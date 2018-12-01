المسابقة السنوية الكبرى للحوار و النقاش الهادف

أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
#1
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,358
الإعجابات
19,498
النقاط
351
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#1




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إيمانا منا بقدرات الأعضاء الثقافية والإبداعية في الحوار الهادف ، والنقاش الهادىء الجاد ..
رأينا أنه من الأفضل تكريس هذا النشاط بإجراء مسابقة مفتوحة لكل الأعضاء المنتسبين للمة
الجزائرية حيث تفتح لنا الأبواب لمعرفة قدرات الأعضاء أكثر
وتدعيمها وخلق جو تنافسي هادىء ومفيد وممتع.
المسابقة تضم عدة فائزين:
فائز أول و ثاني و ثالث :
عن أفضل موضوع نقاشي..
ـ وفائز واحد :
عن أفضل عضو مُـناقش في مختلف المواضيع

ـــ تدرج المواضيع في منتدى النقاش إدراجا عاديا تعلوها عبارة :
"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"
ويؤخذ بعين الاعتبار في التحكيم والاختيار :
ردود صاحب الموضوع على مداخلات الأعضاء في موضوعه

قوانين المسابقة:
ــ يجب أن تكون المواضيع التي ستعتمد
حصرية على منتدى اللمة الجزائرية 100/100
وأي موضوع منقول ولو بالمضمون يلغى من المسابقة.
ــ المسابقة مفتوحة لجميع أعضاء اللمة الجزائرية أعضاء ومشرفين دون استثناء ..
يجب أن تكون المواضيع مطروحة باللغة العربية الفصحى ، وأي موضوع ممزوج بالدارجة والعامية الركيكة يلغى من المسابق
فكرة الموضوع من اختيار كل عضو مشارك
ــ الردود والمداخلات ينطبق عليها كذلك الشرط السابق المتعلق باللغة العربية الفصحى.
المسابقة تنطلق ابتداءا من اليوم الفاتح من ديسمبر و تنتهي يوم 30 من نفس الشهر

لجنة التحكيم تضم :

السلطانة
الامين محمد
أم منيــــــر

جوائز المسابقة:

الفائز الأول :

وسام +500نقطة شرفية

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الفائز الثاني
وسام+400 نقطة شرفية

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الفائز الثالث
وسام +300 نقطة شرفية

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افضل عضو مناقش يحصل على
وسام+250 نقطة شرفية

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بقية الاعضاء المشاركون يتحصلون على
200 نقطة شرفية
و الله ولي التوفيق


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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,547
الإعجابات
2,155
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شكرا على هذة المسابقة المفيدة و التي تعكس جانب اللمة الراقي و المتميز.
في انتظار ابداعات أعضاءنا الأعزاء.
بارك الله فيكم
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,047
الإعجابات
1,549
النقاط
71
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
في كل المسابقات تنعكس الاخلاقيات الجميلة والمنافسة الراقية بين المنتسبين للمة الجزائرية وتظهر الجوانب المميزة للمشاركين بوركتم
 
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