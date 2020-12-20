قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار سنة 2020 على اللمة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,686
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما هو منتظر كل سنة.وهذه السنة تعتبر العاشرة منذ اعلان هذه الفكرة
تقوم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بوضع قائمة ترشيحات لمجموعة من الأعضاء مواضيع مشرفين مراقبين كانوا شعلة التميز لسنة 2020..وهذه هي قائمة الترشيحات :


- أفضل عضو/ة
(سجل قبل أو في بداية سنة 2020)
باستثناء أقوى الاعضاء الذين تميزوا بحضورهم وعدد مواضيعهم خلال الأشهر الأخيرة من السنة تم ترشيحهم.

- أفضل عضو شرفي


-أفضل عضو في منتدى مشكلتي

- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)


- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)


- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )

فئة المشرفين :

فئة المشرفات :

- أفضل مراقب:

- أفضل موهبة

- أفضل موضوع


وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,686
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
ترشيحات افضل عضوة:
@Soumia hadj mohammed
@Asseli Queen
@اميرة المدائن
@sanaya
@خووخه
@ONjINE
@هدى النور
@MARYTA
@منى كريم
@randa.hac

ترشيحات لأفضل عضو:
@ناصر dz
@Golden Man
@إلياس
@الطيب الجزائري84
@سعد606
@space-cowboy
@Andy_Delort
@أمير جزائري حر
@ALIGSM
@Chicobustan


ترشيحات أفضل عضو/ة شرفي:
@فريد أبوفيصل
@خديجة ph
@Skor m@k


ترشيحات افضل عضو مشارك و مساهم في منتدى مشكلتي:

@خديجة ph
@Hakan
@طموحة
@عبدالرؤوف
@الوهم
@sanaya

- ترشيحات أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )

فئة المشرفين :
@البشير البشير

فئة المشرفات :
@نجمة الأرض
@Autumn leaves
@ملكة زوجي
@ليليا مرام

ترشيحات افضل مشرف/ة:
المشرفات:
@*amani*
@ماغيكاي تشان
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

المشرفين:
@البشير البشير
@جليلوس


ترشيحات أفضل مراقبة:
@Yasmina zahra
@سكون الفجر.

ترشيحات افضل مراقب:
@Ma$Ter
@sami44


-- المواهب المرشحة --

في فن الرسم لدينا:
@فريد أبوفيصل
www.4algeria.com

بوسعادية ... رسم جديد، قلم رصاص، تقليد لوحة إيتيان دينيه.

السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله... ما أصعب الغياب .. وما أشقى الحياة .. لولا ... يقضة الشوق ... وتجليات الذكريات. أحبتي في الله .. و إن قل همسي.. وندر ذكر إسمي.. الا أن الرسم يحفظ ماء وجهي أمامكم عند اللقاء... حاملا هديتي البسيطة راجيا العذر والسماح. بوسعادية: البداية دوما صعبة...
www.4algeria.com www.4algeria.com

Gül Bahar@
www.4algeria.com

بعض أعمالي الفنية👩‍🎨...(الخط عربي،رياض محرز....!!!)

سلام عليكم ورحمة الله🎨 هلااااو أصدقائي 😌👋 إن شاء الله تكونو بخير حبيت أشاركم بعض أعمالي الفنية 👩‍🎨🎨
www.4algeria.com www.4algeria.com


@جمال عبدلي
www.4algeria.com

رسمة جديدة بعنوان كوفيد 19// جمال عبدلي

اصبحنا نعيش الموت في عز الحياة والعالم من حولنا يعبق برائحة الوباء والموت كل يوم نسمع عن اشخاص فارقونا بعدما كانوا بيننا اصحاء نسال الله ان يرفع عنا هذا الوباء. رسمة جديدة بعنوان كوفيد 19// جمال عبدلي
www.4algeria.com www.4algeria.com

@Soumia hadj mohammed
www.4algeria.com

لوحات ملونة حرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اليكم اخر لوحات مخربشة بالاحساس واخر وحدة ليست من مخيلتي انما مقلدة احببتها باللون الرمادي والبرتقالي هده اللوحة خسرتها فالجزء السفلي ما توفقتش في دمج اللون الاسود بدرجة...
www.4algeria.com www.4algeria.com


في فن التصوير لدينا:

@space-cowboy
www.4algeria.com

مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل سنتين من اليوم وفي يوم 25 من اكتوبر بالضبط, ركبت الطائرة في مطار شارل دو غول لزيارة اطهر بقعة على وجه الأرض. فور الوصول لمطار جدّة احسست بقدسية هذه الارض الطيبة وانتابتني مشاعر عجيبة وكأنني ابن البلد بين اهلي واحبابي. الغريب في الأمر أن أمي هي الاخرى لم تسأل...
www.4algeria.com www.4algeria.com

@Soumia hadj mohammed
www.4algeria.com

* جديد * : مجموعة من الصور منوعة

الحمد لله مرحبا بكم مع الجموعة الجديدة من الصور الصور ملتقطة بواسطة الهاتف عليها شوي تعديلات كانت الرياج تجعل حبات الرمل متناثرة زووم يتــــــــــبع
www.4algeria.com www.4algeria.com

@سكون الفجر
www.4algeria.com

الورد والورد ثم الورد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أصبحتم؟ أسأل الله أن يكون يومكم مبارك وطيب الورود والأزهار والقهوة أشياء أعشق تصويرها أرجوا أن ينال إعجابكم ما ألتقطته بعدستي المتواضعة أرجوا أن تكون إلتقاطاتي أعجبتكم إلى الملتقى بإذن الله
www.4algeria.com www.4algeria.com


في فن المهارات اليدوية لدينا:

@نجمة الأرض
www.4algeria.com

موديلات خياطة رقم 1 من إبداعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :السلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بيكم يا جميع زوار من كل أنحاء العالم يشرفني زيارتكم لنا ودعمنا بالمزيد من المتابعة. واهلا وسهلا بأعضاء منتدى الكرام. جيت ليوم جبتليكم ستيل مغربي رائع ولا أروع هايل شباب وخفيف: ممزوج بين كروشي مغربية...
www.4algeria.com www.4algeria.com

@Yasmina zahra
www.4algeria.com

خياطة كمامة 😷 بالخطوات

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية كالعادة نلتقي في هذا الركن الجميل بشيئ جديد و مفيد اليوم اردت...
www.4algeria.com www.4algeria.com

في فن كتابة الخواطر والأشعار لدينا :


www.4algeria.com

أرأيت.؟"

"ويحدث أن يشمت العقل بالقلب قائلًا : أرأيت.؟" أغرتك عينا بالسواد تجملت فغرقت في بحر الدموع السرمدي أغراك وجه زاحم الأقمار نوره فسجنت في سرداب بليل مظلم وطعمت من شهد لساني حلاوتا ما أسعدك اليوم بطعم الحنظل يا أيها القلب البليد أرأيت هلا عرفت الحق بعد توهم ؟ الحب فخ يصيد ببسمته فتتوه في...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@محب Google

@rafid2
www.4algeria.com

هروب متكرر

تتجمد الكتابات أحيانا ترتل طلاسم الغربة المتفحمة من سنوات كانت هنا ثم غادرت فنجان القهوة هذا الصقيع وهذا الزقاق وهذا الضوء الباهت في امسيات الشتاء الحزينة كانت ترقب خيال الليل كأنهما تواعدا للبكاء ضحكت ليلتف حنينها خلف جبال الصخر المرسومة على الأفق وامام عينها لملمت قليلا منها وتناثرت كالسحاب...
www.4algeria.com www.4algeria.com

@أمير جزائري حر
www.4algeria.com

كورونا [السُمُّ الزعاف]

كورونا [السُمُّ الزعاف] - [حصرية لمنتدى اللمة ] ... السُمُّ فَـرّ.. تَفَلُّتاً مِنْ مُخْتَبَرْ.. أَمْ أَنَّهُ تَسْرِيبُ أَيْدٍ آثِمَاتْ.. قَاسِيَة قُلُوبُهُمْ مِثْلَ الحَجَرْ.. مُسْوَدَّةٌ... بِالشَرِّ نَاضِحَاتْ.. جِنَايَةٌ جَدِيدةٌ.. قَدْ أُدْرِجَتْ.. عَلَى صَحَائِفِ البَشرْ.. فَيْرُوسُ...
www.4algeria.com www.4algeria.com

@Rǿmẳņĉį LŎvès
www.4algeria.com

أشلاء ذكرياتٍ مكدسة و حنيناً لماضٍ لن يعود !! بقلمي

الأرصفة المُضاءة في حُضن الليل، تَشتاقُ للغيم و قطرات الماء شوارع مدينتي ضيقة و ربما بائسة أيضاً تسمع بين أزقتها لحن رحيل، نحيبٌ يَكسر رونق الياسمين على أبوابها التسعة ، و ثمة أجراسٌ كئيبة تُقرع في زواياها، الطرقات لبست في ليلها ثوب السواد، دِيسمبر ... أنت تعرفُ تماماً أني أحب ألوانك القاتمة...
www.4algeria.com www.4algeria.com

@space-cowboy
www.4algeria.com

مراسلات ادبية مع أوفيليا

هل تذكرون هذا الإسم؟ أوفيليا؟ إنه إسم امرأة قوقازية كنت قد رسمتها قبل اكثر من سنة. لكن قصتها معي بدأت قبل ذلك بكثير عندما كانت تربطني بها مراسلات أدبية وفنية اوثقت اواصل الصداقة بين روحين ثائرتين على ابجديات التواصل الكلاسيكية التي يفهمها الجميع. لغة حالمة جمعت بين الكلمات والصور والموسيقى...
www.4algeria.com www.4algeria.com

في فن كتابة القصص والروايات لدينا:



@randa.hac
www.4algeria.com

إقتحمت حياتي!!

السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته تخيل جديد اردت مشاركته 😊😊 حياتي جدرانها تتهاوى دون أن أحرك ساكنا .أسير بلا عنوان ولا أعثر على مسالك، لم يعد هناك معنى لما أعيشه فقدت نفسي وفقدت الجميع. من كان سببا في فرحي ذهب بلا عودة وتُرِكت أنا وحدي أصارع أشباح الوحدة والماضي تتكالب علي .خارت...
www.4algeria.com www.4algeria.com

www.4algeria.com

قصة: أمل من ألم..

بدأت أمة الله بكتابة خاطرة فخطت: الوجه المشع بنور رباني، هي آية الله في عباده الصالحين.. ثم توقفت فجأة لأنها تذكرت وجه خطيبها الساكن قلبها متخيلة وقفته وسط حقل الذرة وهو يراقب محصوله، فيداعب تلك النبتة ويضاحك الاخرى في جولته اليومية المعتادة.. تبسمت لتلك الفكرة وسرحت متخيلة اياه راجعا في طريقه...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@ماغيكاي تشان

-- المواضيع المرشحة --

من منتدى واش راك تهدر لدينا :
@منى كريم
www.4algeria.com

شبيه الرجال ذاك 👎👎

السلام عليكم اصبروا واحد اثنان ثلاثة اقصفوا الحين براحتكم هههه اعتذر جدا والله على ازعاجكم وتصرفاتي الطفولية المزعجة 😓😓 على كل لي فات مات جيتكم بواحد الموضوع كيما حبيت ندخلو في مخي محبش يدخل 🤓 واحد كي يروح يخطب وحدة ويقولها جيب واحد 🙄🙄 تبالي تعرفو اش معنى جيب واحد 🤑🤑 خلاص انا نقولكم تخدم برة...
www.4algeria.com www.4algeria.com

من منتدى النقاش الهادف لدينا:



www.4algeria.com

الغباء والطفولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسويق للغباء. ان الناظر بعين بصيرة ناقدة الى الاعلام وقنواتنا خصوصا يجد ما تتبناه بعد اشاعة الفواحش وتسميم الاسر ببث مشاكل وابراز حلول واهنة لها انها تستهلك العقول ببث الغباء فمثلا حصص اسئلة في الشارع وصبر الاراء في اشياء تافهة واظهار ان هناك غباء يسير...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@عبدالرؤوف

من المنتدى العام لدينا:
@Andy_Delort
www.4algeria.com

نتعاطى التخلف وننشره ! 🙄

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمان الرحيم ازوار أعضاء مشرفي مراقبي وطاقم الادارة بهذا الصرح الجميل الذي يجمعنا ... اللمة الجزائرية.. اسعد الله اوقاتكم التخلف المنتشر : مؤخرا اصبح الجميع يستهجون صور التخلف الموجوده فى المجتمع العربى لكن ما لايعرفه الكثير ان التخلف ليس عيب...
www.4algeria.com www.4algeria.com

من منتدى هنا فرغ واش في قلبك لدينا:
@الامين محمد
www.4algeria.com

انا مصاب بكورونا و الحمد لله

بسم الله انا لله و انا اليه راجعون قضاء الله و قدره ان يختار من عباده رجالا و نساء ليبتليهم و ما نحن الا عباده يفعل الله معنا ما يريد و يشاء فلا نجرع و لا نصرخ و لا راد لقضائه الحمد لله اختارني ربي أن اصاب بالفيروس الخطير كورونا حسب كل الاعراض و بمساعدة جهاز الراديو ظهر عندي الفيروس في...
www.4algeria.com www.4algeria.com

من منتدى الحياة الزوجية لدينا:
@Autumn leaves
www.4algeria.com

ظل راجل ولا ظل حيطة !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأطرح موضوع من واقعي وتجاربي مع أنماط مختلفة من العملاء .. سأدخل في الموضوع مباشرة ،، لا أجيد المقدمات ! رأيت إمرأة تضع ضماد جرح صغير تحت عينها ( لاصق الجروح ) صغير الحجم .. قلت ربما أجرت عملية جراحية و وضعت اللاصق لهذا السبب ،، رغم أنه كان صغير جدا .. استغربت...
www.4algeria.com www.4algeria.com

من منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات لدينا:
@soso ana
www.4algeria.com

لن أستسلم .....لأن لي ♥حلم♥....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... هذه كتابة بسيطة من وحي قلمي.... أتمنى أن تنال إعجابكم.... عندما تتوقف عن الحلم... انك تتوقف عن الحياة.... ماهو هدفك في هذه الحياة ؟ لطالما سئلت هذا السؤال بل وكان يراودني لمدة طويلة ولكني ظللت أخفيه بين ثنايا افكاري واتحادى الاجابة عنه لا أعلم لماذا ؟هل هو...
www.4algeria.com www.4algeria.com

من منتدى قضايا الأسرة والمنتدى العام:

www.4algeria.com

الصداقة داخل الاسرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام ان تكوين اسرة متماسكة ومثالية امر في غاية الصعوبة وذلك لاختلاف المسؤولية والتفكير ورؤية الامور من جوانب مختلفة فمثلا لو طلب مراهق من والديه مبلغ مالي لشراء ملابس جديدة ورفض اهله الاب يفكر انه تبذير الام قد تقكر انه يريد شراء هاتف والولد يرى...
www.4algeria.com www.4algeria.com
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انتظرونا يوم 01 جانفي 2021
للاعلان عن النتائج

ادارة المنتدى

@الامين محمد
@السلطانة
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,686
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
@Soumia hadj mohammed
@Asseli Queen
@اميرة المدائن
@sanaya
@خووخه
@ONjINE
@هدى النور
@MARYTA
@منى كريم
@randa.hac

@ناصر dz
@Golden Man
@إلياس
@الطيب الجزائري84
@سعد606
@space-cowboy
@Andy_Delort
@أمير جزائري حر
@ALIGSM
@Chicobustan
@فريد أبوفيصل
@خديجة ph
@Skor m@k
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@ليليا مرام
@*amani*
@ملكة زوجي
@جليلوس
@الوهم
@ماغيكاي تشان
@سكون الفجر
@Yasmina zahra


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