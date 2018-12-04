تحضير نص إيثار امرأة عربية



المحور : الأخلاق والمجتمع

الفكرة العامة:



حاجة ابن العباس للطعام يقابل بايثار عجوز و كرمها



الافكار الاساسية:



- توقف عبدالله ابن العباس في طريقه للحجاز بحثا عن الطعام

- كرم و جود العجوز بما لديها من طعام رغم حاجتها اليه



القيمة التربوية:



ليس الجود ان تعطيني ما انا اشد منك حاجة اليه ... و انما الجود ان تعطيني ما انت اشد اليه حاجة مني