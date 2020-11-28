اسرع حلوة لقهوة العشية ««كروكى من مطبخى»»

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته....
لماويين لماوييات
منورين اكيد
ان شاءالله يكون الجميع في تمام الصحة والعافية
جيتكم فموضوع خفيف ضريف وسريع
گروگى بآبسـطـ مـگونآت
وطـريـﮯقهہ تحضـيـﮯر مـگآشـ آسـرع مـنهہآ
فيما يلي المقادير:
4، حبات بيض
كاس سكر
كاس زيت
نصف كاس مايزينة
قرصة ملح
كيس فلان فانى
ملعقة فانيلا
حوالى اربع كؤوس فرينة او اكثر بقليل
زوج كيس خميرة حلويات
والان المراحل
البيضمع فلان فانى وكمية سكر
نضيف الزيت
نضيف المايزينة مع فرينة وخميرة الحلوة ويكونوا مغربلين
نكمل نطم العجينة ونحلها في كيس بلاستيكى
ونبدا نطبع
نجيب حبة بيض نحطلها ملعقة كاكاو وقرصة ملح
وندهن سطح ونشكل السطح بالفرشيطة
وبعد ماطيب على نار متوسطة
تخرجلنا هكدا
لماويين لماوييات
منورين اكيد
ان شاءالله يكون الجميع في تمام الصحة والعافية
جيتكم فموضوع خفيف ضريف وسريع
گروگى بآبسـطـ مـگونآت
وطـريـﮯقهہ تحضـيـﮯر مـگآشـ آسـرع مـنهہآ
فيما يلي المقادير:
4، حبات بيض
كاس سكر
كاس زيت
نصف كاس مايزينة
قرصة ملح
كيس فلان فانى
ملعقة فانيلا
حوالى اربع كؤوس فرينة او اكثر بقليل
زوج كيس خميرة حلويات
والان المراحل
البيضمع فلان فانى وكمية سكر
نضيف الزيت
نضيف المايزينة مع فرينة وخميرة الحلوة ويكونوا مغربلين
نكمل نطم العجينة ونحلها في كيس بلاستيكى
ونبدا نطبع
نجيب حبة بيض نحطلها ملعقة كاكاو وقرصة ملح
وندهن سطح ونشكل السطح بالفرشيطة
وبعد ماطيب على نار متوسطة
تخرجلنا هكدا