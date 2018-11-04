نموذج لافطار الصحي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,757
- الإعجابات
- 62,965
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم نموذجا لافطار وصحور صحيين اثناء الصيام
لمن يريد الحفاظ على الوزن أو لمن يتبع نظام غذائي معين
أتمنى أن تستفيدوا منها
وجبة الصحور :
حليب من الأفضل خالي الدسم
أو حليب الشكاير فايض دون سكر أو ملعقة سكر لايت أو خاص بال دايت
+قطعة صغيرة كسرة صحية بالقمح
يعني تكون بزيت الزيتون والقمح
أو الشعير
أضع عليها ملعقة واحدة من المعجون
مع قيس حبة جبن خالي الدسم
وهنا استعملت ملعقة جبن خاص بالدايت
وجبة الافطار :
حبة تمر مع القليل من الحليب خالي الدسم لمن يحب الافطار عليها
شرب الماء
دائما شربة خضار صحية مرحية
تكون مثلا بيضنجان مع خضار او كابويا مع خضار أو لفت مع خضار...الخ
البروتين :لحم أو دجاج
السلطة: مشكلة مع اكل 5 زيتونات لااكثر
الكسرة : كسرة القمح أو الشعير الصحية
في السهرة :
شرب الماء
فاكهة مع تيزان
ياغورت ناتير عليه زريعة الكتان
بصحتكم
يعني الافطار الصحي لاوجود للزلابية والقلب اللوز ومشتقاتها
ومع الوقت اجسامكم ستتوعد على النظام
أقدم لكم نموذجا لافطار وصحور صحيين اثناء الصيام
لمن يريد الحفاظ على الوزن أو لمن يتبع نظام غذائي معين
أتمنى أن تستفيدوا منها
وجبة الصحور :
حليب من الأفضل خالي الدسم
أو حليب الشكاير فايض دون سكر أو ملعقة سكر لايت أو خاص بال دايت
+قطعة صغيرة كسرة صحية بالقمح
يعني تكون بزيت الزيتون والقمح
أو الشعير
أضع عليها ملعقة واحدة من المعجون
مع قيس حبة جبن خالي الدسم
وهنا استعملت ملعقة جبن خاص بالدايت
وجبة الافطار :
حبة تمر مع القليل من الحليب خالي الدسم لمن يحب الافطار عليها
شرب الماء
دائما شربة خضار صحية مرحية
تكون مثلا بيضنجان مع خضار او كابويا مع خضار أو لفت مع خضار...الخ
البروتين :لحم أو دجاج
السلطة: مشكلة مع اكل 5 زيتونات لااكثر
الكسرة : كسرة القمح أو الشعير الصحية
في السهرة :
شرب الماء
فاكهة مع تيزان
ياغورت ناتير عليه زريعة الكتان
بصحتكم
يعني الافطار الصحي لاوجود للزلابية والقلب اللوز ومشتقاتها
ومع الوقت اجسامكم ستتوعد على النظام