لن أشارك في المسابقة منتدى النقاش الهادف السبب ...........

السلام عليكم

لماذا هذا العزوف عن المشاركة في مسابقة منتدى النقاش الهادف 2018

بخ بخ لعمى الألوان حين يرى،

لون مسابقات ذات اللون في المطر،

يا مسخ مواضيعا تحت مزبلة،

من كل روث وترمي الاعضاء بالكدر.

من أقصى الغرب حتى الشرق نقاشكم،

ينساب في علق المجروف في نهر،

إن كان مفتاح قسم النقاش من لكع،

صام الكرام وأفطر أنجس البشر،

وشد من عضد اللمة بموضوع،

وشد بطن الحماس و العز من الضجر

قدت قميصك المنتداياة من قبل

وقبلها مواقع التواصل قدته من دبر

رمادة لذوي الردود ومسغبة

للأعضاء وسوق للعلوج ثري

النقاش للشكر والحسني في يدكم

لا يكون للفتن العمياء والبطر

قال أم منيــــــر:







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إيمانا منا بقدرات الأعضاء الثقافية والإبداعية في الحوار الهادف ، والنقاش الهادىء الجاد ..

رأينا أنه من الأفضل تكريس هذا النشاط بإجراء مسابقة مفتوحة لكل الأعضاء المنتسبين للمة

الجزائرية حيث تفتح لنا الأبواب لمعرفة قدرات الأعضاء أكثر

وتدعيمها وخلق جو تنافسي هادىء ومفيد وممتع.



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مرت حتى اليوم 6 أيام مواضيع تعد على الاظافر وليس الاصابع

هل هو اضراب ام ملل

هل هو ضعف في اللغة العربية التي وضعت كشرط

ام ان شروط المسابقة قاسية عليكم

ام ان الجوائز قليلة فطالبو بالزيادة في الاجور ههههه خذو جوائزي واوسمتي انها لكم فقط ابقو واكتبو في المنتدى

ام تعودتم على النقل وهنا انتهت ابداعاتكم

معروف على الجزائريين السخونة في النقاش فما هذا البرود النسبي

نا قشوا معا اسباب هدا العزوف علنا نتجد مخرجا يدخل الاعضاء المترددين لاثراء المسابقة بمواضيع نفيدة للنقاش الهادف

لا تحتقرو انفسكم يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر

االسبت 01/12/2018 وضعت