فهرس التميُز لركن تربية و تنشئة الأطفال 2019

Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,313
- الإعجابات
- 14,312
- النقاط
- 1,601
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات
قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز
رابط الفهرس السابق
فهرس التميز لركن تربية و تنشئة الاطفال
لكل موضوع تعب عليه صاحبه
واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره
كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز
شروط ختم الموضوع المميز في ركن صحة الأطفال :
-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول
-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.
-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.
وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام
في انتظاركم بارك الله فيكم