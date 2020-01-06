فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم 2020

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,837
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط الفهرس السابق

فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم


لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختم بختم التميز

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و يثبت ....

تثبيت.gif

شروط ختم الموضوع المميز في المنتدى العام لتربية الاطفال و رعايتهم :



-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام

47_1540387038l.jpg.gif

في انتظاركم بارك الله فيكم

20204444.gif
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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