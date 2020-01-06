فهرس التميُز لركن تربية و تنشئة الأطفال2020

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,837
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات
قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز
رابط الفهرس السابق
فهرس التميُز لركن تربية و تنشئة الأطفال
لكل موضوع تعب عليه صاحبه
واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره
كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز
شروط ختم الموضوع المميز في ركن صحة الأطفال :
-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول
-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.
-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.
وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام
في انتظاركم احبتي