه انت تأمن بالزهر يا الامين

خالتي أنت كنتي تهدري و لا أنا و لا الجن

الجن اللي يضربك راهي القهوة دوخاتك روح روح خليني نرقد

صاحا خالتي آىني رايح

زهري معاك و ماهوش مسقم آكي درتي عليا

طب طق طب يا خالتي هاذ الباب لاه ما تصلحيهش راه قطعلي الشوميز

يا وليدي أمين الزهر ما عندكش خلاص

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يا وليدي يقول الشاعر العظيم

إرمي الشبكة في البحر و إبكي على الزهر

و انتَ الشبكة تاعك مقطعة

معليش خالتي آني رايح نحيط شبكتي

و غدوة نرجع ليك تحكيلي على حاجة اخرى و نصيدوا الحوت مع بعض بصح خايف نصيدوا كاش تمساح و لا قرش

آكي تعرفي زهري أنا وياك

هههههههههههههههههههههههههههههه

المهم هذا زهري و أنتوما واش راكم مع الزهر

