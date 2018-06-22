مساعدة فيزا كارد جزائرية

K

khatraoui

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 أفريل 2014
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

ماهو افضل بنك جزائري يمنح فيزا كارد او ماستر كارد صالحة لتفعيل الباي بال

كنت قد استفسرت عند بنك الخليج كانت اجابتهم بالاضافة لملف طلب البطاقة

100يورو/دولار علي حسب العملة التي اريدها 50 دولار ثمن البطاقة 50 دولار رصيد يوضع في البطاقة وان افتح حسابك توفير في البنك بقيمة 30000دج اي 3ملاين

ماذا عن باقي البنوك التي تقدم البطاقة
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
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الإعجابات
476
النقاط
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الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#2
كل واحد وكيفاه يخدم مام فروع البنك الواحد وتختلف في الشروط مثلا بنك بي دي ال في ولاية الجزائر شروطه غير بنك البي دي ال في ولاية ميلة
البي دي ال علابالي شروطه تفتح كونط دوفيز و كونط دينار 200 اورو تجمد لمدة سنتين و 2 ملاين سنتيم
 
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C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
573
الإعجابات
476
النقاط
463
الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#3
بنك الخليج اموالك تسحبها بالدينار الجزائري فقط عكس بنك التنمية المحلية
 
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