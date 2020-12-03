التكريم السنوي لأفضل اعضاء منتدى الحياة الزوجية ـ 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,921
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة استحقت و نشاط أميز
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة
وهم:
@Andy_Delort
@Autumn leaves
@سعد606
@ضاحكة مستبشرة
نهديكم الوسام التالي
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة استحقت و نشاط أميز
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة
وهم:
@Andy_Delort
@Autumn leaves
@سعد606
@ضاحكة مستبشرة
نهديكم الوسام التالي
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
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