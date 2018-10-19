حلوة الطابع ولا الكعك على طريقة جدتى 😍😍😍😍

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُشارك ::
#1
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نعرفوو انوو حلوياتنا الجزائرية في تطور مستمر مكانش نهار منلقاوش الجديد في هد المجال الواسع والفريد من نوعوو اكيد كل محبي هذا المجال راهم يوافقونى الراي ولكن كيما يقول المثل الجديد حبوو والقديم لا تفرط فيه وهد الحلوة يحبووها اكبار وصغار عندنا ومنستغناوش عليهاا في حياتنا اليومية او في مناسباتنا كذلك 🎀🎀🎀🎀
المقادير : هدوو اللى درتهم انا وانتم تقدروو تزيدوو او تنقصوو اكيد
10 حبات بيض
كاس ونص زيت
2 كاس سكر
ملعقة صغير معمرة فانيلا
قرصة ملح
5 اكياس خميرة الحلوة
ونحتاجوو فرينة باه نطموو العجينة ديالنا
للتزين :
صفار حبة بيض مع ملعقة صغير نيسكافيه او كاكاو معاهم. قرصة صغيرة ملح
وتانى نحتاجوو سكر عادى (طريقة تقليدية )

الطريقة : نضرب البيض مع السكر مليح باليد او بالباتوغ نحطلهم الزيت ومبعد نحط الملح والفرينة اللى تكون ممزوجة بالخميرة تاع الحلوة

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ونحضر في صحن اخر الصفار مع القرصة تاع الملح مع الملعة صغير تاع نيسكافيه

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وبعدها نبدا نشكل الاقراص او المسايس تاوعى
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نحط الحبات فالسنيوة تاعى وندهنهم بالبانسوو ونطيبهم على نار متوسطة حتان يحماروو من فوق ومن تحت واذا تحبي تذرذري علليهم السكر العادى غير من الفوق يعنى فوق طبقة البيض
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وبعد مايطيبو
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ملاحظة :
العجينة تاعى تكون تتلاصق نحط في صحن شويا تاع الزيت ونمسح بيها اصابعى وهكدا تعود متلصقش
ان شاء الله تكون عجبتكم 😀😀😀😀



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