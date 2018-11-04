نموذج لافطار الصحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عجبتيني كي قلتي لا وجود للزلابية وقلب اللوز هههه

والله صح هادا هو الأكل الصحي الذي لا يضر بجسم الإنسان

أنا ماعنديش هاد المكونات ولكن نحاول دايما نقص وندير أكل صحي قد ما نقدر

ساعات تجيني واحد الفكرة يقولي رايحة تعيشي قد ماعشتي هههه كولي وبردي قلبك هههه

ومن بعد نحشم على روحي وزيد عندي المعدة مانحبش نكتر لا توجعني

ولكن بما أنك وضعتي الصور ووضعتي هاد الطريقة فهذا يعني أن

المكونات متوفرة ويمكن اتباع هذه الطريقة الصحية، جزاك الله خيرا

وربي يوفقك وتكملي على هاد المنوال

تحياتي​