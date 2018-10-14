دعواتكم و فائدتكم🌼🌼

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أولا حمدا لله على سلامتك أختي الفاضلة

ثانيا

أسباب التعب اللي نعرفها أنا واللي بعيدة كل البعد عن المس الشيطاني اللي يلوحو عليه كلش للأسف الشديد

السكر هو سبب رئيسي للتعب

وجباتك قللي فيها السكر ،وفي الصباح اعتمدي على الجبن كبديل للحليب مثلا أو لا تضعي السكر في الحليب ،الجبن يساعد على إمداد الجسم بالطاقة مدة طويلة حتى موعد الغداء .

لأنو السكر بكل بساطة يتحرڨ في أجسامنا بسرعة كبيرة ومن بعد نوليو تعبانين لأنو مصدر الطاقة راح .

على عكس الدهون الحيوانية كيما اللي في الزبدة أو الجبن فتتخزن لمدة طويلة وما نحسوش بالتعب ...



ومصدر آخر للتعب اللي يولي كمنبه لنقص فيتامين د في الجسم ،يعني الشخص اللي ناقصو فيتامين د في جسمو تلڤاه على غير عادتو تعبان ...

وما تنسايش واش مريتي بيه من مرض يعني الجسم يحتاج فترة نقاهة

وباه تعاوني جسمك على الاستعادة مبكرا اليك حساء نزع السموم من الجسم ،نحن نتناوله بين الحين والآخر

هناك خضار تطرد السموم من الجسم فإن جمعناها في حساء صارت نافعة بشكل كبير

الجزر ،البقدونس ( الكرافس ) ،البصل ،الكراث ،الثوم ،لا تضعي في الحساء زيت دوار الشمس هو في الأصل مادة تدر السموم في الجسم

استعملي القليل من الدهون الحيوانية ( شحم أو زبدة ) واطحني الكل واشربيه مساءا وحيد ( رايحة تجوعي فالليل خلي معدتك فارغة كيما الصوم ) وحاولي أن تمارسي بعض الحركات الرياضية في الأيام التي تشربي بها هذا الحساء لخروج السموم عن طريق العرق أيضا...

ونصيحة دعك من الكلام عن المس والعين والحسد ،هم موجودون أي نعم لكن شخص مصلي يقرأ الاذكار ويقرا القرآن محصن نفسو مليح من هاذ الاشياء والحمد لله ،التعمق في التفكير فيها يزيدك تعب وقلق ....

ربي يعينك نشالله

أدعو الله القدير رب العرش العظيم أن يشفيك ويذهب عنك كل سقم ،وينور دربك ويجعل كل خطوة تخطيها سلامة .

اللهم اشفي أختنا مريم شفاءا لا يغادر سقما ،واذهب عنها التعب وقدرها على أعباء الدنيا ومتعها بصحتها بقدرتك يا رب آمين يارب العالمين

