التكريم السنوي لأفضل الأعضاء لسنة 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,587
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة استحقت أن تكون ضمن فهرس التميز

وهم:

@ليليا مرام
@منى كريم

@Andy_Delort
@ONjINE


نهديكم وسام

وسام-تميز-واش-ر.gif


آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.




مع تحيات ادارة المنتدى.​
 
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