مساعدة تفعيل بطاقة بايونيير و حساب بايبال

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Faizaa

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#1
إنضم
28 سبتمبر 2018
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محل الإقامة
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أنثى
#1
قمت بطلب بطاقة بايونيير بعد التسجيل في الموقع لكنهم طلبو مني ان اأستقبل مبلغ 30$ على الاقل حتى تصل لي البطاقة
سؤالي: هل يمكنني حجز مبلغ 30$ من هدا المنتدى وتصلني الى البطاقة هل هكدا يتم التفعيل في نفس الوقت؟

هل يمكنني بعد دلك تفعيل حسابي على البايبال عن طريق بطاقة بايونير و كم نسبة الرسومات المقتطعة عند كل تحويل و شكرا
 
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