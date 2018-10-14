السلام عليكم

انما بعد الصلاة علي رسول الله محمد صلي الله عليه و سلم.

احد اهم اسباب هلاك المجتمعات التي تتكون اساسا من الاسرة هي غض البصر

سواء كانت مجتمعات مسلمة او لا و في عصر المعلومة اصبح الامر اصعب و المغريات اكثر و اضن ان ارتفاع حالات الطلاق هو احد اهم اسبابه

بالنسبة لنا نحن الرجال اكثر و المشكل اصبح منتشر بشكل رهيب مع العلم انوا الامر يتطلب قوة في الايمان لانو لي يقول انو لا يري خارج البيت يكون حالة نادرة لماذا

نرجعوا للوراء قليلا في العزوبية يسمح الرجل لنفسه بالنضر و نكذبو علي نفوسنا نقولو ما عليش ام متزوجين و دارو حالا يا خص انا و زيد علاقات معا بنات من هنا هنا و نقولوا نعيش صغري وكي نتزوج ما بقيتش نشوف البرا و تلصق هاديك العادا بمولاها كي الدخان لي ما قدرتش نبطلو

نتهاونو مع الامر و نستصغروه ،بعد الزواج و الايام الزينين نرجعوا للعادة الخاسرة و نلموا الذنوب و ندخلوها في النورمال و نكذبو علا روحنا نقولو زمان و النساء ما يحشموش باه نقصو لمسؤولية مع الوقت عدم غض البصر يجرنا للمقارنة الي نورمالمو ما تكونش لانو الانسان ما يعمر عينيه غير الدود و التراب و تخلي المتزوجين يركزوا علي النقئص

في المجتمعات الغربية دارو عدت دراسات حول هاد الشئ و لاكن ليس بمفهوم ديني بحكم انهم يقدسو الحرية الشخصية و ما يغضوش البصر بلرغم علاقاتهم الكثيرة و تحررهم الغالط رجعو لمفهوم غض البصر الي مستحيل يطبقوه في فهامتهم الي ما يتحكمش فيها الدين

اي كلما الرجل ما غضش البصر يولي يقارن و مبعد يميل و يقاطع ثم يطلق و اخري و هكذا او يرضاو بالخيانة و يتفقوا عليها الي جرت لجراءم قتل رغم انهم كفار

نرجع لينا حنا لازم نحاربو نفوسنا وربي يقدرنا

خاوتي هذا مش معناه اني حاكم عينيا و لا اني ملتزم ١٠٠ في ١٠٠ لكن نشاطر افكاري معاكم