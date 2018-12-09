فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم 2019

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,309
الإعجابات
14,290
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
بسماو.gif








نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط الفهرس السابق

فهرس المواضيع المميزة لمنتدى تربية الاطفال و رعايتهم

ف4.png

لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختم بختم التميز


ojlmmmmmmm.gif





شروط ختم الموضوع المميز في المنتدى العام لتربية الاطفال و رعايتهم :



-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام






في انتظاركم بارك الله فيكم




بسملة-66.gif
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top