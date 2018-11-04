السلام عليكم

لقد كنت املك بطاقة نتلر ماستر كارد الافتراضية و كنت استعملها لشراء الكتب بسهولة من المواقع الالكترونية

لكن بعد ان اوقف البنك هذه الخدمة للمتعاملين الجزائريين توقفت كل الامور



اصحاب الخبرة

افيدونا من فضلكم/ هل هناك بنك اخر يوفر بطاقة للجزائريين بسهولة و مباشرة

بارك الله فيكم