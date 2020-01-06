فهرس التميُز لركن صحة الأطفال 2020

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,837
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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رحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط الفهرس السابق
فهرس التميُز لركن صحة الأطفال



لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز

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شروط ختم الموضوع المميز في ركن صحة الأطفال :

-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام

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في انتظاركم بارك الله فيكم


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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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