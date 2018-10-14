دعواتكم و فائدتكم🌼🌼

sanaya
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سلام خاوتي خواتاتي🌼🌼
نشالله راكم ملاح🌼🌼
الحقيقة خممت مع روحي نكتب و لا منكتبش قلت نكتب علاه نغلق البيبان بالاك شخص مر بتجربة ولا عندو دوا ولا كاش عفسة 🌼🌼
الصيف هذا قبل شهرين ولا ثلاثة صراولي مشاكل كبار فالدار ذكرتهم سابقا المهم سببت لي بوعكة صحية
في ظرف أسبوعين كنت لاباس عليا
صرالي نزيف و تساقط للشعر و مشكل جلدي
المهم زرت طبيب و صرفت بزاااااف ولله الحمد بريت من هاذو كامل
حاجة وحدة قالي الطبيب راهو عندك فقر الدم
ونا فقر الدم راحلي من أيام الحمل
و ديجا كنت لاباس عليا فور
المهم السبب قالي معندك والو درت ليزاناليز بعثني عند وحدة قاتلي مكان والو
السبب تاعك هو القلق
و زدت رحت عند راقية قاتلي راكي ترقدي فالليل بالغيظ إتسما مقلقة زعفانة منعرفش كفاه تقولوها
الحمد لله بريت تماما الحمد لله
ولكن التعب لازمني نوض بكري نقول زعما نقضي ألف شغل نعيا بالخف
ونا فالعادة نخدم من الصباح حتى الليل و منعياش كاين اللي قاتلي عين و كل وحدة كفاه
المهم اللي عندهم كاش وصفة ولا دعاء ولا آية يفيدوني
ولله الحمد علابالي كاين ناس أكثر مني مصح تغيضني باسكو مجاتش من عند ربي جات من العبد
أما أمر الله مرحبا بيه
محتاجة تدعولي بالغيب بالشفاء و متفهموش راني نشكي الشكوى لله مي حبيت نستفاد منكم ولعل دعوة غريب بالغيب سيتقبلها الله
دمتم إخواني
كتبت هذه السطور و بكيت لأن اللمة والله هي المتنفس الوحيد و الملاذ الآمن بعد ربي سبحانو
دمتم إخوانا و أخواتا لي
و أسأل الله لكم الحفظ جميعا و دوام الصحة
سلام
نشالله راكم ملاح🌼🌼
الحقيقة خممت مع روحي نكتب و لا منكتبش قلت نكتب علاه نغلق البيبان بالاك شخص مر بتجربة ولا عندو دوا ولا كاش عفسة 🌼🌼
الصيف هذا قبل شهرين ولا ثلاثة صراولي مشاكل كبار فالدار ذكرتهم سابقا المهم سببت لي بوعكة صحية
في ظرف أسبوعين كنت لاباس عليا
صرالي نزيف و تساقط للشعر و مشكل جلدي
المهم زرت طبيب و صرفت بزاااااف ولله الحمد بريت من هاذو كامل
حاجة وحدة قالي الطبيب راهو عندك فقر الدم
ونا فقر الدم راحلي من أيام الحمل
و ديجا كنت لاباس عليا فور
المهم السبب قالي معندك والو درت ليزاناليز بعثني عند وحدة قاتلي مكان والو
السبب تاعك هو القلق
و زدت رحت عند راقية قاتلي راكي ترقدي فالليل بالغيظ إتسما مقلقة زعفانة منعرفش كفاه تقولوها
الحمد لله بريت تماما الحمد لله
ولكن التعب لازمني نوض بكري نقول زعما نقضي ألف شغل نعيا بالخف
ونا فالعادة نخدم من الصباح حتى الليل و منعياش كاين اللي قاتلي عين و كل وحدة كفاه
المهم اللي عندهم كاش وصفة ولا دعاء ولا آية يفيدوني
ولله الحمد علابالي كاين ناس أكثر مني مصح تغيضني باسكو مجاتش من عند ربي جات من العبد
أما أمر الله مرحبا بيه
محتاجة تدعولي بالغيب بالشفاء و متفهموش راني نشكي الشكوى لله مي حبيت نستفاد منكم ولعل دعوة غريب بالغيب سيتقبلها الله
دمتم إخواني
كتبت هذه السطور و بكيت لأن اللمة والله هي المتنفس الوحيد و الملاذ الآمن بعد ربي سبحانو
دمتم إخوانا و أخواتا لي
و أسأل الله لكم الحفظ جميعا و دوام الصحة
سلام