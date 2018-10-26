فهرس التميز+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر





بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية



تحية مِلؤها الاحترام والتقدير

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منتظرين منكم التفاعل والمشاركة

قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:

-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على ا لمواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر



-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.

-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز

-يسمح بو ضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.



-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ

أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات