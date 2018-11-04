Nadine Gordimer
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 أفريل 2016
- المشاركات
- 37
- الإعجابات
- 16
- النقاط
- 3
السلام عليكم
لقد كنت املك بطاقة نتلر ماستر كارد الافتراضية و كنت استعملها لشراء الكتب بسهولة من المواقع الالكترونية
لكن بعد ان اوقف البنك هذه الخدمة للمتعاملين الجزائريين توقفت كل الامور
اصحاب الخبرة
افيدونا من فضلكم/ هل هناك بنك اخر يوفر بطاقة للجزائريين بسهولة و مباشرة
بارك الله فيكم
لقد كنت املك بطاقة نتلر ماستر كارد الافتراضية و كنت استعملها لشراء الكتب بسهولة من المواقع الالكترونية
لكن بعد ان اوقف البنك هذه الخدمة للمتعاملين الجزائريين توقفت كل الامور
اصحاب الخبرة
افيدونا من فضلكم/ هل هناك بنك اخر يوفر بطاقة للجزائريين بسهولة و مباشرة
بارك الله فيكم