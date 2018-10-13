هؤلاء الأزواج ليسوا رجالا

الامين محمد
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طبعا لا يختلف إثنان على أهمية دور الرجل في المجتمع
و في الأسرة و قوامته و رجولته و خلقه و خلقته هي أساس
من أسس الفطرة و إستوائها طبعا إذا كان سويا غير شاذ
أما إذا تحول هذا الكائن و خاد عن دوره و عن واجباته فأكيد
هذا سبب كافي لإنحراف المجتمع
هذا على المستوى العام لكن تعالوا لنضع زوم على بعض الأزواج
الذي كان من المهم أن ننوه عنهم على أنهم أزواج من الرجال لكن لم يبقوا رجالا
و خالفوا الفطرة و الأخلاق و خانوا عهد الزواج الذي ميثاقه غليظ و من خانه فقد خان عهدا و ميثاقا غليظا أمام الله
و أنما أسرته و زوجته و أولاده
الزوج الذي طلق زوجته لأنها بترت ,,,,,,,,,,,,, بسبب السرطان
هذا ليس رجل بل تدنى إلى ما هو أدنى من الدناءة و الرذالة بمكان
فكيف للرجل يتخلى عن زوجته و هي في أصعب لحظات عمرها و حياتها
إعلم يا هذا أنك حطمتها و أحزنتها أكثر من بتر جزء من جسدها
فأنت بترت جزءا من قلبها و و كسرتها من الداخل و في العمق
هذا الزوج ليس رجلا من الأخير بلا طول كلام
زوج آخر طلق زوجته لأنها أنجبت طفلا مريضا
هذا الأحمق محسوب على الرجال و هو أبعد من هذا
لقد تصرف تصرف لا يليق بالحيوان فما بالك بحامل العقل و التفكير
كيف لهذا الزوج و في لحظة يتكبر على إبنه المريض
و كان الأولى منه أن يتحمل الأمانة و هو راض بها غير ساخط
لكن للأسف شذوذ عن الفطرة من هذا الزوج
أعتذر من كل عفيفة شريفة طلقها زوجا بسبب مرضها أو مرض إبنها
و أقول لها أنت أرقى من يتزوجك زوج ليس برجل
تحية لك أيتها العفيفة تحبية من القلب على صبرك
أصبري و لك الجنة أختاااه
ـ الامين ـ