فهرس التميُز لركن تربية و تنشئة الأطفال 2019

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Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1

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نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط الفهرس السابق

فهرس التميز لركن تربية و تنشئة الاطفال

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لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز


تربية-الطفل.gif


شروط ختم الموضوع المميز في ركن صحة الأطفال :

-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.
-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام


47_1540387038l.jpg.gif

في انتظاركم بارك الله فيكم



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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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