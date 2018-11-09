دبارة اليوم ''المطبخ التونسي''

Melissa tounsia
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 10
- الإعجابات
- 8
- النقاط
- 3
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- أنثى
مقرونة تونسية محرحرة تعمل ستة و ستين كيف
500 غ مكرونة (مقرونة)
- 500 غ دجاج
- 250 غ معجون طماطم
- ملعقة هريسة
- بصلة مفرومة
- 100 غ جبن مفروم
- 4 فصوص ثوم
- 2 ورق رند
- 4 ملاعق زيت
- 100 غ حمص منقوع
- 2 بطاطا
- 2 فلفل
- 100 غ جبن مفروم
- نصف ملعقة فلفل زينة
- فلفل اسود و ملح
- نقطع لحم دجاج، نخلطه مع الفلفل الأسود و الملح، نقليه مع الزيت، البصل ثم نضيف الطماطم، الهريسة، فلفل الزينة، الرند و الحمص
- مع اضافة لتر من الماء و نتركها على النار مدة ساعة و اضافة الماء عند الحاجة.
- عندما يلين اللحم نضيف البطاطا، الفلفل، الثوم.
- نسلق المقرونة، نرفع الدجاج، الرند و الخضر من الصلصة ونخلطها معا و نتركها دقيقتين على النار مع التحريك حتى تتماسك الصلصة.
- نزينها بأوراق الرند، لحم دجاج، الخضر و الجبن المفروم