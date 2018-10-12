تحضير نص في سبيل العائلات

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,180
الإعجابات
13,930
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1

فواصل-منتدى-الترحيب(1).gif




تحضير نص في سبيل العائلات
المحور : الحياة العائلية
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

النص :

Screenshot_2018-10-12-07-40-15.png




أسئلة الفهم
س: بم وصف الكاتب البيت السعيد؟ ، ج: بالجنة.
س: مانوع العاطفة التي نلتمسها ونحس بها عند قراءة النص؟، ج: حب العائلة و العمل من أجل تقوية أواصرها.

الفكرة العامة
تعظيم الشاعر للبيت وبيان مظاهر السعادة فيه ومدى تأثيره في بلوغ الاهداف و المنى.


الأفكار الاساسية

دعوة الشاعر الشباب للاهتمام بالعائلة لمكانتها العظيمة
مظاهر السعادة في البيت و مدى تاثيرها لتحقيق النجاح و بلوغ المنى


المغزى العام من النص
العائلة هي المكان الدافئ الذي يلجا اليه الشخص حينما يتعب او يغرق في بحر الدنيا و لا يوجد اجمل من جو العائلة حين يجلسون مع بعضهم البعض و يتحدثون و يمرحون و لا تكتمل العائلة الا بوجود الوالدن.


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top