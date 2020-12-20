قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار سنة 2020 على اللمة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,686
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو منتظر كل سنة.وهذه السنة تعتبر العاشرة منذ اعلان هذه الفكرة
تقوم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بوضع قائمة ترشيحات لمجموعة من الأعضاء مواضيع مشرفين مراقبين كانوا شعلة التميز لسنة 2020..وهذه هي قائمة الترشيحات :
كما هو منتظر كل سنة.وهذه السنة تعتبر العاشرة منذ اعلان هذه الفكرة
تقوم ادارة منتدى اللمة الجزائرية بوضع قائمة ترشيحات لمجموعة من الأعضاء مواضيع مشرفين مراقبين كانوا شعلة التميز لسنة 2020..وهذه هي قائمة الترشيحات :
- أفضل عضو/ة
(سجل قبل أو في بداية سنة 2020)
باستثناء أقوى الاعضاء الذين تميزوا بحضورهم وعدد مواضيعهم خلال الأشهر الأخيرة من السنة تم ترشيحهم.
- أفضل عضو شرفي
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )
فئة المشرفين :
فئة المشرفات :
- أفضل مراقب:
- أفضل موهبة
- أفضل موضوع
وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:
(سجل قبل أو في بداية سنة 2020)
باستثناء أقوى الاعضاء الذين تميزوا بحضورهم وعدد مواضيعهم خلال الأشهر الأخيرة من السنة تم ترشيحهم.
- أفضل عضو شرفي
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2020)
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )
فئة المشرفين :
فئة المشرفات :
- أفضل مراقب:
- أفضل موهبة
- أفضل موضوع
وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:
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