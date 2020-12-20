قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار سنة 2020 على اللمة

قائمة ترشيحات لمجموعة من الأعضاء مواضيع مشرفين مراقبين كانوا شعلة التميز لسنة 2020..وهذه هي قائمة الترشيحات :

- أفضل عضو/ة

(سجل قبل أو في بداية سنة 2020)

باستثناء أقوى الاعضاء الذين تميزوا بحضورهم وعدد مواضيعهم خلال الأشهر الأخيرة من السنة تم ترشيحهم.



- أفضل عضو شرفي





-أفضل عضو في منتدى مشكلتي



- أفضل مشرف

(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)





- أفضل مشرفة

(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)





- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :

(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )



فئة المشرفين :



فئة المشرفات :



- أفضل مراقب:



- أفضل موهبة



- أفضل موضوع





وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكما هو منتظر كل سنة.وهذه السنة تعتبر العاشرة منذ اعلان هذه الفكرةتقوم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بوضع