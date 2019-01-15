نتائج المسابقة السنوية للحوار و النقاش الهادف طبعة 2018

في البداية نعتذر عن التاخر في اعلان النتائج ثم نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك و ابدع في المسابقة

الكل ابدع و اخرج كل ما في جعبته و اجتهد بارك الله فيكم جميعا و لكن لا بد من اختيار الافضل

نعلن النتائج على بركة الله

الفائز الاول

مشاركتي في المسابقة السنوية للنقاش الهادف 🎀 مذنبون... ام فقط لا ذنب لهم ؟؟؟

لصاحبته

ماغيكاي تشان

وتتحصل على

+500 نقطة شرفية

الفائز الثاني





مشاركتي في المسابقة السنوية الكبرى للنقاش الهادف ❤️سن الإنفجار العاطفي❤️



لصاحبه

حلم كبير

يتحصل على

+400 نقطة شرفية

الفائز الثالث

سرطنات للبيع وكل بثمن مشارك في مسابقة النقاش الهادف

لصاحبه

sami44