أين لُغتنا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله كلّ أوقاتكم وملأها بركة

مرّ وقت طويل لم أكتب فيه موضوعا في لمّتي العزيزة، وحان الوقت لنفض الغبار عن أصابعي؛ حان وقت العمل ههه

إذن موضوعي اليوم إخواني الكرام؛ أخواتي الكريمات؛ هو أين لغتنا؟ أليس هذا هو عنوان موضوعي؟ نعم وأنا أكرّر نفس السؤال وأبحث عن إجابة شافية كافية

أين لغتنا الأم؟ أين لغتنا العربية؟ أين لغة القرآن؟ أين لغة المعجزات؟ هذه اللغة العظيمة التي أصبحت مهمّشة وبدون قيمة في مجتمعنا

عندما تسأل أحدهم ماهي أكثر لغة تحبّها أو تودّ تعلّمها؛ فتجد إجاباتٍ متباينة بين إنجليزية وفرنسية وتركية وإسبانية وغيرها من اللغات الأجنبية

لكن لا أحد يتجرأ ويقول أحبّ العربية أو أودّ تعلّم اللغة العربية لأنه سيتعرّض للسخرية حتما، فيقول بكل فخر أنا أتحدث اللغة العربية وأتقنها لما أتعلمها؟

بينما يعتبر لغته المحليّة الممزوجة بين الفرنسية المكسورة والعربية الأكثر انكسارا أنها لغة عربية نقيّة، بينما إذا ما حملنا القرآن نتعثر في قراءته