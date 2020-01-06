فهرس التميُز لركن تربية و تنشئة الأطفال2020

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,837
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط الفهرس السابق
فهرس التميُز لركن تربية و تنشئة الأطفال


لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز


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شروط ختم الموضوع المميز في ركن صحة الأطفال :

-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.
-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.
وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام

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في انتظاركم احبتي

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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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