نتائج المسابقة السنوية للحوار و النقاش الهادف طبعة 2018

أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
#1
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,376
الإعجابات
19,565
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#1
1547590710718.png



في البداية نعتذر عن التاخر في اعلان النتائج ثم نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك و ابدع في المسابقة
الكل ابدع و اخرج كل ما في جعبته و اجتهد بارك الله فيكم جميعا و لكن لا بد من اختيار الافضل
نعلن النتائج على بركة الله
الفائز الاول
مشاركتي في المسابقة السنوية للنقاش الهادف 🎀 مذنبون... ام فقط لا ذنب لهم ؟؟؟
لصاحبته
ماغيكاي تشان
وتتحصل على
1547591247295.png
+500 نقطة شرفية
الفائز الثاني



مشاركتي في المسابقة السنوية الكبرى للنقاش الهادف ❤️سن الإنفجار العاطفي❤️

لصاحبه

حلم كبير
يتحصل على

1547591271205.png
+400 نقطة شرفية

الفائز الثالث
سرطنات للبيع وكل بثمن مشارك في مسابقة النقاش الهادف
لصاحبه


sami44
و يتحصل على
1547590277470.png

+300 نقطة شرفية

افضل عضو مناقش هو

zagane
و يتحصل على

1547590381550.png
+250 نقطة شرفية
اما باقي الاعضاء المشاركون يتحصلون على
200 نقطة شرفية
مبروك للفائزين و شكرا لكم جميعا و الى مسابقة اخرى باذن الله
الف مبروك للجميع










 

المرفقات

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,275
الإعجابات
64,828
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كانت مسابقة هادفة وناجحة تعرفنا من خلالها على عدة أقلام نقاشية قوية الف مبارك للجميع
كل الشكر للخالة @أم منيــــــر والاخ @الامين محمد
ودي للجميع 💐💐💐🌹🌹🌹🌻🌻
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top