المـــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوع :



👀ضرب وقسمة عدد عشري في 10.100.1000👀

أتدرب:

1‚ 6 ÷ 10 =………………...

04 ‚ 31 ÷ 10 =……………...

536 ‚ 14 ÷ 1000 =………….

9 ‚ 44÷ 10000 =……………



الحــــــــــــل:



✋✋السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اتمنى زائري الكريم ان تكون بصحة جيدة وبخير .✋✋💝اليوم اقدم لك عزيزي المتابع لمدونة مدرستي درس مهم جدا جدا وكثيرا ما يجد التلاميذ فيه غموض واستفهامات عديدة لذا قررت مساعدتكم فقررت اقدم لكم هذا الموضوع وقسمناهالى موضوعين وقمنا بادراج فيديو توضيحي لهذه التمارين بالصوت والصورة وكانك مع الاستاذ في بيتك حيث يمكنك توقيف الفيديو واعادته الى حين ان تفهم الموضوع جيدا كل هذا تدونه فقط على مدونة مدرستي وفقط .انت محظوظ اخي لانك متواجد هنا معنا لاننا نقدم بكل تواضع الافضل في المحتوى التعليمي التربوي للطر الابتدائي.💔💔الذي اتمنى ان يفيدكم من صميم قلبي💓💓.👈فضلا وليس امرا اخوتي في الله شاركو الموضوع مع الاصدقاء لتعم الفائدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصكم كل جديد.كما ساترك لكم اسفل هذا الموضوع الروابط الخاصة بنا لتتواصلو معنا وتطرحوا انشغالاتكم لنقدم لكم يد المساعدة في اقرب وقت ممكن لان شعارنا في مدونة مدرستي نلتقي لنرتقي وفقط.دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته.👉💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗