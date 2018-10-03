قمت بطلب بطاقة بايونيير بعد التسجيل في الموقع لكنهم طلبو مني ان اأستقبل مبلغ 30$ على الاقل حتى تصل لي البطاقة

سؤالي: هل يمكنني حجز مبلغ 30$ من هدا المنتدى وتصلني الى البطاقة هل هكدا يتم التفعيل في نفس الوقت؟



هل يمكنني بعد دلك تفعيل حسابي على البايبال عن طريق بطاقة بايونير و كم نسبة الرسومات المقتطعة عند كل تحويل و شكرا