المسابقة السنوية الكبرى للحوار و النقاش الهادف

إيمانا منا بقدرات الأعضاء الثقافية والإبداعية في الحوار الهادف ، والنقاش الهادىء الجاد ..

رأينا أنه من الأفضل تكريس هذا النشاط بإجراء مسابقة مفتوحة لكل الأعضاء المنتسبين للمة

الجزائرية حيث تفتح لنا الأبواب لمعرفة قدرات الأعضاء أكثر

وتدعيمها وخلق جو تنافسي هادىء ومفيد وممتع.

المسابقة تضم عدة فائزين:

فائز أول و ثاني و ثالث :

عن أفضل موضوع نقاشي..

ـ وفائز واحد :

عن أفضل عضو مُـناقش في مختلف المواضيع



ـــ تدرج المواضيع في منتدى النقاش إدراجا عاديا تعلوها عبارة :

"مشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف"

ويؤخذ بعين الاعتبار في التحكيم والاختيار :

ردود صاحب الموضوع على مداخلات الأعضاء في موضوعه



قوانين المسابقة:

ــ يجب أن تكون المواضيع التي ستعتمد

حصرية على منتدى اللمة الجزائرية 100/100

وأي موضوع منقول ولو بالمضمون يلغى من المسابقة.

ــ المسابقة مفتوحة لجميع أعضاء اللمة الجزائرية أعضاء ومشرفين دون استثناء ..

يجب أن تكون المواضيع مطروحة باللغة العربية الفصحى ، وأي موضوع ممزوج بالدارجة والعامية الركيكة يلغى من المسابق

فكرة الموضوع من اختيار كل عضو مشارك

ــ الردود والمداخلات ينطبق عليها كذلك الشرط السابق المتعلق باللغة العربية الفصحى.

المسابقة تنطلق ابتداءا من اليوم الفاتح من ديسمبر و تنتهي يوم 30 من نفس الشهر

لجنة التحكيم تضم :

السلطانة

الامين محمد

أم منيــــــر

جوائز المسابقة:

الفائز الأول :

وسام +500نقطة شرفية

الفائز الثاني

وسام+400 نقطة شرفية

الفائز الثالث





وسام +300 نقطة شرفية

افضل عضو مناقش يحصل على





وسام+250 نقطة شرفية

بقية الاعضاء المشاركون يتحصلون على