مكعبات الثلج😍

سلام حبوباتي 😍نشالله راكم غاية 😊😊اليوح حبيت نحكيلكم على عفسة خفيفة ظريفة للعناية بالوجه و هي استعمال مكعبات الثلجوهي مفيدة لتنشيط الدورة الدموية بالوجه و اخفاء آثار الحبوب و تمنح الوجه نضارة و اشراقة و حيوية👈كل ما عليك فعله هو أنو تعمري هذوما 👇👇👇منعرفش اش تسموهمبالماء أو ماء ورد مخفف أو عصير خيار أو عصير جزر أو خل تفاح مخففو تحطوهم بالمجمد و تأخذي قطعة تمرريها على وجهك بعد غسله بالماء الباردو الأفضل بالنسبة لي هو ماء الورد و تستطيعين تطبيق هذه الطريقة قبل وضع الماكياج لأنها تساعد على تثبيت الماكياج بشكل رائع 😍سلام