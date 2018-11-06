السلام عليكم

قالت السمكة للبحر لن تستطيع أن ترى دموعي لأنني في الماء فأجاب البحر قائلا ولكن أستطيع ان أشعر بيك لأنكي في داخلي هكدا نحن البشر لن تستطيع ان تشعر بأحد حتى يكون دخل قلبك

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض