تحضير نص التويزة السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني: المقطع التعليمي: التضامن الإنساني ص 56 من الكتاب المدرسي الجديد.
تحضير نص التويزة – أسئلة الفهم
س_ ما هي وظيفة التّويزة في المجتمع؟
ج_ هي مظهر من مظاهر التعاون الاجتماعي
س_ اذكر بعض مظاهر التويزة ؟
ج_ المساهمة في انجاز عمل خير أو مساعدة محتاجين أو فقراء أو بناء منزل لشخص أو مسجد أو جني حقول القمح وأشجار الزيتون.
س_ ما الثمن الذي يتقاضاه الناس في التويزة ؟
ج_ لا يتقاضون أجرا لأنه عمل تطوعي مجاني
س_ بما يشعر الفرد في التويزة ؟
ج_ بالانتماء الى الجماعة وترسيخ الهوية
س_ ما أصل التويزة ؟
ج_ مصطلح أمازيغي
س_ ماذا نعني به ؟
ج_ عمل اضافي أوخارج نشاط اليوم
س_ متى تؤدى التويزة ؟
ج_ تؤدى دوريا أو سنويا من طرف الذكور والإناث
تحضير نص التويزة – شرح المفردات
التويزة : تويزة (بالأمازيغية:ثويزي) ومعناها التعاون هي موروث ثقافي أمازيغي جزائري يتم فيه تجمع وتعاون جماعة من المجتمع أو القرية
الطقوس: الشَّعِيرَةُ وَالطَّرِيقَةُ الدِّينِيَّةُ . ترسيخ : تثبيت نسق : نظام واحد طائفة : الجماعة أو الفرقة دوريا: يتكرّر في الوقت نفسه على النَّسق نفسه
تحضير نص التويزة – الفكرة العامة
– اِربِطْ بين الأفكار الأساسيّة للخِطاب، لِتَحصُلَ على مُلَخَّصٍ مُناسِبٍ تُلقيهِ على زملائك.
تحضير نص التويزة – أحُضّر
قامت إحدى الجمعيّات بجمع الألبسة الخاصّة بفصل الشّتاء، وبعض الأغطية والأغذية
لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللّجئين إلى بلادنا، فساهمتَ مع زملائك في هذه
العمليّة وشعرتُمْ بسعادةٍ غامرة، فتأكّدَ لديكم قيمة العمل التّضامنيّ المنظّم.
– استعن بنصّ )الهلال الأحمر الجزائريّ( لتتعرّف إلى العمل التّضامنيّ في إطاره المنظّم.
تحضير نص التويزة – أسئلة الفهم
س_ ما هي وظيفة التّويزة في المجتمع؟
ج_ هي مظهر من مظاهر التعاون الاجتماعي
س_ اذكر بعض مظاهر التويزة ؟
ج_ المساهمة في انجاز عمل خير أو مساعدة محتاجين أو فقراء أو بناء منزل لشخص أو مسجد أو جني حقول القمح وأشجار الزيتون.
س_ ما الثمن الذي يتقاضاه الناس في التويزة ؟
ج_ لا يتقاضون أجرا لأنه عمل تطوعي مجاني
س_ بما يشعر الفرد في التويزة ؟
ج_ بالانتماء الى الجماعة وترسيخ الهوية
س_ ما أصل التويزة ؟
ج_ مصطلح أمازيغي
س_ ماذا نعني به ؟
ج_ عمل اضافي أوخارج نشاط اليوم
س_ متى تؤدى التويزة ؟
ج_ تؤدى دوريا أو سنويا من طرف الذكور والإناث
تحضير نص التويزة – شرح المفردات
التويزة : تويزة (بالأمازيغية:ثويزي) ومعناها التعاون هي موروث ثقافي أمازيغي جزائري يتم فيه تجمع وتعاون جماعة من المجتمع أو القرية
الطقوس: الشَّعِيرَةُ وَالطَّرِيقَةُ الدِّينِيَّةُ . ترسيخ : تثبيت نسق : نظام واحد طائفة : الجماعة أو الفرقة دوريا: يتكرّر في الوقت نفسه على النَّسق نفسه
تحضير نص التويزة – الفكرة العامة
- التويزة، مساعدة جماعية تطوعية، أصلها من الأمازيغية
- التويزة صورة من صور التعاون والتكافل والتضامن الذي يهدف إلى انجاز عمل اجتماعي معين
- التويزة عمل تطويعي يحيي روح التعاون بين الأفراد
- الهدف من الطقوس المعتمدة في التويزة
- أصل مصطلح التويزة وأقسامها من حيث مضمونها
- التويزة مبدأ اسلامي أقره الاسلام وهو التكافل وقد ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)
- قال الشاعر : “الناس للناس مادام الوفاء بهم …. والعسر واليسر أوقات وساعات”
- قال الشاعر : “الناس للناس من عرب ومن عجم … بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم”
– اِربِطْ بين الأفكار الأساسيّة للخِطاب، لِتَحصُلَ على مُلَخَّصٍ مُناسِبٍ تُلقيهِ على زملائك.
تحضير نص التويزة – أحُضّر
قامت إحدى الجمعيّات بجمع الألبسة الخاصّة بفصل الشّتاء، وبعض الأغطية والأغذية
لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللّجئين إلى بلادنا، فساهمتَ مع زملائك في هذه
العمليّة وشعرتُمْ بسعادةٍ غامرة، فتأكّدَ لديكم قيمة العمل التّضامنيّ المنظّم.
– استعن بنصّ )الهلال الأحمر الجزائريّ( لتتعرّف إلى العمل التّضامنيّ في إطاره المنظّم.