التكريم السنوي لأفضل الأعضاء لسنة 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,587
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة استحقت أن تكون ضمن فهرس التميز
وهم:
@ليليا مرام
@منى كريم
@Andy_Delort
@ONjINE
نهديكم وسام
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة استحقت أن تكون ضمن فهرس التميز
وهم:
@ليليا مرام
@منى كريم
@Andy_Delort
@ONjINE
نهديكم وسام
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
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