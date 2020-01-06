فهرس التميّز لركن مستلزمات الطفل 2020

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,837
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

فتحنا هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط فهرس السنوات السابقة


فهرس التميّز لركن مستلزمات الطفل



لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز

خنم-تمييز-مستلزمات.gif

شروط ختم الموضوع المميز في ركن مستلزمات الأطفال :


-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم

حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام

خخخ.gif


في انتظاركم احبتي


بسملة-4444444.gif

 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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