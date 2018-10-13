هؤلاء الأزواج ليسوا رجالا

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#1
إنضم
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المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
1539459258317.png
طبعا لا يختلف إثنان على أهمية دور الرجل في المجتمع
و في الأسرة و قوامته و رجولته و خلقه و خلقته هي أساس
من أسس الفطرة و إستوائها طبعا إذا كان سويا غير شاذ
1539459174593.png
أما إذا تحول هذا الكائن و خاد عن دوره و عن واجباته فأكيد
هذا سبب كافي لإنحراف المجتمع

هذا على المستوى العام لكن تعالوا لنضع زوم على بعض الأزواج
الذي كان من المهم أن ننوه عنهم على أنهم أزواج من الرجال لكن لم يبقوا رجالا
و خالفوا الفطرة و الأخلاق و خانوا عهد الزواج الذي ميثاقه غليظ و من خانه فقد خان عهدا و ميثاقا غليظا أمام الله
و أنما أسرته و زوجته و أولاده

الزوج الذي طلق زوجته لأنها بترت ,,,,,,,,,,,,, بسبب السرطان
هذا ليس رجل بل تدنى إلى ما هو أدنى من الدناءة و الرذالة بمكان
فكيف للرجل يتخلى عن زوجته و هي في أصعب لحظات عمرها و حياتها
إعلم يا هذا أنك حطمتها و أحزنتها أكثر من بتر جزء من جسدها
فأنت بترت جزءا من قلبها و و كسرتها من الداخل و في العمق
هذا الزوج ليس رجلا من الأخير بلا طول كلام

زوج آخر طلق زوجته لأنها أنجبت طفلا مريضا
هذا الأحمق محسوب على الرجال و هو أبعد من هذا
لقد تصرف تصرف لا يليق بالحيوان فما بالك بحامل العقل و التفكير
كيف لهذا الزوج و في لحظة يتكبر على إبنه المريض
و كان الأولى منه أن يتحمل الأمانة و هو راض بها غير ساخط
لكن للأسف شذوذ عن الفطرة من هذا الزوج
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أعتذر من كل عفيفة شريفة طلقها زوجا بسبب مرضها أو مرض إبنها
و أقول لها أنت أرقى من يتزوجك زوج ليس برجل
تحية لك أيتها العفيفة تحبية من القلب على صبرك
أصبري و لك الجنة أختاااه
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ـ الامين ـ
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#2
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الإعجابات
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الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يشرفني ان اكون اول من يرد
(ولك الشرف طبعا لانني نادرا ما ارد على المواضيع هههه)
ليت كل الرجال لهم نفس طريقة تفكيرك
وياليت كل الرجال يعتبرون المراة شريكة حياته بل للاسف البعض يضعها على هامش هذه الحياة
بعضهم يعتبرها عاملة نظافة والاخر خادمة امه والاخر مجرد دمية ...
هم لايجهلون ان المراة هي نصف المجتمع ولا يجهلون انها صانعة الاجيال
بل لا يريدون الاعتراف بهذا تعرف لما باسم الكبرياء
ولكن ما يجهلونه حقا ان قمة الرجولة هو ان يعطي للمراة قيمتها
وان يكون الشريك والصديق والانيس لها في السراء والضراء
فمن يترك زوجته في ضعففها ووهنها انا لا اتفق معك ان وصفتك بانه ليس رجلا
عذرا فهذا ليس انسان حتى.
فان لم يرد مواساتها باسم الحب فاليواسها عطفا ورحمة فليقف معها في وجه العشرة ....
اصبحنا في وقت الناس يعطي الاهمية بل كل الاهمية لالصفقات المربحة والاعمال والمشاريع
واصبح اهم مشروع في المجتمع مهم لا يتلقى اي دراسة بل يسارعون لتطبيقه على ارض الواقع في اسرع وقت
وهو الزواج لا اعلم هل هو خوف من العنوسة ام ليجد الرجل دمية يتفنن في تعذيبها ودبادبة صغار
يرميهم وياذيهم ليل نهار
فرسالتي لمثل هؤلاء الاشخاص كن انسانا على الاقل
بارك الله فيك عمو على الموضوع القيم
وحفظك لزوجتك وابناءك.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,481
الإعجابات
21,159
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال البدر المشرق:
السلام عليكم
يشرفني ان اكون اول من يرد
(ولك الشرف طبعا لانني نادرا ما ارد على المواضيع هههه)
ليت كل الرجال لهم نفس طريقة تفكيرك
وياليت كل الرجال يعتبرون المراة شريكة حياته بل للاسف البعض يضعها على هامش هذه الحياة
بعضهم يعتبرها عاملة نظافة والاخر خادمة امه والاخر مجرد دمية ...
هم لايجهلون ان المراة هي نصف المجتمع ولا يجهلون انها صانعة الاجيال
بل لا يريدون الاعتراف بهذا تعرف لما باسم الكبرياء
ولكن ما يجهلونه حقا ان قمة الرجولة هو ان يعطي للمراة قيمتها
وان يكون الشريك والصديق والانيس لها في السراء والضراء
فمن يترك زوجته في ضعففها ووهنها انا لا اتفق معك ان وصفتك بانه ليس رجلا
عذرا فهذا ليس انسان حتى.
فان لم يرد مواساتها باسم الحب فاليواسها عطفا ورحمة فليقف معها في وجه العشرة ....
اصبحنا في وقت الناس يعطي الاهمية بل كل الاهمية لالصفقات المربحة والاعمال والمشاريع
واصبح اهم مشروع في المجتمع مهم لا يتلقى اي دراسة بل يسارعون لتطبيقه على ارض الواقع في اسرع وقت
وهو الزواج لا اعلم هل هو خوف من العنوسة ام ليجد الرجل دمية يتفنن في تعذيبها ودبادبة صغار
يرميهم وياذيهم ليل نهار
فرسالتي لمثل هؤلاء الاشخاص كن انسانا على الاقل
بارك الله فيك عمو على الموضوع القيم
وحفظك لزوجتك وابناءك.
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ههههههههههههههه يا لالة و لي الشرف ان تمر بنيتي على موضوعي و ترد عليه
اهلا بك بنيتي مرورا على ثرثرتي
طبعا اضافتك كانت راقية فعيب على معشر الرجال ان يكون بينهم او محسوب عليهم هكذا اعداد

سرني مرورك بنيتي
 
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