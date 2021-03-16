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كثير منكم يعانون من مشكلة عدم الاستفادة من بطاقة والان اقدم لكم بنك عملاق AirTM تصدر بطاقة ماستركارد افتراضية جديدةوصالحة للشراء والتسوق أونلاين + تفعيل باي بالبنك AirTM سهل الاستخدام وغير معقد وسهولة تفعيل الحساب ويقبل جميع الوثائق باللغة العربية بدون أي مشكلة.وتكون اما البطاقة تعريف وطنية أو جواز السفر او رخصة السياقة ..و بسهولة شحن حساب بطرق مختلفة بما في ذلك PayPal و Apple Pay و Venmo و Payeer و Advcash و Payoneer و MPesaو Skrill و Bitcoin و Litecoin وغيرها الكثير جدا.التسجيل في بنك AirTM عادي جدا وليس فيه شيئ معقد ولا يحتاج الى الشرح فقط التسجيل والتفعيل عبر الايميلهدا حسابي فعلته بطاقة تعريف وطنية وتمت الموافقةمدة البطاقة 6 اشهر ولايمكن تجديدها بل طلب بطاقة اخرى مشحونةوتستطيع الشراء بها من الأنترنت وعمل أعلانات فيسبوك وتفعيل حساب بايبال بها بدون مشاكل