سعد606
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صُنّآع آلمُحْتَوَى
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تحية طيبة للجميع و بعد ..
من المظاهر التي لاحظتها شخصيا و فتنتني و ضرتني بشدة هي : ( الحيل و الخدع ) الكلامية و المظهرية و استغلال المنصب و الدين و كل ما هو مقدس لخدمة أغراض شخصية ، بمعنى أن تصادف أشخاصا ( يقولون أنهم صالحون موثوقون و لكن أعمالهم تفضحهم و تقول بخلاف ما يزعمون ) ، هذا التضارب أو التناقض بين ( القول و الفعل ) إلى ما يعزى في رأيكم ؟ ، لماذا يجعلك الناس تصدقهم و تثق فيهم و حين يتثبتوا و يطمئنوا بأنك وثقت فيهم يستغلون ثقتك و يطعنوك من وراء ظهرك ، ثم بعد ذلك يقولون لك كما يقول الشيطان ( العيب فيك و إنما دعوناك و أنت استجبت لنا ) و حين لا تستجيب ينعتونك بالمتمرد و المعقد و الموسوس ( .. و هلم جر ) ، ألم يعلموا بأن استغلال الثقة و خيانة الأمانة إثم عظيم ؟ ، و الذي أعطاك ( ثقته ) كأنما أعطاك ( قلبه و روحه ) .. و مع ذلك هناك بشر يستغلونها ، و المصيبة الأعظم عندما يكونون من جيرانك و من أبناء وطنك الذين ( تعاهدتم على وطن واحد و دين واحد و لغة واحدة ) ، لماذا البعض يلتزمون بالعهد و الميثاق بينما البعض يخونون العهد ، أين هو الخلل ؟ و ما هي الأسباب ؟
ما هي الطرق و الأساليب التي تجعلنا نتحقق فعليا من صدق ( المتكلمين ) في مجالات الحياة المختلفة ؟ ، و كيف نميز المتكلم الذي يؤمن بما يقول و بين المتكلم الذي يقول بما لا يؤمن ؟ ، كيف نميز مثلا بين ( الطبيب المجرب ) و بين ( الطبيب الدارس ) ؟
و شتان بين دارس و مجرب ...
كيف تثبت لي أن كلامك صادق ؟ ما هي الضمانات التي تقدمها ؟
و ما هي العقوبات التي ترضاها و تشرعها لنفسك في حالة ما تم القبض عليك متلبسا بتهمة خيانة الكلمة التي طرحتها ؟
هل هناك ( وقائع و مظاهر ) لاحظتموها في محيطكم أو أثناء تعاملاتكم التجارية ؟
أعطونا أمثلة حتى نستفيد و نوسع فهمنا لهذه الظواهر و أسبابها ،
و حبذا أيضا لو تتكرمون علينا بنصائح و إرشادات مفيدة نتعامل بها مع ( من يناقض فعله قوله ) في أي مجال من مجالات الحياة ..
من المظاهر التي لاحظتها شخصيا و فتنتني و ضرتني بشدة هي : ( الحيل و الخدع ) الكلامية و المظهرية و استغلال المنصب و الدين و كل ما هو مقدس لخدمة أغراض شخصية ، بمعنى أن تصادف أشخاصا ( يقولون أنهم صالحون موثوقون و لكن أعمالهم تفضحهم و تقول بخلاف ما يزعمون ) ، هذا التضارب أو التناقض بين ( القول و الفعل ) إلى ما يعزى في رأيكم ؟ ، لماذا يجعلك الناس تصدقهم و تثق فيهم و حين يتثبتوا و يطمئنوا بأنك وثقت فيهم يستغلون ثقتك و يطعنوك من وراء ظهرك ، ثم بعد ذلك يقولون لك كما يقول الشيطان ( العيب فيك و إنما دعوناك و أنت استجبت لنا ) و حين لا تستجيب ينعتونك بالمتمرد و المعقد و الموسوس ( .. و هلم جر ) ، ألم يعلموا بأن استغلال الثقة و خيانة الأمانة إثم عظيم ؟ ، و الذي أعطاك ( ثقته ) كأنما أعطاك ( قلبه و روحه ) .. و مع ذلك هناك بشر يستغلونها ، و المصيبة الأعظم عندما يكونون من جيرانك و من أبناء وطنك الذين ( تعاهدتم على وطن واحد و دين واحد و لغة واحدة ) ، لماذا البعض يلتزمون بالعهد و الميثاق بينما البعض يخونون العهد ، أين هو الخلل ؟ و ما هي الأسباب ؟
ما هي الطرق و الأساليب التي تجعلنا نتحقق فعليا من صدق ( المتكلمين ) في مجالات الحياة المختلفة ؟ ، و كيف نميز المتكلم الذي يؤمن بما يقول و بين المتكلم الذي يقول بما لا يؤمن ؟ ، كيف نميز مثلا بين ( الطبيب المجرب ) و بين ( الطبيب الدارس ) ؟
و شتان بين دارس و مجرب ...
كيف تثبت لي أن كلامك صادق ؟ ما هي الضمانات التي تقدمها ؟
و ما هي العقوبات التي ترضاها و تشرعها لنفسك في حالة ما تم القبض عليك متلبسا بتهمة خيانة الكلمة التي طرحتها ؟
هل هناك ( وقائع و مظاهر ) لاحظتموها في محيطكم أو أثناء تعاملاتكم التجارية ؟
أعطونا أمثلة حتى نستفيد و نوسع فهمنا لهذه الظواهر و أسبابها ،
و حبذا أيضا لو تتكرمون علينا بنصائح و إرشادات مفيدة نتعامل بها مع ( من يناقض فعله قوله ) في أي مجال من مجالات الحياة ..