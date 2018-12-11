الاستاذ سيف
:: عضو منتسِب ::
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✋✋السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اتمنى زائري الكريم ان تكون بصحة جيدة وبخير .✋✋
💝اليوم اقدم لك عزيزي المتابع لمدونة مدرستي درس مهم جدا جدا وكثيرا ما يجد التلاميذ فيه غموض واستفهامات عديدة لذا قررت مساعدتكم فقررت اقدم لكم هذا الموضوع وقسمناهالى موضوعين وقمنا بادراج فيديو توضيحي لهذه التمارين بالصوت والصورة وكانك مع الاستاذ في بيتك حيث يمكنك توقيف الفيديو واعادته الى حين ان تفهم الموضوع جيدا كل هذا تدونه فقط على مدونة مدرستي وفقط .
انت محظوظ اخي لانك متواجد هنا معنا لاننا نقدم بكل تواضع الافضل في المحتوى التعليمي التربوي للطر الابتدائي.
💔💔الذي اتمنى ان يفيدكم من صميم قلبي💓💓.
المـــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوع :
👀ضرب وقسمة عدد عشري في 10.100.1000👀
أولا – ضرب عدد عشري في:
10 ، 100 ، 1000 ....
الأعداد العشرية هي:
32.10 - 1.4- 9‚658- 42.13 ......
القاعدة:
لضرب أي عدد عشري في 10 ، 100 ، 1000 ...
1- نكتب العدد في الناتج .
2- نزيح الفاصلة إلى جهة اليمين بقدر عدد الأصفار.
3- إذا لم تكف لنا الأرقام، نتخلص من الفاصلة ونضيف أصفارا بقدر الحاجة
أمثــــــــــلة:
125.45 × 10 = 1254.5
456‚1 × 100 = 6‚145
4‚1 × 1000 = 1400
أتدرب:
1.234× 10 = ………
64.12 × 10000 =…………
0.5136× …… = 36‚51
الحــــــــــــــــــــــــل:
1‚234× 10 = 12‚34
64‚12 × 10000 = 641200
0‚5136 × 100= 51‚36
*********************************************
ثانيا – فسمة عدد عشري على:
10 ، 100 ، 1000 ....
قــــــــــاعدة:
لضرب أي عدد عشري في 10 ، 100 ، 1000 ...
1- نكتب العدد في الناتج .
2- نزيح الفاصلة إلى جهة اليسار بقدر عدد الأصفار.
3- إذا لم تكف لنا الأرقام، نضيف أصفارا بقدر الحاجة.
أمثــــــــــلة:
1‚223 ÷ 10 = 31‚22
4‚26 ÷ 100 = 0.264
4‚39 ÷ 1000 = 0.0394
0.9÷ 10000 = 0.00009
أتدرب:
أكمل العمليات التالية:
1‚ 6 ÷ 10 =………………...
04 ‚ 31 ÷ 10 =……………...
536 ‚ 14 ÷ 1000 =………….
9 ‚ 44÷ 10000 =……………
الحــــــــــــل:
1 ‚ 6 ÷ 10 = 0.61
04 ‚ 31 ÷ 10 = 3.104
14.536 ÷ 1000 = 014536‚0
44.9 ÷ 10000 = 00449‚0
الموضوع لم ينتهي هنا يا صديقي بل قمنا باعداد فيديو يلخص لك ما قدمناه لك في الموضوع بالصوت والصورة والشرح المفصل والبسيط في نفس القت لتفهمه اخي واختي جيدا.
حقا لقد تعبنا من اجل هذا لاجلكم لكن لا نريد شيئا منكم سوى مشاركة الموضوع مع الاصدقاء ليستفيد اكبر عدد ممكن من الاصدقاء وينجح الجميع فهذا علم ينتفع به وصدقة جارية اتمنى ان تشاركوني بها اخوتي في الله
رابط الفيديو لشرح الموضوع بالصوت والصورة تجدونه هنا :
👈فضلا وليس امرا اخوتي في الله شاركو الموضوع مع الاصدقاء لتعم الفائدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصكم كل جديد.
كما ساترك لكم اسفل هذا الموضوع الروابط الخاصة بنا لتتواصلو معنا وتطرحوا انشغالاتكم لنقدم لكم يد المساعدة في اقرب وقت ممكن لان شعارنا في مدونة مدرستي نلتقي لنرتقي وفقط.
دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته.👉
👍في الاخير اضع بين ايديكم روابط المواقع الاجتماعية الخاصة بنا للاشتراك:👍
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💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗
💝اليوم اقدم لك عزيزي المتابع لمدونة مدرستي درس مهم جدا جدا وكثيرا ما يجد التلاميذ فيه غموض واستفهامات عديدة لذا قررت مساعدتكم فقررت اقدم لكم هذا الموضوع وقسمناهالى موضوعين وقمنا بادراج فيديو توضيحي لهذه التمارين بالصوت والصورة وكانك مع الاستاذ في بيتك حيث يمكنك توقيف الفيديو واعادته الى حين ان تفهم الموضوع جيدا كل هذا تدونه فقط على مدونة مدرستي وفقط .
انت محظوظ اخي لانك متواجد هنا معنا لاننا نقدم بكل تواضع الافضل في المحتوى التعليمي التربوي للطر الابتدائي.
💔💔الذي اتمنى ان يفيدكم من صميم قلبي💓💓.
المـــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوع :
👀ضرب وقسمة عدد عشري في 10.100.1000👀
أولا – ضرب عدد عشري في:
10 ، 100 ، 1000 ....
الأعداد العشرية هي:
32.10 - 1.4- 9‚658- 42.13 ......
القاعدة:
لضرب أي عدد عشري في 10 ، 100 ، 1000 ...
1- نكتب العدد في الناتج .
2- نزيح الفاصلة إلى جهة اليمين بقدر عدد الأصفار.
3- إذا لم تكف لنا الأرقام، نتخلص من الفاصلة ونضيف أصفارا بقدر الحاجة
أمثــــــــــلة:
125.45 × 10 = 1254.5
456‚1 × 100 = 6‚145
4‚1 × 1000 = 1400
أتدرب:
1.234× 10 = ………
64.12 × 10000 =…………
0.5136× …… = 36‚51
الحــــــــــــــــــــــــل:
1‚234× 10 = 12‚34
64‚12 × 10000 = 641200
0‚5136 × 100= 51‚36
*********************************************
ثانيا – فسمة عدد عشري على:
10 ، 100 ، 1000 ....
قــــــــــاعدة:
لضرب أي عدد عشري في 10 ، 100 ، 1000 ...
1- نكتب العدد في الناتج .
2- نزيح الفاصلة إلى جهة اليسار بقدر عدد الأصفار.
3- إذا لم تكف لنا الأرقام، نضيف أصفارا بقدر الحاجة.
أمثــــــــــلة:
1‚223 ÷ 10 = 31‚22
4‚26 ÷ 100 = 0.264
4‚39 ÷ 1000 = 0.0394
0.9÷ 10000 = 0.00009
أتدرب:
أكمل العمليات التالية:
1‚ 6 ÷ 10 =………………...
04 ‚ 31 ÷ 10 =……………...
536 ‚ 14 ÷ 1000 =………….
9 ‚ 44÷ 10000 =……………
الحــــــــــــل:
1 ‚ 6 ÷ 10 = 0.61
04 ‚ 31 ÷ 10 = 3.104
14.536 ÷ 1000 = 014536‚0
44.9 ÷ 10000 = 00449‚0
الموضوع لم ينتهي هنا يا صديقي بل قمنا باعداد فيديو يلخص لك ما قدمناه لك في الموضوع بالصوت والصورة والشرح المفصل والبسيط في نفس القت لتفهمه اخي واختي جيدا.
حقا لقد تعبنا من اجل هذا لاجلكم لكن لا نريد شيئا منكم سوى مشاركة الموضوع مع الاصدقاء ليستفيد اكبر عدد ممكن من الاصدقاء وينجح الجميع فهذا علم ينتفع به وصدقة جارية اتمنى ان تشاركوني بها اخوتي في الله
رابط الفيديو لشرح الموضوع بالصوت والصورة تجدونه هنا :
👈فضلا وليس امرا اخوتي في الله شاركو الموضوع مع الاصدقاء لتعم الفائدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصكم كل جديد.
كما ساترك لكم اسفل هذا الموضوع الروابط الخاصة بنا لتتواصلو معنا وتطرحوا انشغالاتكم لنقدم لكم يد المساعدة في اقرب وقت ممكن لان شعارنا في مدونة مدرستي نلتقي لنرتقي وفقط.
دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته.👉
👍في الاخير اضع بين ايديكم روابط المواقع الاجتماعية الخاصة بنا للاشتراك:👍
🌏صفحتنا على الفايس بوك : انــــــقر هنـــا
🌎مجموعتنا على الفايس بوك : انـقر هنــــــا
🌎قناتناعلى اليوتوب: انقــــــر هـــــنــــا
🌏جوجل + : انقـــــــــــــر هنـــــــــــا
💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗