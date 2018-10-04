sanaya
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سلام حبوباتي 😍
نشالله راكم غاية 😊😊
اليوح حبيت نحكيلكم على عفسة خفيفة ظريفة للعناية بالوجه و هي استعمال مكعبات الثلج
وهي مفيدة لتنشيط الدورة الدموية بالوجه و اخفاء آثار الحبوب و تمنح الوجه نضارة و اشراقة و حيوية
👈كل ما عليك فعله هو أنو تعمري هذوما 👇👇👇منعرفش اش تسموهم
بالماء أو ماء ورد مخفف أو عصير خيار أو عصير جزر أو خل تفاح مخفف
و تحطوهم بالمجمد و تأخذي قطعة تمرريها على وجهك بعد غسله بالماء البارد
و الأفضل بالنسبة لي هو ماء الورد و تستطيعين تطبيق هذه الطريقة قبل وضع الماكياج لأنها تساعد على تثبيت الماكياج بشكل رائع 😍
سلام
نشالله راكم غاية 😊😊
اليوح حبيت نحكيلكم على عفسة خفيفة ظريفة للعناية بالوجه و هي استعمال مكعبات الثلج
وهي مفيدة لتنشيط الدورة الدموية بالوجه و اخفاء آثار الحبوب و تمنح الوجه نضارة و اشراقة و حيوية
👈كل ما عليك فعله هو أنو تعمري هذوما 👇👇👇منعرفش اش تسموهم
بالماء أو ماء ورد مخفف أو عصير خيار أو عصير جزر أو خل تفاح مخفف
و تحطوهم بالمجمد و تأخذي قطعة تمرريها على وجهك بعد غسله بالماء البارد
و الأفضل بالنسبة لي هو ماء الورد و تستطيعين تطبيق هذه الطريقة قبل وضع الماكياج لأنها تساعد على تثبيت الماكياج بشكل رائع 😍
سلام