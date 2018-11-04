مساعدة ساعدوني لاحصل على فيزا أو ماستر كارد

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Nadine Gordimer

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
37
الإعجابات
16
النقاط
3
#1
السلام عليكم
لقد كنت املك بطاقة نتلر ماستر كارد الافتراضية و كنت استعملها لشراء الكتب بسهولة من المواقع الالكترونية
لكن بعد ان اوقف البنك هذه الخدمة للمتعاملين الجزائريين توقفت كل الامور

اصحاب الخبرة
افيدونا من فضلكم/ هل هناك بنك اخر يوفر بطاقة للجزائريين بسهولة و مباشرة
بارك الله فيكم
 
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