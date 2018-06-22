السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
ماهو افضل بنك جزائري يمنح فيزا كارد او ماستر كارد صالحة لتفعيل الباي بال
كنت قد استفسرت عند بنك الخليج كانت اجابتهم بالاضافة لملف طلب البطاقة
100يورو/دولار علي حسب العملة التي اريدها 50 دولار ثمن البطاقة 50 دولار رصيد يوضع في البطاقة وان افتح حسابك توفير في البنك بقيمة 30000دج اي 3ملاين
ماذا عن باقي البنوك التي تقدم البطاقة
ماهو افضل بنك جزائري يمنح فيزا كارد او ماستر كارد صالحة لتفعيل الباي بال
كنت قد استفسرت عند بنك الخليج كانت اجابتهم بالاضافة لملف طلب البطاقة
100يورو/دولار علي حسب العملة التي اريدها 50 دولار ثمن البطاقة 50 دولار رصيد يوضع في البطاقة وان افتح حسابك توفير في البنك بقيمة 30000دج اي 3ملاين
ماذا عن باقي البنوك التي تقدم البطاقة