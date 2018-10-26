عرض بيع متوفّر مبلغ 475 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
imadom
المبلغ
475 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
I

imadom

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
93
الإعجابات
5
النقاط
503
العمر
28
محل الإقامة
dz
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 475 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)



الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 92625 دج



مصدر الأموال: أعمال حرّة



العمولة: 00%



تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,117
الإعجابات
2,788
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
ديسق

ديسق

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
3 نوفمبر 2010
المشاركات
340
الإعجابات
842
النقاط
21
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

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