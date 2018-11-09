دبارة اليوم ''المطبخ التونسي''

Melissa tounsia

Melissa tounsia

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
4 أكتوبر 2018
المشاركات
10
الإعجابات
8
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
تونس
الجنس
أنثى
#1
مقرونة تونسية محرحرة تعمل ستة و ستين كيف :giggle::giggle::whistle: 1541769287389.png

  • 500 غ مكرونة (مقرونة)
  • 500 غ دجاج
  • 250 غ معجون طماطم
  • ملعقة هريسة
  • بصلة مفرومة
  • 100 غ جبن مفروم
  • 4 فصوص ثوم
  • 2 ورق رند
  • 4 ملاعق زيت
  • 100 غ حمص منقوع
  • 2 بطاطا
  • 2 فلفل
  • 100 غ جبن مفروم
  • نصف ملعقة فلفل زينة
  • فلفل اسود و ملح
طريقة إعداد مقرونة بالدجاج:
  • نقطع لحم دجاج، نخلطه مع الفلفل الأسود و الملح، نقليه مع الزيت، البصل ثم نضيف الطماطم، الهريسة، فلفل الزينة، الرند و الحمص
  • مع اضافة لتر من الماء و نتركها على النار مدة ساعة و اضافة الماء عند الحاجة.
  • عندما يلين اللحم نضيف البطاطا، الفلفل، الثوم.
  • نسلق المقرونة، نرفع الدجاج، الرند و الخضر من الصلصة ونخلطها معا و نتركها دقيقتين على النار مع التحريك حتى تتماسك الصلصة.
  • نزينها بأوراق الرند، لحم دجاج، الخضر و الجبن المفروم

1541769287389.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top