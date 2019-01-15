نتائج المسابقة السنوية للحوار و النقاش الهادف طبعة 2018

أم منيــــــر
:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 6,376
- الإعجابات
- 19,565
- النقاط
- 651
- محل الإقامة
- تلمسان...الجزائر
- الجنس
- أنثى
في البداية نعتذر عن التاخر في اعلان النتائج ثم نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك و ابدع في المسابقة
الكل ابدع و اخرج كل ما في جعبته و اجتهد بارك الله فيكم جميعا و لكن لا بد من اختيار الافضل
نعلن النتائج على بركة الله
الفائز الاول
مشاركتي في المسابقة السنوية للنقاش الهادف 🎀 مذنبون... ام فقط لا ذنب لهم ؟؟؟
لصاحبته
ماغيكاي تشان
وتتحصل على
+500 نقطة شرفية
الفائز الثاني
مشاركتي في المسابقة السنوية الكبرى للنقاش الهادف ❤️سن الإنفجار العاطفي❤️
لصاحبه
حلم كبير
يتحصل على
+400 نقطة شرفية
الفائز الثالث
سرطنات للبيع وكل بثمن مشارك في مسابقة النقاش الهادف
لصاحبه
sami44
و يتحصل على
المرفقات
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