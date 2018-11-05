لكل محبي ★★الارز ★★ 😍😍😍😍 (*******طريقة جديدة ******)

اهلا وسهلا ايها اللماويون

اليوم ساتشرف بطرح وصفة جديد اعتبرها من التقليدية المعاصرة في ان واحد يعنى كى نقولو ارز فالقدرة شكون ميطيبوش كى نقولو بطريقة سريعة ومعاصر الكل ينتبه ساعرض عليكم هته الطريقة اتمنى ان تنال اعجابكم 😶😶😶😶

المقادير :

نحتاجوو لقدر يكون سميك او كوكوطة يعنى القدرة لازم تكون ثقيلة باه مياصقلكومش

1-كاس ارز

2-حبة جزر مبشورة

3-فص شوم مبشور

4-حبة بصل مقطعة صغيرولا نسكرفجوها احسن

5-ملعقة ملح

6-فلفل اسود

7-كركم او زعفران

8-ثلاثة كيسان ماء

9-قرفة

9-ورقة رند

10-ملعة زبدة واربع ملاعق زيت

الطريقة :

نحط البصل مع حوالى اربع ملاعق اكل زيت حتى يتبدل لون تاع البصل وبعدها نح الجزر. يتقلى شويا ونحط فوقهم الكاس تاع الارز ديالى يتقلى مليح مع البصل والجزر فالزيت والزبدة الذاية يتقلى حتى تشوفي حبة الارز تلمع في داك الوقت نكون سخنت الماء يكون يغلى وبعد ما نحط على الروز الثوم وفلفل اسود والكركم والقرفة والملح ويتقلاو حتى هوما مع الروز نحط عليهم كمية الماء الساخن اللى مقدارو 3 اكواب ارز نفس الكوب اللى عبرتى بيه الارز ونحط الرند فالاول بلا مننساه نغطى على الارز تاعى ولا كوكوطة نحط غير الغطى منغلقش عليها ونقس النار منحركش فيه حتى نشوفو شرب كامل ماه

وهاهو ليك بعد مايطيب ....



وصحة وهناا .......

اتمنى ان ينال اعجابكم

تحياتى ......