كثير منكم يعانون من مشكلة عدم الاستفادة من بطاقة والان اقدم لكم بنك عملاق AirTM تصدر بطاقة ماستركارد افتراضية جديدة
وصالحة للشراء والتسوق أونلاين + تفعيل باي بال
بنك AirTM سهل الاستخدام وغير معقد وسهولة تفعيل الحساب ويقبل جميع الوثائق باللغة العربية بدون أي مشكلة.
وتكون اما البطاقة تعريف وطنية أو جواز السفر او رخصة السياقة ..
و بسهولة شحن حساب بطرق مختلفة بما في ذلك PayPal و Apple Pay و Venmo و Payeer و Advcash و Payoneer و MPesa
و Skrill و Bitcoin و Litecoin وغيرها الكثير جدا.
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للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
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التسجيل في بنك AirTM عادي جدا وليس فيه شيئ معقد ولا يحتاج الى الشرح فقط التسجيل والتفعيل عبر الايميل
هدا حسابي فعلته بطاقة تعريف وطنية وتمت الموافقة
يرجى ملاحظة :
مدة البطاقة 6 اشهر ولايمكن تجديدها بل طلب بطاقة اخرى مشحونة
وتستطيع الشراء بها من الأنترنت وعمل أعلانات فيسبوك وتفعيل حساب بايبال بها بدون مشاكل
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للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
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