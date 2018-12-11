اليوم ستفهم درس المضاف والمضاف اليه في 10 دقائق

👈الموضوع👉:

👀المضاف والمضاف إليه👀

1- كَرَّمَ المُدِيرُ تَلَامِيذَ........ǃǃǃ

2- أَوْجَبَ الله طَاعَةَ......... ǃǃǃ

3- أُعْجِبَ الْعَالَمُ بِثَوْرَةِ.......!!!

إعراب المضاف إليه

في حالة المثنى

في حالة الجمع

تَلَامِيذَ الْمَدْرَسَةِ.

طَاعَةَ الْوَالِدَيْن

بِثَوْرَةِ الْجَزَائِرِيِّينَ

الإعراب



تلاميذ:

مفعول به منصوب وهو مضاف

المدرسة:

مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره



:طاعة

مفعول به منصوب وهو مضاف

:الوالدين

مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى.

بــ

حرف جر

:ثورة

اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف .

الجزائريين:

مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم.

أتدرب

– ضع سطرا تحت المضاف وسطرين تحت المضاف إليه

-سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله .

-استمتع عشاق كرة القدم بمباراة الفريق الوطني.

-قطف الفلاح ثمار البرتقال .

-ترحم الجزائريون والتونسيون على شهداء البلدين.

الحـــــــل

- سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله .

-استمتع عشاق كرة القدم ب مباراة الفريق الوطني.

-قطف الفلاح ثمار البرتقال .

-ترحم الجزائريون والتونسيون على شهداء البلدين .



الإعـــــراب:



قطف:

فعل ماض مبني على الفتح

الفلاح:

فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

ثمار:

مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف

البرتقال:

مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره.



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بسم الله الرحمن الرحيم✋✋السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم في مدونة مدرستي ، اعزائي المتابعين لنا من كل انحاء العالم اتمنى ان تكونوا بخير واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ، في موضوع جديد، و حصري فقط على مدونة مدرستي التعليمية:تابعوا معنا الموضوع واترك لنا تعليقا محفزا اسفل هذه التدوينة لترفع من معناوياتنا عزيزي المتابع لمدونة درستي.ألاحظ وأتساءل:ألاحظ وأتساءل:1- كَرَّمَ المُدِيرُ تَلَامِيذَ المَدْرَسَةِ.2- أَوْجَبَ الله طَاعَةَ الْوَالِدَيْن.3- أُعْجِبَ الْعَالَمُ بِثَوْرَةِ الْجَزَائِرِيِّينَ.الاستنتاج:كل من الكلمات : تَلَامِيذَ، طَاعَةَ، ثَوْرَةِ تسمى مضافا.كل من الكلمات: الْمَدْرَسَةِ، الْوَالِدَيْن، الْجَزَائِرِيِّينَ تسمى مضافا إليه .في حالة المفرد- كرم المدير تلاميذَ المدرسة2- أَوْجَبَ الله طَاعَةَ الْوَالِدَيْن.3- أُعْجِبَ الْعَالَمُ بِثَوْرَةِ الْجَزَائِرِيِّينَالقاعدةالمضاف إليه: هو اسم معرف يأتي بعد المضاف إليه ليتم معنى الجملة.إعراب المضاف إليه:يكون المضاف إليه دائما مجرورا بـ:-الكسرة إذا كان مفردا .-الياء في حالتي المثنى والجمع المذكر السالم.الإعراب النموذجيأعرب ما تحته خط في كل جملة من الجمل التالية:1- كَرَّمَ المُدِيرُ2- أَوْجَبَ الله3- أُعْجِبَ الْعَالَمُ