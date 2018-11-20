حصرياً: فطيرة بشكل جديد

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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أهلاً وسهلاً بكم جميعاً
اليوم رح قدملكن فطيرة من نوع آخر وشكل جديد

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وطعم ولا أشهى
ويا الله نروح للمقادير وطريقة التحضير

العجين
4 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة خميرة الخبز
ملح حسب الرغبة
4 ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة سكر
2 كوب حليب دافئ

الحشوة
كيلو جزر مبروش
3 حبات كبيرة بصل مفروم
5 ثوم مهروس
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيرة كاري
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

قمت بخلط كل مكونات العجين مع بعضها وقمت بعجنها جيداً إلى أن حصلت على عيجينة
طرية ومتماسكة وتركتها مغطاة لمدة ساعة

وفي مقلاة على النار قمت بوضع القليل من الزيت واضفت الجزر وقلبته جيداً
إلى أن تبخرت مياه الجزر

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وهنا أضفت البصل المفروم والملح والتوابل
وقلبته جيداً الى ان أصبحت الحشوة جاهزة

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وهنا أخذت صينية وفردت بها نصف كمية العجين وقمت بعمل ثقوب بواسطة الشوكة
ثم سكبت الحشوة كما هو موضح

IMG_1601.JPG

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ثم قمت بعمل خيوط رفيعة من العجين لاضعه كـ غطاء فوق الحشوة

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وقمت بإدخالها في الفرن على حرارة 200 مئوية
الى أن إحمرت تلك الخيوط الرفيعة وجوانب الفطيرة

أخرجتها من الفرن وقمت بتقطيعها

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وقمت بتقديمها بعدما سكبت عليها جبن سائل

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بتمنى تكون وصفتي عجبتكم وتجربوها قريباً


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