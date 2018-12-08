فهرس المواضيع المميزة ركن الحرف والمهن الحرة والمواهب2019

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زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,355
الإعجابات
4,390
النقاط
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محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1

بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله

ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة

بتميز اصحابها اعضائنا الكرام

مما اعطي دفعة الى الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمية

فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد

من افكار عملية واعتصادية

لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز

وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام مستحق

وبذلك نفتتح بحول الله فهرس السنة الجديدة

2019

مع تمنياتي بالنجاحات في عديد المجالات

في انتظار الاخوة المصممين لوضع الختم والوسام بحلة جديدة
 
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