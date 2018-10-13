هؤلاء الأزواج ليسوا رجالا

السلام عليكم

يشرفني ان اكون اول من يرد

(ولك الشرف طبعا لانني نادرا ما ارد على المواضيع هههه)

ليت كل الرجال لهم نفس طريقة تفكيرك

وياليت كل الرجال يعتبرون المراة شريكة حياته بل للاسف البعض يضعها على هامش هذه الحياة

بعضهم يعتبرها عاملة نظافة والاخر خادمة امه والاخر مجرد دمية ...

هم لايجهلون ان المراة هي نصف المجتمع ولا يجهلون انها صانعة الاجيال

بل لا يريدون الاعتراف بهذا تعرف لما باسم الكبرياء

ولكن ما يجهلونه حقا ان قمة الرجولة هو ان يعطي للمراة قيمتها

وان يكون الشريك والصديق والانيس لها في السراء والضراء

فمن يترك زوجته في ضعففها ووهنها انا لا اتفق معك ان وصفتك بانه ليس رجلا

عذرا فهذا ليس انسان حتى.

فان لم يرد مواساتها باسم الحب فاليواسها عطفا ورحمة فليقف معها في وجه العشرة ....

اصبحنا في وقت الناس يعطي الاهمية بل كل الاهمية لالصفقات المربحة والاعمال والمشاريع

واصبح اهم مشروع في المجتمع مهم لا يتلقى اي دراسة بل يسارعون لتطبيقه على ارض الواقع في اسرع وقت

وهو الزواج لا اعلم هل هو خوف من العنوسة ام ليجد الرجل دمية يتفنن في تعذيبها ودبادبة صغار

يرميهم وياذيهم ليل نهار

فرسالتي لمثل هؤلاء الاشخاص كن انسانا على الاقل

بارك الله فيك عمو على الموضوع القيم

وحفظك لزوجتك وابناءك.