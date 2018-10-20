الى الاخت @جودا الجميلة

Soumia hadj mohammed
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أختي @جودا الجميلة اهلا بك
هكذا كان منشورك :انا اعشق الرسم و التصميم فهههههل؟؟؟ مهندسة معمارية مهنة مناسبة لي
قبل لا نتكلم على المهنة رح نمدلك صورة مجملة على المشوار الدراسي
الرسم والتصميم غير كاف لكنه ورقة رابحة لك لانو رح تعتمدو في السنة الاولى عى تدريب اليد على الرسم بعيدا عن كلمة التصميم
هدي هي الشهور الاولى نحكي على موديل واحد فقط المهم لي هو الورشة وفيم بعد يكون عندكم تمرين تع انه يكون عندك فكرة ولازمك تجسديها رسما وحجما هنا رانا دخلنا في جزء من التصميم الشاسع
هدي كانت فكرتي الي جسدتها في عامي الاول السداسي الاول : تتكلم على طلب العلم وتحصيل المعرفة
وهبلتني وحد الاستاذة ربي يحفظها كل مرة تقلي نو مشي هك بدلي فال دو دي بدلي فالماكات بغيت نطرطرق عليها هه
نهار لافيشاج جبتلهم 4 تع ماكات : الاوائل لي كنت نبدلهم والفينال هه اونفا حمد لله ستعرفوا وقالو سي بيان وقتها تحسي شعور رائع لذة النجاح
كاين موديل اخر بالاحرى زوج تبقاي غير ترسمي - نتكلم على السنة اولى -
خاطر المتطلبات فيه مش كثيرة : فكرة + اسقاطها على الورق اقصد التمرين الخاص بالفكرة
لكن مع الوقت كي تبداو بشوي تدخلو في المشاريع هنا يكبر عليك الحمل زيادة وتولي الفكرة ماهي الا حاجة اولية لازمك تمري بيها بش على الاقل تكون عندك نظرة بعدية للمشروع تعك ورح تبداي تخممي كيفاه تحطي تصميم يوالم نوع المشروع ويخدم المستخدم - والكيفية صعبة جدا لانه رح تخممي في بزاف بزاف حوايج لازم كل العوامل تاخذيها بعين الاعتبار المنطقة - العوامل المناخية - الموقع - المحيط الذي يحول على موقع المشروع - الشكل الخارجي للتصميم3d - الشكل الداخلي 2d - لي فاساد لي هي الوجاهات - الفضاءات التي تحطيها - وليمن رح تصمميه احيانا قبل لا تبداي المشروع لازمك تدرسي طبيعة المستخدم فيه وما يجري فيه مثلا مستشفي رح تدرسي كامل الهيكلة تعو تعرف كلش وش يصرا داخل فيه ، نفس الشي مع مدرسة مع روضة اطفال ..... عني اانا مرة خدمت على روضة اطفال والله بديت نقرا على مراحل تطور الطفل ووش لازمو في كل فترة - تدخلي حتى في بحث على النفسية
كل ما كانتعندك دراية بالامور المتعلقة بمشروعك سواءا من الخارج او الداخل كلما كنتي تصممي مشروح مليح
ولا يخفى عنك انو كل لي ذكرتو موحاااال به تصيبيه في لحظات او ايام او شهر يعني كل تلك الاشياء رح تتضارب في راسك ورح تحصلي احيانا وتبلوكي وين سي بون متقدريش تكملي حاجة طبيعية وراح تحسي روحك رح تهبلي هه صعب صعب جدا انك تركبي بينهم في وقت وجيز - واحيطك علما انو الهندسة المعمارية راهي في تطور يعني المشكل لي ذكرتولك دركا بخصوص التفكير تعك والربط بين عدة افكار لانجاز المشروع والي هي عملية صعبة للغاية حاليا راه كاين برامج خاصة ومتطورة بزاااف بزاف بحيث انك تمديلها لي دوني تع منطقة لي حابة تحطي فيها مشروعك ولي دوني على تصميم وهو وحدو يمدلك تصميم يوالم البلاصة لي يتحط فيها متكسريش راسك لا مع الكليما او شي اخر
مقارنة مع الماضي بزاف تطورت الهندسة ،زمان كان فغيمو العمل شاق تع التصميم لانو كانو بالقلم روترينغ والكالك وغي الرولو تع لي كالك لي فيهم اكثر من مترااات والبريزونتاسيو تع الماكات تكون بالبابي تعها الخاص بيها يعني حسابات وتقطيع وتلصيق
الان راه كاين اوتوكاد -ارشيكاد -3دي ماكس هدو ننصحك تتعلميهم به تربحي صحتك والوقت خاطر الطريقة التقليدية متعبة بزاف للعينين والظهر خاطة لما يكوني تقراطي فلي بلو ولا خدمة تع الماكات ديفوا حتى تفشلي بزاف
لازمك المساعدة يعني اخدمي مع قروب من لي يقروا معاك
الماكات حسب السرعة والتركيز والوقت المكرس ليها
مثلا هدي ماكات خدمتها لصديقتي العام الماضي وهي تع التخرج
بديتها نظن من الخميس : خميس جمعة سبت حد اثنين حتى لنصف نهار الثلااثاءلانها سوتنات ثلاثا عشية يعني حتى الدقيقة الاخيرة ومزال تخدمي ، الايام الولى كنت نرقد ساعتين ثلاثة فالليل لكن من السبت مكانش نوم والله صباح مع الليل وخطرات بعد الليل مالقري طافية مي منقدرش نحبس كنت نروح نتكى به نرقد ساعة ونوض والله غير نتكى ححط راسي نبقى 10 ذقايق ونروض وحدي نكمل مايهنينش خاطري والخدمة تستنى
وكاين هدي رغم انه مفيهاش تفاصيل لي تشد لكن بديتها 9.30 صباح كملتها 23.45
وهدي درنا فيها فايت سمانة كنت انا وصحبتيهنا مثلا قبل ما ديري انتي تصميم لمنزل لازمك على الاقل تحوسي على 3 منازل مشهورة ديري عليها بحث + اناليز ثم تروحي نتي تختار موقع فالواقع وتدرسيه و تتخدي خطواتك في التصميم
مجمل الجديث هنا ، رح تصادفي الليالي البيضاء تقولي لاهلك تصبحو علي خير وتروحي تكملي خدمتك حتى تشوفي الشمس تطلع ونتي مزالك معاها هنا ننصحك حاولي ماكسيموم انك تنظمي وقتي به توصليش ديري نوي بلونش
ومرات لي نوي بلونش مش غير فالخدمة اليدوية احيانا غير فلاغوشاغش
ويكون في علمك اي بحث اي تمرين اي شيء يطلب منك انك تخدميه ، ديري في بالك ماناش كما سبيسياليتي لخرين لي يبحثو ويديو باور ويعرضوه
لالا راه الطريقة كفاه : كي يكون عند عمل 1 ديري البحث 2 ديري مناقشة مع الاساتذة 3 تبداي تنظمي خدمتك 4 تبداي تخممي كفاه تعرضيها وكيفاه تنظمي كل المعلومات لي عندك في الاوراق ذات الفورما A2 A0 .وخطرات تخدمي على اوراق تصيبي روحك درتي شحال من مترة ، يعني العمل تعك رح يكون على اوراق كبيرة والكتابة باليد وكتابة نوغماليزي ويكون فيها رسم على حسب وس راكي تهدري ويكون فيها احيانا مخططات او برسباتيف
هدي برك ورقة وحدة ضربت فيها 4سا ونص - التخمام تاني يشدك والميز اونباج -
وعندك دي موديل وحد اخرين تقرايهم منهم ليستوار تع لاغشيتاكتير رح تبداو من لي كان الانسان يبني داره بالخشب والعظام تع الحيوانات وتجوووو حتى لي تدخلو فالحضارات : رومانية ، اسلامية... ميزوبوتامي .....الخ
عندكم موديل تع جيني سيفيل وين تقراو على المواد ثم في عام اخر تقراو على الهيكل وكفاش تحسبو لي شاغج به تعرفي شحال ديري مثلا في لي بوتو الحجم ووواش من باغ تديريهم 12 - 14 -الخ
بالنسبة لاليسنوس فيها مواد تقراهم واكيد دوما كاين موديل الورشة اللي هو أساسي معامل تعه طالع وفالليسانس عندك بورجي فينال و افيشاج ،+ مموار صغيرة
الماستر 2 عندك مذكرة فيها دو بارتي : 1 - مموار تيوري -2 البروجي
العام الاول ديرو تجارب على الرمل والقرافي ...
العوام الاخرى فيها فيزيت شونتي و حسابات
الان نلقو نظرة على لكوتي تع لانفورماتيك
المهم هدا ملخص
يعني انساي انو بحث تقدميه على شكل انفورماتيزي وديفوا يسمحولكم لكن هدي تكون مع الماستر 1 2
لازمك تكوني صبورة
مخلية واسعة
ترسمي مليح
صبر في البحث
رح تحتاجي بزاف دراهم
صحتك مهما تحافظي رح تعياي
لازمك تكوني واثقة من نفسك ومن واش تقدمي
ونظمي وقتك
لكن مجال الهندسة رائع بالمختصر الهندسة المعمارية هي ليست علم محدد لكنها تشمل العدييييد من العلوم
اما عن المهنة هنا فدزاير مانقدرش نقلك يعني لو تجي تقارني مع الدول الاخرى بزاف هاربين علينا هنا نطلب من الاخ @لاجودان شاف بلاك يقدر يفيدك ، اذا راني شافية مليح نظن هو ايضا مهندس
حنا مزالنا لي بروجي يختاروهم على جال الكو - دراهم الي لازمين للمشروع - يعني وين ما كان المشروع اقل تكلفة يكون اقرب للاختيار به ينفذوه
مزال يجي الوالي يتحكملك فالبروجي تعك انت تاعب عليه وقاري به تخدم خدمة هك وهز يجي يقلك هك .
كاين وين تحبي تخدمي مع الدولة او البريفي يعني مكتب دراسات حاجة او تاني تاسسي مكتب تعك لكن شويا صعيب اوتخ ماعلاباليش
عندك كي تكملي ماستر 2 تعقبي ستاج تع عام وست شهر عند بيرو لانو تحتاجيه اونكا او حبيتي تفتحي بيرو خاص بيك
ربي يوفقك اختي كش ما حتجتي اتصلي بالحصة
هكذا كان منشورك :انا اعشق الرسم و التصميم فهههههل؟؟؟ مهندسة معمارية مهنة مناسبة لي
قبل لا نتكلم على المهنة رح نمدلك صورة مجملة على المشوار الدراسي
الرسم والتصميم غير كاف لكنه ورقة رابحة لك لانو رح تعتمدو في السنة الاولى عى تدريب اليد على الرسم بعيدا عن كلمة التصميم
هدي هي الشهور الاولى نحكي على موديل واحد فقط المهم لي هو الورشة وفيم بعد يكون عندكم تمرين تع انه يكون عندك فكرة ولازمك تجسديها رسما وحجما هنا رانا دخلنا في جزء من التصميم الشاسع
هدي كانت فكرتي الي جسدتها في عامي الاول السداسي الاول : تتكلم على طلب العلم وتحصيل المعرفة
وهبلتني وحد الاستاذة ربي يحفظها كل مرة تقلي نو مشي هك بدلي فال دو دي بدلي فالماكات بغيت نطرطرق عليها هه
نهار لافيشاج جبتلهم 4 تع ماكات : الاوائل لي كنت نبدلهم والفينال هه اونفا حمد لله ستعرفوا وقالو سي بيان وقتها تحسي شعور رائع لذة النجاح
كاين موديل اخر بالاحرى زوج تبقاي غير ترسمي - نتكلم على السنة اولى -
خاطر المتطلبات فيه مش كثيرة : فكرة + اسقاطها على الورق اقصد التمرين الخاص بالفكرة
لكن مع الوقت كي تبداو بشوي تدخلو في المشاريع هنا يكبر عليك الحمل زيادة وتولي الفكرة ماهي الا حاجة اولية لازمك تمري بيها بش على الاقل تكون عندك نظرة بعدية للمشروع تعك ورح تبداي تخممي كيفاه تحطي تصميم يوالم نوع المشروع ويخدم المستخدم - والكيفية صعبة جدا لانه رح تخممي في بزاف بزاف حوايج لازم كل العوامل تاخذيها بعين الاعتبار المنطقة - العوامل المناخية - الموقع - المحيط الذي يحول على موقع المشروع - الشكل الخارجي للتصميم3d - الشكل الداخلي 2d - لي فاساد لي هي الوجاهات - الفضاءات التي تحطيها - وليمن رح تصمميه احيانا قبل لا تبداي المشروع لازمك تدرسي طبيعة المستخدم فيه وما يجري فيه مثلا مستشفي رح تدرسي كامل الهيكلة تعو تعرف كلش وش يصرا داخل فيه ، نفس الشي مع مدرسة مع روضة اطفال ..... عني اانا مرة خدمت على روضة اطفال والله بديت نقرا على مراحل تطور الطفل ووش لازمو في كل فترة - تدخلي حتى في بحث على النفسية
كل ما كانتعندك دراية بالامور المتعلقة بمشروعك سواءا من الخارج او الداخل كلما كنتي تصممي مشروح مليح
ولا يخفى عنك انو كل لي ذكرتو موحاااال به تصيبيه في لحظات او ايام او شهر يعني كل تلك الاشياء رح تتضارب في راسك ورح تحصلي احيانا وتبلوكي وين سي بون متقدريش تكملي حاجة طبيعية وراح تحسي روحك رح تهبلي هه صعب صعب جدا انك تركبي بينهم في وقت وجيز - واحيطك علما انو الهندسة المعمارية راهي في تطور يعني المشكل لي ذكرتولك دركا بخصوص التفكير تعك والربط بين عدة افكار لانجاز المشروع والي هي عملية صعبة للغاية حاليا راه كاين برامج خاصة ومتطورة بزاااف بزاف بحيث انك تمديلها لي دوني تع منطقة لي حابة تحطي فيها مشروعك ولي دوني على تصميم وهو وحدو يمدلك تصميم يوالم البلاصة لي يتحط فيها متكسريش راسك لا مع الكليما او شي اخر
مقارنة مع الماضي بزاف تطورت الهندسة ،زمان كان فغيمو العمل شاق تع التصميم لانو كانو بالقلم روترينغ والكالك وغي الرولو تع لي كالك لي فيهم اكثر من مترااات والبريزونتاسيو تع الماكات تكون بالبابي تعها الخاص بيها يعني حسابات وتقطيع وتلصيق
الان راه كاين اوتوكاد -ارشيكاد -3دي ماكس هدو ننصحك تتعلميهم به تربحي صحتك والوقت خاطر الطريقة التقليدية متعبة بزاف للعينين والظهر خاطة لما يكوني تقراطي فلي بلو ولا خدمة تع الماكات ديفوا حتى تفشلي بزاف
لازمك المساعدة يعني اخدمي مع قروب من لي يقروا معاك
الماكات حسب السرعة والتركيز والوقت المكرس ليها
مثلا هدي ماكات خدمتها لصديقتي العام الماضي وهي تع التخرج
بديتها نظن من الخميس : خميس جمعة سبت حد اثنين حتى لنصف نهار الثلااثاءلانها سوتنات ثلاثا عشية يعني حتى الدقيقة الاخيرة ومزال تخدمي ، الايام الولى كنت نرقد ساعتين ثلاثة فالليل لكن من السبت مكانش نوم والله صباح مع الليل وخطرات بعد الليل مالقري طافية مي منقدرش نحبس كنت نروح نتكى به نرقد ساعة ونوض والله غير نتكى ححط راسي نبقى 10 ذقايق ونروض وحدي نكمل مايهنينش خاطري والخدمة تستنى
وكاين هدي رغم انه مفيهاش تفاصيل لي تشد لكن بديتها 9.30 صباح كملتها 23.45
وهدي درنا فيها فايت سمانة كنت انا وصحبتيهنا مثلا قبل ما ديري انتي تصميم لمنزل لازمك على الاقل تحوسي على 3 منازل مشهورة ديري عليها بحث + اناليز ثم تروحي نتي تختار موقع فالواقع وتدرسيه و تتخدي خطواتك في التصميم
مجمل الجديث هنا ، رح تصادفي الليالي البيضاء تقولي لاهلك تصبحو علي خير وتروحي تكملي خدمتك حتى تشوفي الشمس تطلع ونتي مزالك معاها هنا ننصحك حاولي ماكسيموم انك تنظمي وقتي به توصليش ديري نوي بلونش
ومرات لي نوي بلونش مش غير فالخدمة اليدوية احيانا غير فلاغوشاغش
ويكون في علمك اي بحث اي تمرين اي شيء يطلب منك انك تخدميه ، ديري في بالك ماناش كما سبيسياليتي لخرين لي يبحثو ويديو باور ويعرضوه
لالا راه الطريقة كفاه : كي يكون عند عمل 1 ديري البحث 2 ديري مناقشة مع الاساتذة 3 تبداي تنظمي خدمتك 4 تبداي تخممي كفاه تعرضيها وكيفاه تنظمي كل المعلومات لي عندك في الاوراق ذات الفورما A2 A0 .وخطرات تخدمي على اوراق تصيبي روحك درتي شحال من مترة ، يعني العمل تعك رح يكون على اوراق كبيرة والكتابة باليد وكتابة نوغماليزي ويكون فيها رسم على حسب وس راكي تهدري ويكون فيها احيانا مخططات او برسباتيف
هدي برك ورقة وحدة ضربت فيها 4سا ونص - التخمام تاني يشدك والميز اونباج -
وعندك دي موديل وحد اخرين تقرايهم منهم ليستوار تع لاغشيتاكتير رح تبداو من لي كان الانسان يبني داره بالخشب والعظام تع الحيوانات وتجوووو حتى لي تدخلو فالحضارات : رومانية ، اسلامية... ميزوبوتامي .....الخ
عندكم موديل تع جيني سيفيل وين تقراو على المواد ثم في عام اخر تقراو على الهيكل وكفاش تحسبو لي شاغج به تعرفي شحال ديري مثلا في لي بوتو الحجم ووواش من باغ تديريهم 12 - 14 -الخ
بالنسبة لاليسنوس فيها مواد تقراهم واكيد دوما كاين موديل الورشة اللي هو أساسي معامل تعه طالع وفالليسانس عندك بورجي فينال و افيشاج ،+ مموار صغيرة
الماستر 2 عندك مذكرة فيها دو بارتي : 1 - مموار تيوري -2 البروجي
العام الاول ديرو تجارب على الرمل والقرافي ...
العوام الاخرى فيها فيزيت شونتي و حسابات
الان نلقو نظرة على لكوتي تع لانفورماتيك
المهم هدا ملخص
يعني انساي انو بحث تقدميه على شكل انفورماتيزي وديفوا يسمحولكم لكن هدي تكون مع الماستر 1 2
لازمك تكوني صبورة
مخلية واسعة
ترسمي مليح
صبر في البحث
رح تحتاجي بزاف دراهم
صحتك مهما تحافظي رح تعياي
لازمك تكوني واثقة من نفسك ومن واش تقدمي
ونظمي وقتك
لكن مجال الهندسة رائع بالمختصر الهندسة المعمارية هي ليست علم محدد لكنها تشمل العدييييد من العلوم
اما عن المهنة هنا فدزاير مانقدرش نقلك يعني لو تجي تقارني مع الدول الاخرى بزاف هاربين علينا هنا نطلب من الاخ @لاجودان شاف بلاك يقدر يفيدك ، اذا راني شافية مليح نظن هو ايضا مهندس
حنا مزالنا لي بروجي يختاروهم على جال الكو - دراهم الي لازمين للمشروع - يعني وين ما كان المشروع اقل تكلفة يكون اقرب للاختيار به ينفذوه
مزال يجي الوالي يتحكملك فالبروجي تعك انت تاعب عليه وقاري به تخدم خدمة هك وهز يجي يقلك هك .
كاين وين تحبي تخدمي مع الدولة او البريفي يعني مكتب دراسات حاجة او تاني تاسسي مكتب تعك لكن شويا صعيب اوتخ ماعلاباليش
عندك كي تكملي ماستر 2 تعقبي ستاج تع عام وست شهر عند بيرو لانو تحتاجيه اونكا او حبيتي تفتحي بيرو خاص بيك
ربي يوفقك اختي كش ما حتجتي اتصلي بالحصة