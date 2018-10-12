تحضير نص في سبيل العائلات

المحور : الحياة العائلية

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

النص :

أسئلة الفهم

س: بم وصف الكاتب البيت السعيد؟ ، ج: بالجنة.

س: مانوع العاطفة التي نلتمسها ونحس بها عند قراءة النص؟، ج: حب العائلة و العمل من أجل تقوية أواصرها.

الفكرة العامة

تعظيم الشاعر للبيت وبيان مظاهر السعادة فيه ومدى تأثيره في بلوغ الاهداف و المنى.

الأفكار الاساسية

دعوة الشاعر الشباب للاهتمام بالعائلة لمكانتها العظيمة

مظاهر السعادة في البيت و مدى تاثيرها لتحقيق النجاح و بلوغ المنى