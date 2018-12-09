فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم 2019

بختم التميز

شروط ختم الموضوع المميز في المنتدى العام لتربية الاطفال و رعايتهم :

نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماوياتقررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميزرابط الفهرس السابقلكل موضوع تعب عليه صاحبهواجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيرهكل موضوع مميز سيتم ختم-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليومحتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصريبعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسامفي انتظاركم بارك الله فيكم