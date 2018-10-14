دعواتكم و فائدتكم🌼🌼

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,284
الإعجابات
5,292
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام خاوتي خواتاتي🌼🌼
نشالله راكم ملاح🌼🌼
الحقيقة خممت مع روحي نكتب و لا منكتبش قلت نكتب علاه نغلق البيبان بالاك شخص مر بتجربة ولا عندو دوا ولا كاش عفسة 🌼🌼
الصيف هذا قبل شهرين ولا ثلاثة صراولي مشاكل كبار فالدار ذكرتهم سابقا المهم سببت لي بوعكة صحية
في ظرف أسبوعين كنت لاباس عليا
صرالي نزيف و تساقط للشعر و مشكل جلدي
المهم زرت طبيب و صرفت بزاااااف ولله الحمد بريت من هاذو كامل
حاجة وحدة قالي الطبيب راهو عندك فقر الدم
ونا فقر الدم راحلي من أيام الحمل
و ديجا كنت لاباس عليا فور
المهم السبب قالي معندك والو درت ليزاناليز بعثني عند وحدة قاتلي مكان والو
السبب تاعك هو القلق
و زدت رحت عند راقية قاتلي راكي ترقدي فالليل بالغيظ إتسما مقلقة زعفانة منعرفش كفاه تقولوها
الحمد لله بريت تماما الحمد لله
ولكن التعب لازمني نوض بكري نقول زعما نقضي ألف شغل نعيا بالخف
ونا فالعادة نخدم من الصباح حتى الليل و منعياش كاين اللي قاتلي عين و كل وحدة كفاه
المهم اللي عندهم كاش وصفة ولا دعاء ولا آية يفيدوني
ولله الحمد علابالي كاين ناس أكثر مني مصح تغيضني باسكو مجاتش من عند ربي جات من العبد
أما أمر الله مرحبا بيه
محتاجة تدعولي بالغيب بالشفاء و متفهموش راني نشكي الشكوى لله مي حبيت نستفاد منكم ولعل دعوة غريب بالغيب سيتقبلها الله
دمتم إخواني
كتبت هذه السطور و بكيت لأن اللمة والله هي المتنفس الوحيد و الملاذ الآمن بعد ربي سبحانو
دمتم إخوانا و أخواتا لي
و أسأل الله لكم الحفظ جميعا و دوام الصحة
سلام
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,490
الإعجابات
21,193
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
لا باس سيدتي طهور ان شااء الله
شوفي والله و عن تجربة كل ما نطلب الدعاء من الاخوة في اللمة يأتي الفرج
لأنه في اللمة الناس الطيبين و المومنين موجودين بكثرة

اختي ربي يرزقك الشفاء و يعافيك و يبارك فيك و في صحتك و في اولادك

فقط نعلمك رقية فيها بركة للجسم و تزيد للجسم قوة
و هي كالتالي عندما تضعين رأسك على الوسادة
سَبِّحِي اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبِّرِي اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,284
الإعجابات
5,292
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
لا باس سيدتي طهور ان شااء الله
شوفي والله و عن تجربة كل ما نطلب الدعاء من الاخوة في اللمة يأتي الفرج
لأنه في اللمة الناس الطيبين و المومنين موجودين بكثرة

اختي ربي يرزقك الشفاء و يعافيك و يبارك فيك و في صحتك و في اولادك

فقط نعلمك رقية فيها بركة للجسم و تزيد للجسم قوة
و هي كالتالي عندما تضعين رأسك على الوسادة
سَبِّحِي اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبِّرِي اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
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بوركت أخي
ابحمد لله الذي رزقنا إخوانا و أخوات صالحات
سألتزم بها بإذن الله الله ينور لك قلبك و يفتح عليك بيبان الخير يارب
 
حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,094
الإعجابات
12,069
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أولا حمدا لله على سلامتك أختي الفاضلة
ثانيا
أسباب التعب اللي نعرفها أنا واللي بعيدة كل البعد عن المس الشيطاني اللي يلوحو عليه كلش للأسف الشديد
السكر هو سبب رئيسي للتعب
وجباتك قللي فيها السكر ،وفي الصباح اعتمدي على الجبن كبديل للحليب مثلا أو لا تضعي السكر في الحليب ،الجبن يساعد على إمداد الجسم بالطاقة مدة طويلة حتى موعد الغداء .
لأنو السكر بكل بساطة يتحرڨ في أجسامنا بسرعة كبيرة ومن بعد نوليو تعبانين لأنو مصدر الطاقة راح .
على عكس الدهون الحيوانية كيما اللي في الزبدة أو الجبن فتتخزن لمدة طويلة وما نحسوش بالتعب ...

ومصدر آخر للتعب اللي يولي كمنبه لنقص فيتامين د في الجسم ،يعني الشخص اللي ناقصو فيتامين د في جسمو تلڤاه على غير عادتو تعبان ...
وما تنسايش واش مريتي بيه من مرض يعني الجسم يحتاج فترة نقاهة
وباه تعاوني جسمك على الاستعادة مبكرا اليك حساء نزع السموم من الجسم ،نحن نتناوله بين الحين والآخر
هناك خضار تطرد السموم من الجسم فإن جمعناها في حساء صارت نافعة بشكل كبير
الجزر ،البقدونس ( الكرافس ) ،البصل ،الكراث ،الثوم ،لا تضعي في الحساء زيت دوار الشمس هو في الأصل مادة تدر السموم في الجسم
استعملي القليل من الدهون الحيوانية ( شحم أو زبدة ) واطحني الكل واشربيه مساءا وحيد ( رايحة تجوعي فالليل خلي معدتك فارغة كيما الصوم ) وحاولي أن تمارسي بعض الحركات الرياضية في الأيام التي تشربي بها هذا الحساء لخروج السموم عن طريق العرق أيضا...
ونصيحة دعك من الكلام عن المس والعين والحسد ،هم موجودون أي نعم لكن شخص مصلي يقرأ الاذكار ويقرا القرآن محصن نفسو مليح من هاذ الاشياء والحمد لله ،التعمق في التفكير فيها يزيدك تعب وقلق ....
ربي يعينك نشالله
أدعو الله القدير رب العرش العظيم أن يشفيك ويذهب عنك كل سقم ،وينور دربك ويجعل كل خطوة تخطيها سلامة .
اللهم اشفي أختنا مريم شفاءا لا يغادر سقما ،واذهب عنها التعب وقدرها على أعباء الدنيا ومتعها بصحتها بقدرتك يا رب آمين يارب العالمين
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,284
الإعجابات
5,292
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#6
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أولا حمدا لله على سلامتك أختي الفاضلة
ثانيا
أسباب التعب اللي نعرفها أنا واللي بعيدة كل البعد عن المس الشيطاني اللي يلوحو عليه كلش للأسف الشديد
السكر هو سبب رئيسي للتعب
وجباتك قللي فيها السكر ،وفي الصباح اعتمدي على الجبن كبديل للحليب مثلا أو لا تضعي السكر في الحليب ،الجبن يساعد على إمداد الجسم بالطاقة مدة طويلة حتى موعد الغداء .
لأنو السكر بكل بساطة يتحرڨ في أجسامنا بسرعة كبيرة ومن بعد نوليو تعبانين لأنو مصدر الطاقة راح .
على عكس الدهون الحيوانية كيما اللي في الزبدة أو الجبن فتتخزن لمدة طويلة وما نحسوش بالتعب ...

ومصدر آخر للتعب اللي يولي كمنبه لنقص فيتامين د في الجسم ،يعني الشخص اللي ناقصو فيتامين د في جسمو تلڤاه على غير عادتو تعبان ...
وما تنسايش واش مريتي بيه من مرض يعني الجسم يحتاج فترة نقاهة
وباه تعاوني جسمك على الاستعادة مبكرا اليك حساء نزع السموم من الجسم ،نحن نتناوله بين الحين والآخر
هناك خضار تطرد السموم من الجسم فإن جمعناها في حساء صارت نافعة بشكل كبير
الجزر ،البقدونس ( الكرافس ) ،البصل ،الكراث ،الثوم ،لا تضعي في الحساء زيت دوار الشمس هو في الأصل مادة تدر السموم في الجسم
استعملي القليل من الدهون الحيوانية ( شحم أو زبدة ) واطحني الكل واشربيه مساءا وحيد ( رايحة تجوعي فالليل خلي معدتك فارغة كيما الصوم ) وحاولي أن تمارسي بعض الحركات الرياضية في الأيام التي تشربي بها هذا الحساء لخروج السموم عن طريق العرق أيضا...
ونصيحة دعك من الكلام عن المس والعين والحسد ،هم موجودون أي نعم لكن شخص مصلي يقرأ الاذكار ويقرا القرآن محصن نفسو مليح من هاذ الاشياء والحمد لله ،التعمق في التفكير فيها يزيدك تعب وقلق ....
ربي يعينك نشالله
أدعو الله القدير رب العرش العظيم أن يشفيك ويذهب عنك كل سقم ،وينور دربك ويجعل كل خطوة تخطيها سلامة .
اللهم اشفي أختنا مريم شفاءا لا يغادر سقما ،واذهب عنها التعب وقدرها على أعباء الدنيا ومتعها بصحتها بقدرتك يا رب آمين يارب العالمين
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يااااه خويا خبير تغذية و معلاباليش
صح مخممتش فالنظام الغذائي ممكن هو راهو ناقص مش متوازن
راح نطبقهم كامل وان شاء الله يروح التعب هذا
ياك المشكل مهوش فالمرض ولكن العائلات فالغالب ميتقبلوش الكنة تمرض و لا تريح شويا
راح نطبقهم كامل وفكرتني بحساء الخضر صح مليح للصحة
شكرا لدعواتك و الله يمنحك بالمثل إن شاء الله
بارك الله فيك و أبعد عنك كل سوء
 
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