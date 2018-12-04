تحضير نص إيثار امرأة عربية

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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تحضير نص إيثار امرأة عربية
المحور : الأخلاق والمجتمع
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني


الفكرة العامة:

حاجة ابن العباس للطعام يقابل بايثار عجوز و كرمها

الافكار الاساسية:

- توقف عبدالله ابن العباس في طريقه للحجاز بحثا عن الطعام
- كرم و جود العجوز بما لديها من طعام رغم حاجتها اليه

القيمة التربوية:

ليس الجود ان تعطيني ما انا اشد منك حاجة اليه ... و انما الجود ان تعطيني ما انت اشد اليه حاجة مني










بالتوفيق



ان شاء الله يفيدكم 😄




 
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