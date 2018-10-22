تحضير نص التويزة

التويزة، مساعدة جماعية تطوعية، أصلها من الأمازيغية

التويزة صورة من صور التعاون والتكافل والتضامن الذي يهدف إلى انجاز عمل اجتماعي معين

التويزة عمل تطويعي يحيي روح التعاون بين الأفراد الهدف من الطقوس المعتمدة في التويزة أصل مصطلح التويزة وأقسامها من حيث مضمونها

التويزة مبدأ اسلامي أقره الاسلام وهو التكافل وقد ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)

قال الشاعر : “الناس للناس مادام الوفاء بهم …. والعسر واليسر أوقات وساعات”

قال الشاعر : “الناس للناس من عرب ومن عجم … بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم”

المقطع التعليمي:ص 56 من الكتاب المدرسي الجديد.ج_ هي مظهر من مظاهر التعاون الاجتماعيج_ المساهمة في انجاز عمل خير أو مساعدة محتاجين أو فقراء أو بناء منزل لشخص أو مسجد أو جني حقول القمح وأشجار الزيتون.ج_ لا يتقاضون أجرا لأنه عمل تطوعي مجانيج_ بالانتماء الى الجماعة وترسيخ الهويةج_ مصطلح أمازيغيج_ عمل اضافي أوخارج نشاط اليومج_ تؤدى دوريا أو سنويا من طرف الذكور والإناثالتويزة : تويزة (بالأمازيغية:ثويزي) ومعناها التعاون هي موروث ثقافي أمازيغي جزائري يتم فيه تجمع وتعاون جماعة من المجتمع أو القريةالطقوس: الشَّعِيرَةُ وَالطَّرِيقَةُ الدِّينِيَّةُ . ترسيخ : تثبيت نسق : نظام واحد طائفة : الجماعة أو الفرقة دوريا: يتكرّر في الوقت نفسه على النَّسق نفسه– اِربِطْ بين الأفكار الأساسيّة للخِطاب، لِتَحصُلَ على مُلَخَّصٍ مُناسِبٍ تُلقيهِ على زملائك.قامت إحدى الجمعيّات بجمع الألبسة الخاصّة بفصل الشّتاء، وبعض الأغطية والأغذيةلتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللّجئين إلى بلادنا، فساهمتَ مع زملائك في هذهالعمليّة وشعرتُمْ بسعادةٍ غامرة، فتأكّدَ لديكم قيمة العمل التّضامنيّ المنظّم.– استعن بنصّ )الهلال الأحمر الجزائريّ( لتتعرّف إلى العمل التّضامنيّ في إطاره المنظّم.