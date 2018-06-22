السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته



ماهو افضل بنك جزائري يمنح فيزا كارد او ماستر كارد صالحة لتفعيل الباي بال



كنت قد استفسرت عند بنك الخليج كانت اجابتهم بالاضافة لملف طلب البطاقة



100يورو/دولار علي حسب العملة التي اريدها 50 دولار ثمن البطاقة 50 دولار رصيد يوضع في البطاقة وان افتح حسابك توفير في البنك بقيمة 30000دج اي 3ملاين



ماذا عن باقي البنوك التي تقدم البطاقة