Yasmina.yaso
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تحضير نص إيثار امرأة عربية
المحور : الأخلاق والمجتمع
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
الفكرة العامة:
حاجة ابن العباس للطعام يقابل بايثار عجوز و كرمها
الافكار الاساسية:
- توقف عبدالله ابن العباس في طريقه للحجاز بحثا عن الطعام
- كرم و جود العجوز بما لديها من طعام رغم حاجتها اليه
القيمة التربوية:
ليس الجود ان تعطيني ما انا اشد منك حاجة اليه ... و انما الجود ان تعطيني ما انت اشد اليه حاجة مني
بالتوفيق
ان شاء الله يفيدكم 😄