فهرس المواضيع المميزة ركن الحرف والمهن الحرة والمواهب2019



بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله



ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة



بتميز اصحابها اعضائنا الكرام



مما اعطي دفعة الى الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمية



فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد



من افكار عملية واعتصادية



لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز



وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام مستحق



وبذلك نفتتح بحول الله فهرس السنة الجديدة



2019



مع تمنياتي بالنجاحات في عديد المجالات



في انتظار الاخوة المصممين لوضع الختم والوسام بحلة جديدة ​