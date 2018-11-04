نموذج لافطار الصحي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أقدم لكم نموذجا لافطار وصحور صحيين اثناء الصيام

لمن يريد الحفاظ على الوزن أو لمن يتبع نظام غذائي معين

أتمنى أن تستفيدوا منها


:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:



وجبة الصحور :


حليب من الأفضل خالي الدسم
أو حليب الشكاير فايض دون سكر أو ملعقة سكر لايت أو خاص بال دايت

+قطعة صغيرة كسرة صحية بالقمح

يعني تكون بزيت الزيتون والقمح

أو الشعير

أضع عليها ملعقة واحدة من المعجون


مع قيس حبة جبن خالي الدسم

وهنا استعملت ملعقة جبن خاص بالدايت


1.gif


وجبة الافطار :
حبة تمر مع القليل من الحليب خالي الدسم لمن يحب الافطار عليها
شرب الماء

دائما شربة خضار صحية مرحية
تكون مثلا بيضنجان مع خضار او كابويا مع خضار أو لفت مع خضار...الخ

البروتين :لحم أو دجاج

السلطة: مشكلة مع اكل 5 زيتونات لااكثر


الكسرة : كسرة القمح أو الشعير الصحية


في السهرة :

شرب الماء
فاكهة مع تيزان
ياغورت ناتير عليه زريعة الكتان



2.gif



4.gif

5.gif



بصحتكم



يعني الافطار الصحي لاوجود للزلابية والقلب اللوز ومشتقاتها o_Oo_Oo_Oo_O

ومع الوقت اجسامكم ستتوعد على النظام


 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,757
الإعجابات
62,965
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
48,806
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبتيني كي قلتي لا وجود للزلابية وقلب اللوز هههه
والله صح هادا هو الأكل الصحي الذي لا يضر بجسم الإنسان
أنا ماعنديش هاد المكونات ولكن نحاول دايما نقص وندير أكل صحي قد ما نقدر
ساعات تجيني واحد الفكرة يقولي رايحة تعيشي قد ماعشتي هههه كولي وبردي قلبك هههه
ومن بعد نحشم على روحي وزيد عندي المعدة مانحبش نكتر لا توجعني
ولكن بما أنك وضعتي الصور ووضعتي هاد الطريقة فهذا يعني أن
المكونات متوفرة ويمكن اتباع هذه الطريقة الصحية، جزاك الله خيرا
وربي يوفقك وتكملي على هاد المنوال
تحياتي​
 
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