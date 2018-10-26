فهرس التميز+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,678
- الإعجابات
- 62,708
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تحية مِلؤها الاحترام والتقدير
اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات
نعلن عن افتتاح منتدى السياحة والسفر
منتظرين منكم التفاعل والمشاركة
قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:
-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على المواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر
-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.
-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز
-يسمح بوضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.
-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ
أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات
في الرد الموالي نفتح فهرس التميز تابعونا ............
قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:
-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على المواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر
-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.
-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز
-يسمح بوضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.
-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ
أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات
في الرد الموالي نفتح فهرس التميز تابعونا ............