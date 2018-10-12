yaso ياسمين
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تحضير نص في سبيل العائلات
المحور : الحياة العائلية
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
النص :
أسئلة الفهم
س: بم وصف الكاتب البيت السعيد؟ ، ج: بالجنة.
س: مانوع العاطفة التي نلتمسها ونحس بها عند قراءة النص؟، ج: حب العائلة و العمل من أجل تقوية أواصرها.
الفكرة العامة
تعظيم الشاعر للبيت وبيان مظاهر السعادة فيه ومدى تأثيره في بلوغ الاهداف و المنى.
الأفكار الاساسية
دعوة الشاعر الشباب للاهتمام بالعائلة لمكانتها العظيمة
مظاهر السعادة في البيت و مدى تاثيرها لتحقيق النجاح و بلوغ المنى
المغزى العام من النص
العائلة هي المكان الدافئ الذي يلجا اليه الشخص حينما يتعب او يغرق في بحر الدنيا و لا يوجد اجمل من جو العائلة حين يجلسون مع بعضهم البعض و يتحدثون و يمرحون و لا تكتمل العائلة الا بوجود الوالدن.